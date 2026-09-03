Пентагонът губи висши военни на фона на хаос в управлението на Хегсет

Пентагонът е в хаос. Докато Съединените щати са изправени пред най-сериозното военно предизвикателство след провалите в Ирак и Афганистан след Ирано-иракската война, кадровите сътресения тежат сериозно върху Министерството на отбраната.

Първоначално изглеждаше, че се очертава определен модел, при който "военният министър" Пийт Хегсет се опитва да се освободи от предполагаеми "уоук" елементи, но все по-ясно става, че конфликтите са по-дълбоки. Съществени разногласия и противоречивият стил на управление на министъра водят до напускания, които създават кадрови празнини в критичен момент.

"Компетентността плаши Хегсет"

Последният пример е министърът на армията Даниел Дрискол, близък до вицепрезидента Джей Ди Ванс, когото президентът Доналд Тръмп одобрително нарече "човекът с дроновете". Дрискол подаде оставка.

Той не само ръководеше най-големия род войски във въоръжените сили, но беше и член на преговорния екип за Украйна. На 2 септември оттеглящият се републикански сенатор Том Тилис, дългогодишен член на Комисията по въоръжените сили, предупреди, че никога не е виждал по-неспособно ръководство на Министерството на отбраната.

По думите му Хегсет очевидно се е почувствал застрашен от компетентността на други хора. Освен това той водел културна война, вместо обективно да представлява интересите на въоръжените сили. Тилис призова президента да назначи нов ръководител на ведомството.

Когато Дрискол е поискал да бъде освободен от поста си миналата седмица, той е разговарял и с Тръмп, съобщават американски медии. По думите им той е заявил на главнокомандващия, че "хаотичното отстраняване на опитни армейски ръководители, често без никакво или с минимално обяснение, вреди на сухопътните сили".

Твърди се, че Тръмп е реагирал изненадано и е предложил на Дрискол поне да изчака до изборите за Конгрес през ноември. През предходните месеци Дрискол вече се е оплаквал пред Белия дом, включително пред началника на кабинета Сузи Уайлс, от непредсказуемата кадрова политика на Хегсет.

Тръмп номинира министър на военноморските сили

Преди това Хегсет беше отстранил от длъжност повече от две дузини високопоставени военни офицери, включително генерал Ранди Джордж през април. Като началник на щаба на армията Джордж ръководеше заедно с Дрискол сухопътните сили и беше близък съюзник на държавния секретар.

Джордж, на когото не беше посочена причина за уволнението, не е изолиран случай. В началото на юли беше отстранен генерал Кристофър Донаху, командващ американските сухопътни сили в Европа и Африка, базиран във Висбаден. Докато Иран водеше нервна игра с Тръмп в Ормузкия проток, Хегсет смени и министъра на военноморските сили Джон Фелан.

Само седмици след встъпването си в длъжност миналата година министърът обяви намерението си да намали броя на четиризвездните генерали с поне 20%, за да съкрати ненужната бюрокрация.

Оттогава обаче той е отстранил или блокирал повишенията на общо 80 генерали и адмирали с различни звания. Съвсем наскоро той спря повишенията на седем офицери, избрани от съответната кадрова комисия за звание генерал-майор с две звезди.

По-рано тази седмица Тръмп реагира на вакантния пост на министър на военноморските сили. Президентът номинира настоящия временно изпълняващ длъжността Хунг Као за постоянен ръководител.

Във вторник Тръмп заяви в своята платформа Truth Social, че не може да си представи "по-добър човек" за най-високопоставения цивилен служител, отговарящ за военноморските сили и морската пехота, и призова Сената бързо да утвърди Као.

Као изпълнява длъжността ръководител на военноморските сили от април. Той е роден във Виетнам и пристига в САЩ като бежанец през 1975 г. Назначението му е подходящ начин да бъде опровергано твърдението, че в Пентагона на високопоставени позиции се назначават само бели мъже.

Говорителка на Белия дом заяви, че президентът има пълно доверие на Хегсет. В същото време е факт, че напоследък е имало няколко сблъсъка между "военния министър" и главнокомандващия заради проблеми, свързани с войната с Иран.

Превод БГНЕС