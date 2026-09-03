The Atlantic: Украйна започна операция за блокиране на московските летища с помощта на хиляди дронове

Украйна е започнала операция за блокиране на московските летища с помощта на хиляди безпилотни летателни апарати. Това е съобщил на журналиста от The Atlantic Саймън Шустър източник от Киев. По думите му началото на операцията е било поставено с изявлението на украинския президент Володимир Зеленски за опасността на въздушното пространство над Русия.
Още през август източници на The Atlantic разказаха, че в Киев са разработили план за мащабна атака срещу московския авиационен възел. Операцията е получила кодовото име M&Ms, а подготовката ѝ е била ръководена от бившия министър на отбраната на Украйна Михаил Федоров.
Планът предвиждал всяка нощ да бъдат изстрелвани до 1000 дрона с изкуствен интелект (ИИ) и карти на местността, с цел да се претоварят системите за противовъздушна отбрана (ПВО), да се направи невъзможна нормалната работа на московските летища и да се постигне отказ на чуждестранните авиокомпании да извършват полети до Русия. По този начин Киев е разчитал да принуди Владимир Путин да се върне към преговори за прекратяване на войната.
Източници на The Atlantic твърдят, че планът е бил представен на Зеленски в началото на 2026 г. Тогава той е изразил опасения заради риска от поразяване на граждански самолети и възможни жертви сред пътниците и служителите на летищата.
Въпреки това украинският президент е разрешил подготовката на операцията да продължи, за да се създаде инструмент за натиск върху руските власти и елити, за които би станало по-трудно да пътуват в чужбина. Организаторите на плана също така са предложили на Зеленски да предупреждава гражданските авиокомпании за необходимостта да избягват московските летища.
На 1 септември президентът на Украйна публично предупреди чуждестранните авиопревозвачи и застрахователи, че руското въздушно пространство е опасно. След това украинският външен министър Андрей Сибига съобщи, че Киев е изпратил до Международната организация за гражданска авиация (ИКАО) уведомление за опасността във въздушното пространство на Русия.
В отговор Владимир Путин заяви, че "заплахите за атаки срещу граждански въздухоплавателни средства" са "проява на държавен тероризъм" и "усложняват възможностите за провеждане на двустранни мирни преговори".
Междувременно след изявлението на Зеленски московските летища започнаха да ограничават работата си. Само през нощта на 2 септември, по данни на Flightradar24, на летище Шереметиево са били отменени 21 полета, а 235 са били забавени. На Внуково са били отменени 22 полета, а 94 са били забавени.
През нощта срещу 3 септември московският авиационен възел отново практически е бил парализиран. По данни на кмета на Москва Сергей Собянин, от вечерта на 2 септември до сутринта на 3 септември при приближаването си към столицата са били свалени 103 дрона.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
15 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Гледам във Flightradar какъв рехав е трафикът над Русия. Малко още му трябва та съвсем да спихне.
Идперкваш дорогой. И нервите не държат, а? Вярно че си кукууу при все че нямаш традиционните двама с аналогично сбъркано мислене. Трябва да бъдете натикани на правилното място -за някои затвора(шпионите на Русия) а да други като теб в специализираните болнични заведения.
Путин: Сбъркахме, недостигът на бензин ще е за дълго За първи път в историята. Русия започна да внася бензин по море – от Индия, Мароко и Турция. Руските граждани трябва да бъдат готови за продължаващ недостиг на бензин поради украинските атаки срещу петролни рафинерии, заяви руският диктатор Владимир Путин. В реч на Източния икономически форум във Владивосток в четвъртък Путин призна, че властите не са били подготвени за серията атаки срещу енергийната инфраструктура, които доведоха до драматичен спад в производството на петролни продукти и предизвикаха най-тежката горивна криза в съвременната история.
В Русия генералската чистка продъжава с пълен ход. Днес в руския Енгелс, в Саратовска област, е извършено покушение срещу офицер от Въздушно-космическите сили на Русия, съобщава публичната онлайн група „Шпионско досие“, за която се твърди, че е свързана с руските спецслужби. Става дума за генерал-майор Николай Варпахович, командир на 22-а дивизия от руските ВКС, съставена от тежки бомбардировачи. В болницата са извадили куршумите от тялото на Варпахович , подготвят го за транспортиране със специален …
полет до Москва. На 31 август Службата за сигурност на Украйна и Главната прокуратура на страната съобщиха, че Варпахович е заподозрян, че е разпоредил ракетния удар срещу детската болница „Охматдит“ в Киев през юли 2024 г., използвайки крилата ракета въздух-земя Х-101, изстреляна от руски ракетоносец Ту-95МС. Собаку - собачья смерть!
Китка китка магданоз укри врат час по час много забавно умирайтеееееееееее следват и нашите мили русофоби да прегърнат земята скоро време ще ви режат главите козирозите те се заканиха кукумяууу кукумяуууууу кукомяууууууу арни бяхте за там си бяхте а наздравеееееее
5000хшляди боклуци украински обса дени 60мин с ракети пребиваване смърррррт на газовете колко укри са в земята хахахахахаха а
Който иска война, получава война !
Рашистки хеликоптер се приземи аварийно вчера заради недостиг на гориво в Сахалин. Превозвал е членове на избирателната комисия и местни журналя ,които трябвало да отразят подготовката за т.н избори. https://youtube.com/shorts/JlEF2LeSN4Y?is=E3e3kY5y8Ux2IRvC
В гр. Енгелс днес неизвестен мотоциклетист стреля по рашисткия генерал и военнопрестъпник Николай Варпахович, дал заповедта за ракетния удар по детската болница Ахмадед в Киев. Откаран е в критично състояние в болницата.
Рашистите нямат гориво за колите, вече и самолет да хванат е зор.