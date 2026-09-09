Украйна удари петролен терминал и военноморска база в Новоросийск; Русия отвърна с атаки по товарен кораб и склад

Въоръжените сили на Украйна поразиха цели на руското черноморско пристанище в Новоросийск и в Краснодарския край, в това число военноморска база и петролен термина, съобщи днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.
Зеленски допълни, че са били ударени също военни съоръжения и бойни кораби, носещи ракети.
В Новоросийск в резултат на атака с украински дронове през нощта на 9 септември са загинали четирима души, включително дете, съобщи губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев. По думите му още 29 жители на града са били ранени, като трима от тях са в тежко състояние. При необходимост те ще бъдат транспортирани до медицински центрове в края.
Кондратиев уточни, че вследствие на атаката с безпилотни апарати са били повредени пет жилищни блока и три частни къщи, както и храм и детска градина. Очевидци публикуваха видео на пожар в девететажна сграда на улица "Волгоградска“.
По-рано в сряда сутринта кметът на Новоросийск Андрей Кравченко съобщи за паднали "останки от безпилотници на територията на предприятия“.
Както установи Astra по кадри, заснети от очевидци, цел на атаката е бил Новоросийският терминал за мазут, който е част от най-голямото морско търговско пристанище в Русия. Там е избухнал пожар.
Освен това са регистрирани щети и в Анапа. По думите на губернатора останки от дрон са паднали върху три частни къщи и детска градина. Няма пострадали. Последиците от атаката се отстраняват и в Кримския и Темрюкския район.
От своя страна, руското Министерство на отбраната съобщи, че силите на Москва са атакували украински товарен кораб, пренасящ военна техника и плаващ в Черно море на път за Одеса, както и склад на компания, произвеждаща дронове в столицата Киев.
Руските въздушни удари причиниха също така щети на пристанищната, транспортната и цивилната инфраструктура в Николаев, а при атаките беше убит човек и няколко други бяха ранени, съобщи представител на местната власт.
Руското Министерство на отбраната уточни, че в Николаев и Николаевска област са били ударени товарен терминал за съхранение на горивно-смазочни материали и военна техника, както и логистичен център на украинската армия, цех за производство на дронове и склад за тяхното съхранение.
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4 коментара
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Пинг-понг
Украйна ударила, русия отвърнала... Абе вие чувате ли се какво говорите? Путлер ли ви пише заглавията?
Зеленски ще настъпи мотиката с американците, с тези удари по Новоросийск..Предупредиха го изрично, че прецаква бизнес за милиарди на американските петролни гиганти.
го(во)рит москва ;-)