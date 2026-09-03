Кабинетът "Радев" залага на партньорство с Китай

Правителството на Румен Радев залага на засилено партньорство с Китай. За целта в сряда Министерският съвет одобри четири меморандума за икономическо и инвестиционно сътрудничество с Пекин.

България и Китай ще създадат съвместна работна група за инвестиционно сътрудничество, докато Българската агенция за инвестиции ще работи с три китайски компании по заявени от тях инвестиционни проекти у нас, става ясно от съобщението на правителствената информационна служба.

Междудържавният механизъм ще бъде между Министерството на икономиката и китайското Министерство на търговията. От българска страна работната група ще се ръководи от Българската агенция за инвестиции, а от китайска - от Департамента за инвестиции в чужбина и икономическо сътрудничество.

Целта е да се създаде постоянен канал за обмен на информация за инвестиционното законодателство, регулациите и политиките на двете държави, както и за конкретни проекти и възможности за инвестиции.

Ще бъде създадена и платформа за сътрудничество, както и насърчаване на участието в семинари, изложения и други инициативи, свързани с инвестиционното взаимодействие.

Освен това Българската агенция за инвестиции (БАИ) ще подпише меморандуми за разбирателство с три китайски компании, като държавата се ангажира да подкрепи техни инвестиционни проекти у нас. БАИ ще помогне на Shanghai Grand Sun Hydrotherapy Systems, Hangzhou Bosom New Materials Technology и China Global Advisory с информация за инвестиционните стимули, индустриалните зони и инфраструктурата, както и при избора на местоположение и комуникацията с държавните институции.

В пресъобщението след заседанието на правителството няма информация какви инвестиционни намерения у нас имат трите китайски компании.

Hangzhou Bosom New Materials Technology е основана през 2009 г. и произвежда модифицирани инженерни и специални пластмаси, използвани в автомобилната индустрия, електрооборудването, домакинските уреди и други производства.

Shanghai Grand Sun Hydrotherapy Systems е част от международната мрежа на Grand Sun и има производствена база в индустриален парк в Шанхай. Групата предлага оборудване за хидротерапия и SPA, включително системи за масажни вани и друго оборудване за водни процедури.

China Global Advisory е различен тип компания. По собствена информация дружеството е регистрирано в Шанхайската зона за свободна търговия и работи в областта на инвестиционното и бизнес консултиране, стратегическото планиране, привличането на капитал и свързването на компании с местни партньори и проекти.

В началото на август вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев се срещна с китайския посланик Дай Цинли. Двамата обсъдиха разширяване на двустранното икономическо и инвестиционно сътрудничество, увеличаване на българския износ за Китай и възможности за съвместни проекти. По време на срещата беше посочено, че през последните месеци китайски компании проявяват засилен интерес към инвестиции в България.

Междувременно се подготвя официално посещение на вицепремиера Александър Пулев с делегация в Пекин, където се очаква да бъдат сключени редица инвестиционни споразумения.

Неотдавна икономистът Евгений Кънев в интервю пред "Сега" обърна внимание на интензивната политика, която води премиерът Румен Радев за привличане на китайски инвестиции.

Според него правителството смята да привлече инвеститори от Пекин за изграждането на пътища у нас на концесия. Това вече предизвиква безпокойство сред строителния бранш в страната, защото практиката показва, че китайските компании предпочитат да се договарят директно с правителствата, вместо да участват конкурси и да се състезават с други кандидати, каза Евгений Кънев.

Според него е притеснително, че в подобни инфраструктурни проекти правителството може да ангажира огромни суми от държавния бюджет, вместо да разчита само на частни капитали, което поражда голям риск от корупция.