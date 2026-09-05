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Понятието на Радев за "колективния Запад" ни връща с десетилетия назад

България буди съмнения в приноса си за европейската сигурност, коментира Весела Чернева

26 коментара
Весела Чернева, сн. БГНЕС
България е единствената страна от Европейския съюз, която не спомена Русия в своята позиция по отношение на случилото се в Лайпциг, посочи зам.-директорът на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева пред БНР.
 
"Това, че България не спомена Русия, въпреки очевидно достатъчните доказателства, които германското правителство има, се забеляза ясно в германските медии. И тук говорим изобщо за способността на българската държава да участва със своите институции в една политика за сигурност и отбрана и желанието на българските политици да участват в такова общо европейско усилие".
 
"Когато ние не съобщаваме кой стои зад атаката в Лайпциг, когато ние не съобщаваме кой стои зад атаката и саботажа на складовете край Трявна, това прави, разбира се, всеки инвеститор много по-предпазлив, защото разбира, че българските институции, българските политици не споделят същите стандарти и същите протоколи по отношение на охраната на обществената сигурност", допълни Весела Чернева.
 

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В изявлението си пред парламента в петък, премиерът Румен Радев говори за желание на "колективния Запад" да постигне "конвенционална" победа над Русия, при положение, че не може да противостои на нейните хиперзвукови оръжия. 
 
"Това наистина е фраза, която се използва основно от Кремъл, но също това е фраза, която поставя България отново в позицията през 90-те, когато говорихме за равноотдалеченост", коментира Чернева.
 
"Тази позиция не е позиция на страна-членка нито на Европейския съюз, нито на НАТО. И в този смисъл тя, разбира се, е продължение на всички действия, които това правителство предприе, откакто е на власт. И излизането от коалицията на желаещите, неучастието в декларациите на Б-9, демонстративното изваждане от санкционни списъци на лица, за които Европейската комисия беше дала стотици страници обосновка защо трябва да бъдат санкционирани като част от руското военно усилие. Това е една линия на мислене и линия на поведение, която за съжаление по-скоро дърпа България наистина назад няколко десетилетия". 

Ключови думи

Радев Весела Чернев колективен Запад
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26 коментара

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  1. Обектив
    #26

    10 години върховен главнокомандващ ВВС генерал без бойна авиация, за което самият той също има "принос" ! Един път не излезе от Президентския кабинет да стори нещо градивно за народа си. Само критикарстване, дори и в Новогодишните му обръщения ! Сега премина на критикарско- саботажен режим към ЕС, откъдето получаваме всестранна, в т.ч. солидна финансова подкрепа и помощ ! Натегач с казармено промит мозък, който задмина по сервилност към Кремъл и Тодор Живков. В 21 век се натяга да връща за наш срам страната пред очите на цяла Европа в Сталиновата СССР епоха на Вълко Червенков !

  2. WHF
    #25
    Отговор на коментар #17

    Немски не знам; за това на английски: https://www.azquotes.com/author/1426-Otto_von_Bismarck Ето ти още едно от там: “The secret of politics? Make a good treaty with Russia”.

  3. Pene Trating
    #24

    Радев е открит путинист. За интервюта като това, неговия текстописец Иво Христов иска наказание на БНР

  4. PeterSRQ
    #23
    Отговор на коментар #11

    Кон с капаци

  5. PeterSRQ
    #22

    Радев точно там живее и мисли - десетилетия назад. Русия от много години винаги търси спасение от хроничните си вътрешни проблеми чрез фабрикуване на образ на външния враг. Това е тенденция, която се следваше от Съветския съюз, а ако се погледне исторически от векове назад. Руснаците винаги са гледали подозрително на виско, което идва от чужбина. Това е рефлексът на изостаналата нация, която иска да огради поданиците си от "опасното" влияние на прогреса. По време на империята на злото та чак до днес, … Прочети целия коментар

  6. Jordan M.
    #21
    Отговор на коментар #12

    Коментирай следното във връзка с това което сте написали: след разпадането на СССР 1992 Г. и настъпилата хуманитарна криза и глад , Европа и САЩ предоставят хиляди тонове храни, дрехи и лекарства на хората в Съветския съюз. Въпросът е: какво искат ватенките от Европа в момента!

  7. tibia
    #20

    Изразът "колективен Запад" се използва често от 2015 г. насам на страниците на „Завтра“, седмично списание за обществено мнение, изразяващо краен национализъм, което съществува от 90-те години на миналия век. В официалната руска реторика, която се стреми да легитимира продължителна война като „перманентна частична мобилизация“, „врагът“, срещу когото Русия се бори, не може да бъде само Украйна, а трябва да бъде по-голям и по-тревожен враг, от който Русия трябва да се защитава, и този враг все по-често има име: „колективният Запад“. Това са същите страни, които Путин доскоро наричаше „нашите западни партньори“.

  8. Blagoj
    #19

    Управляват ни същества-фусили от предишна историческа епоха. Но "колективния запад" не идва от ума на радев. Това, което говори (и прави) очевидно му се праща от Москва и в случая преводача или самия радев не е намерил подходящ различен израз на български.

  9. Quo
    #18

    И Борисов, и Радев са носители на руска развала. Първият по-прикрит, а вторият - не толкова - просто си е повярвал жестоко след изборния резултат.

  10. Препоръка
    #17
    Отговор на коментар #12

    Ами пак не позна съвсем. Автентичното изказване е само за честната игра. Останалото са измишльотини. Можеш да потърсиш тук: https://www.bismarck-stiftung.de/otto-von-bismarck/zitate-von-otto-von-bismarck Или тук: Bismarck-Biografie.de

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