The Atlantic: Украйна започна операция за блокиране на московските летища с помощта на хиляди дронове

Украйна е започнала операция за блокиране на московските летища с помощта на хиляди безпилотни летателни апарати. Това е съобщил на журналиста от The Atlantic Саймън Шустър източник от Киев. По думите му началото на операцията е било поставено с изявлението на украинския президент Володимир Зеленски за опасността на въздушното пространство над Русия.

Още през август източници на The Atlantic разказаха, че в Киев са разработили план за мащабна атака срещу московския авиационен възел. Операцията е получила кодовото име M&Ms, а подготовката ѝ е била ръководена от бившия министър на отбраната на Украйна Михаил Федоров.

Планът предвиждал всяка нощ да бъдат изстрелвани до 1000 дрона с изкуствен интелект (ИИ) и карти на местността, с цел да се претоварят системите за противовъздушна отбрана (ПВО), да се направи невъзможна нормалната работа на московските летища и да се постигне отказ на чуждестранните авиокомпании да извършват полети до Русия. По този начин Киев е разчитал да принуди Владимир Путин да се върне към преговори за прекратяване на войната.

Източници на The Atlantic твърдят, че планът е бил представен на Зеленски в началото на 2026 г. Тогава той е изразил опасения заради риска от поразяване на граждански самолети и възможни жертви сред пътниците и служителите на летищата.

Въпреки това украинският президент е разрешил подготовката на операцията да продължи, за да се създаде инструмент за натиск върху руските власти и елити, за които би станало по-трудно да пътуват в чужбина. Организаторите на плана също така са предложили на Зеленски да предупреждава гражданските авиокомпании за необходимостта да избягват московските летища.

На 1 септември президентът на Украйна публично предупреди чуждестранните авиопревозвачи и застрахователи, че руското въздушно пространство е опасно. След това украинският външен министър Андрей Сибига съобщи, че Киев е изпратил до Международната организация за гражданска авиация (ИКАО) уведомление за опасността във въздушното пространство на Русия.

В отговор Владимир Путин заяви, че "заплахите за атаки срещу граждански въздухоплавателни средства" са "проява на държавен тероризъм" и "усложняват възможностите за провеждане на двустранни мирни преговори".

Междувременно след изявлението на Зеленски московските летища започнаха да ограничават работата си. Само през нощта на 2 септември, по данни на Flightradar24, на летище Шереметиево са били отменени 21 полета, а 235 са били забавени. На Внуково са били отменени 22 полета, а 94 са били забавени.

През нощта срещу 3 септември московският авиационен възел отново практически е бил парализиран. По данни на кмета на Москва Сергей Собянин, от вечерта на 2 септември до сутринта на 3 септември при приближаването си към столицата са били свалени 103 дрона.