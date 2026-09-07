Десетки хиляди отидоха на погребението на Ратко Младич в Белград

Десетки хиляди, много от които граждани на босненската Република Сръбска, отидоха днес в Белград на погребението на босненския сръбски генерал Ратко Младич, който почина в болницата на затвора в Хага на 27 август, докато излежаваше доживотна присъда за геноцид.

Те чакаха на опашка с часове, за да влязат в църквата "Св. Лука" в отдалечения белградски квартал "Видиковац", където беше изложено тялото на Младич. Церемонията, която включваше държавни и военни почести, бе осъдена от Европейския съюз, а трима американски сенатори призоваха Белград и Баня Лука (столицата на съставната част на Босна Република Сръбска, където живеят предимно босненски сърби – бел. ред.) да се дистанцират от прославянето на Младич.

Срещу него бяха повдигнати 11 обвинения в престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина (1992-1995 г.), а пред Международния трибунал в Хага десет от тях бяха доказани.

Сред дошлите да отдадат почит на Младич днес бяха сръбския министър на труда, ветераните и социалното дело Милица Джурджевич-Стаменковски и министърът без портфейл Ненад Попович, лидерът на управляващата коалиция в Република Сръбска Милорад Додик, синът на сръбския президент Александър Вучич Данило Вучич, руският посланик в Белград Александър Боцан-Харченко, съобщи БТА.

Сръбският патриарх Порфирий оглави опелото, а в църквата до ковчега на Младич бяха изложени неговата фуражка, сабя и ордените му.

Погребението протича при засилени мерки за сигурност, като на входа на църквата бяха сложени метални детектори.

Преди малко процесията с ковчега на Младич тръгна към Топчидерското гробище, като беше съпроводена от военни ветерани, отличаващи се с червени барети на главите.

Топчидерското гробище се намира на 6 километра от църквата, а хората, които дойдоха да съпроводят Младич по последния му път, ще изминат това разстояние пеша.

Бившият командир на босненските сръбски сили Ратко Младич беше осъден на доживотен затвор за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина от 1992 до 1995 г. Съдът го призна за виновен за геноцид заради избиването на около 8000 бошняци в Сребреница през юли 1995 г., преследване и насилствено преместване на бошняци и хървати, терор над цивилното население по време на обсадата на Сараево и вземане на служители на ООН за заложници.