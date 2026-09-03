Андрей Гюров: Влизам в надпреварата, за да спечеля

Кандидатът за президент Андрей Гюров заяви, че не си е мечтал да става държавен глава, но е приел това предизвикателство като отговорност.

"Никога не съм имал мечта да ставам президент. Аз съм човек и работещ българин, който е изградил кариера в частния сектор. Имам прекрасно семейство, така че по никакъв начин не мога да нарека президентската институция "мечта". Тя е по-скоро отговорност", каза Андрей Гюров пред БНТ.

Андрей Гюров се впусна в президенската надпревара заедно с бившия главен секретар Георги Кандев.

Кандидатурата им е издигната от Инициативен комитет. Двамата получиха подкрепа от "Продължаваме Промяната", "Да, България" и ДСБ. Гюров и Кандев обаче се надяват за тях да гласуват и симпатизанти от "Прогресивна България" и ГЕРБ.

Андрей Гюров каза, че решението му да се кандидатира е дошло след разговори с граждани, които са споделили както притеснения, така и надежда за промяна.

"Всъщност кой ме накара? Хората, с които говоря, които след работата на служебното правителство споделиха две неща. От една страна, споделиха притеснения от това, че властта в държавата се концентрира в едни и същи ръце. И от друга страна, споделиха надежда. Надежда, че нещата могат да изглеждат по друг начин", каза Гюров пред БНТ.

Той определи работата на служебното правителство като пример за това как според него трябва да работи държавата. По време на служебното правителство основната му цел е била прозрачната комуникация с гражданите. На въпрос дали още като служебен премиер е гледал към президентските избори, Гюров отговори отрицателно.

Той разказа, че дори е имало напрежение в екипа му заради нежеланието му да обсъжда политическото си бъдеще, докато служебното правителство изпълнява задачите си.

"Аз съм отборен играч, разчитам много на хората, с които работя. Имаше известно напрежение между нас, защото аз им казах така: "Вижте, докато сме в Министерски съвет, ние имаме една основна задача и тя е да свършим работата по възможно най-добрия начин, така че да осигурим прехода към редовната власт", заяви Андрей Гюров.

Попитан дали има реален шанс да спечели президентските избори той отговори така: "Аз съм спортист, винаги влизам в състезание, за да спечеля".

Според него разговорите му с политолози, социолози и граждани показват наличие на обществена надежда за промяна.

Гюров се обърна и към хората, които обичайно не гласуват. "И затова се обръщам към всички граждани, които не отиват да гласуват, защото си мислят: "Всички са еднакви, няма смисъл, нищо не зависи от нас". Този път зависи. Има огромно значение и ние стъпваме на желанието на българските граждани да видят един нов вид управление на страната", каза кандидатът за държавен глава.

На въпрос дали кандидатурата му би помогнала за легитимирането на опозицията в лицето на ПП-ДБ, Гюров заяви: "Аз се чувствам като играч в отбора на българските граждани. Не съм изпратен от никого и не дължа услуги на никого".

Той посочи, че вижда отговорността си преди всичко към президентската институция и гражданите. "Затова единствената ми отговорност е към институцията и към българските граждани. Институцията такава, каквато е зададена по Конституция, с нейните правомощия и с възможността да влияе на процесите в България", каза Гюров.

Той призна, че има близки отношения с хора от "Продължаваме промяната - Демократична България". "Да, имам много приятели в тази формация. Разчитам както на тях, така и на всички други български граждани, независимо от техните политически пристрастия", каза Гюров.

Според него президентските избори се различават от парламентарните, защото са мажоритарни. "Защото в крайна сметка президентските избори са мажоритарни. Това не е строева подготовка, в която се казва: "Ето, сега всички тук заставаме, маршируваме и гласуваме в един глас". Това е избор, в който се осланяме на нашите принципи - каква България искаме, какво управление искаме, каква държава искаме", заяви Гюров.

Попитан дали в екипа му могат да се включат хора, които са "отцепници" от ПП, той отговори така: "Аз не виждам защо хора, които са в моя екип, трябва да бъдат отцепници от каквото и да било друго".

Андрей Гюров определи инициативата зад кандидатурата си като гражданска. По думите му важно е в екипа да има както независими хора, така и хора с политически опит. "Ако трябва да намерим хора, които никога през живота си не са имали никакъв допир с политиката, това би било странно, защото все пак това е една много отговорна задача и ние трябва да стъпим както на независимостта, така и на опита", коментира Гюров.

По отношение на Форума за демократично действие Гюров посочи, че това е инициатива, подписана от различни партии. Споразумението предвижда различните формации да издигнат свои кандидати, да преминат през предварителни избори, след това всички да се обединят около една единна кандидатура.

Андрей Гюров заяви, че няма да води партийни преговори за президентския вот. "Аз не преговарям с партиите и с партийните централи, защото, както казах, тези избори не могат да бъдат решени с такива преговори. Аз говоря с граждани, избиратели на тези формации и те ме търсят", каза кандидатът за президент.

Според него гражданите, независимо от партийния си избор, могат да подкрепят кандидат, ако споделят неговите позиции.

Основният претендент на предстоящите избори е настоящият президент Илияна Йотова. Тя получи подкрепа от управляващата партия на Румен Радев, на когото беше вицепрезидент, и от БСП, в чиито редици беше години наред и направи политическа кариера.

Илияна Йотова все още не е обявила публично кой ще бъде нейния вицепрезидент, но в публичното пространство се спекулира с имената на генералния директор на БТА Кирил Вълчев и на конституционния съдия Атанас Семов, чийто мандат изтича през 2027 г.