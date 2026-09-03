Кабинетът "Радев" залага на партньорство с Китай

Правителството на Румен Радев залага на засилено партньорство с Китай. За целта в сряда Министерският съвет одобри четири меморандума за икономическо и инвестиционно сътрудничество с Пекин.
България и Китай ще създадат съвместна работна група за инвестиционно сътрудничество, докато Българската агенция за инвестиции ще работи с три китайски компании по заявени от тях инвестиционни проекти у нас, става ясно от съобщението на правителствената информационна служба.
Междудържавният механизъм ще бъде между Министерството на икономиката и китайското Министерство на търговията. От българска страна работната група ще се ръководи от Българската агенция за инвестиции, а от китайска - от Департамента за инвестиции в чужбина и икономическо сътрудничество.
Целта е да се създаде постоянен канал за обмен на информация за инвестиционното законодателство, регулациите и политиките на двете държави, както и за конкретни проекти и възможности за инвестиции.
Ще бъде създадена и платформа за сътрудничество, както и насърчаване на участието в семинари, изложения и други инициативи, свързани с инвестиционното взаимодействие.
Освен това Българската агенция за инвестиции (БАИ) ще подпише меморандуми за разбирателство с три китайски компании, като държавата се ангажира да подкрепи техни инвестиционни проекти у нас. БАИ ще помогне на Shanghai Grand Sun Hydrotherapy Systems, Hangzhou Bosom New Materials Technology и China Global Advisory с информация за инвестиционните стимули, индустриалните зони и инфраструктурата, както и при избора на местоположение и комуникацията с държавните институции.
В пресъобщението след заседанието на правителството няма информация какви инвестиционни намерения у нас имат трите китайски компании.
Hangzhou Bosom New Materials Technology е основана през 2009 г. и произвежда модифицирани инженерни и специални пластмаси, използвани в автомобилната индустрия, електрооборудването, домакинските уреди и други производства.
Shanghai Grand Sun Hydrotherapy Systems е част от международната мрежа на Grand Sun и има производствена база в индустриален парк в Шанхай. Групата предлага оборудване за хидротерапия и SPA, включително системи за масажни вани и друго оборудване за водни процедури.
China Global Advisory е различен тип компания. По собствена информация дружеството е регистрирано в Шанхайската зона за свободна търговия и работи в областта на инвестиционното и бизнес консултиране, стратегическото планиране, привличането на капитал и свързването на компании с местни партньори и проекти.
В началото на август вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев се срещна с китайския посланик Дай Цинли. Двамата обсъдиха разширяване на двустранното икономическо и инвестиционно сътрудничество, увеличаване на българския износ за Китай и възможности за съвместни проекти. По време на срещата беше посочено, че през последните месеци китайски компании проявяват засилен интерес към инвестиции в България.
Междувременно се подготвя официално посещение на вицепремиера Александър Пулев с делегация в Пекин, където се очаква да бъдат сключени редица инвестиционни споразумения.
Неотдавна икономистът Евгений Кънев в интервю пред "Сега" обърна внимание на интензивната политика, която води премиерът Румен Радев за привличане на китайски инвестиции.
Според него правителството смята да привлече инвеститори от Пекин за изграждането на пътища у нас на концесия. Това вече предизвиква безпокойство сред строителния бранш в страната, защото практиката показва, че китайските компании предпочитат да се договарят директно с правителствата, вместо да участват конкурси и да се състезават с други кандидати, каза Евгений Кънев.
Според него е притеснително, че в подобни инфраструктурни проекти правителството може да ангажира огромни суми от държавния бюджет, вместо да разчита само на частни капитали, което поражда голям риск от корупция.
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22 коментара
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Не зная за вас, но от утре ще избягвам да стоя под козирки на гарите като начало.
Партньорство с Китай. Това си национално и европейско предателство:)
Комунистът си търси комунисти! Въпреки че различни по външен вид, душичките им са сходни! Те се обичат и любовта им е важна като слънцето и въздуха за всяко живо същество! Рашистът Радев ще забива нож на Европейския съюз по всички позволени и непозволени начини и способи! Ще ни докара големи неприятности, помнете ми думите!
Ха-ха-ха! Каква изнедада само - пари от ЕС за партньорство с Китай и слугинаж на путКАнски. А със Северна Корея коГи ще се сплотяваме/сношаваме? Да не закъснееем нещо. Алоуууу, зеленоникаквеца, да не прелетиш скоропостижно на място, което заслужаваш?
Да, трябва да се внимава с китайците. Ма то с всеки трябва да се внимава. А ний сме европейци все пак, и всички проблеми можем да си решим сами. Обидно е люлката Европа да допуска всякакъв род вмешателство. Да си подредим континента! Белким и ний закачим. За начало всеки трябва да знае поне 5 езика. На това трябва да се наблегне.
Анархистите искат Китай да купува западни стоки ама западът да не купува китайски стоки.
Още едно мое предсказание, за делата на новите комунисти, започва да се сбъдва... Помнете ми думите, тия ще им подарят изграждането на тунела под Шипка (и това е БСП / комунистически мокър сън не от вчера, а датират още от 2013-та насам, под една или друга форма.).
След катастрофалния договор с Боташ, сега избранникът на Решетников е насочил България към много по-страшна зависимост и подчинение!... Какъв ли негодник трябва да е Радев, за да се опитва да изолира Държавата от Европейското й семейство и да я хвърли в лапите на нацистка, терористична Русия и комунистически Китай?!...ОСТАВКА И СЪД ЗА ПРЕДАТЕЛЯ!.. Проклети да са слобоумниците и тъпоглавците, които гласуваха и дадоха власт на един предател на България и които безотговорно се канят да повторят простотията си като гласуват за комунистката Йотова!
Ах, каква изненада! Ах, колко неочаквано! Това говедо Радев верно се опитва да бъде Виктор Орбан, ама от "Тему"... Хайде да се разходим до съседни Сърбия и Македония, да видим там какви чудеса от благодат се случват, след като пуснаха китайците да ги оплетат със заеми и дългове до небето. Ами цъфнали са и са вързали! Толкова са вързали, че сърбите вече две години са по улиците, за да разкарат тъпия Вучич от власт след сакатлъка с китайския ремонт на гарата в Нови Сад. В Македония "кинезите" строят …
цяла магистрала. Мислите, че това отваря куп работни места за местните? Шнурец: инжинерите, работниците, техниката, дори префабрикуваните бетонни елементи за мостовете... всичко се доставя от Китай. По тая магистрала най-много кучето на някой от нощните пазачи на камионите да е македонско. Говорят ми тука копейките как Брюксел ни бил колонизирал, щото пращал становища за българския бюджет, как САЩ ни били колонизирали, защото имало малко американски военни в български бази, съгласно спогодбите на НАТО... Я се разходете до Сърбия и Македония да видите какво значи истинска колонизация. Радев и радевчетата колкото по-скоро някой ги издави в Перловска, толкова по-добре.