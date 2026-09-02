Куче в клетка почина от жега на летище София. Кой носи отговорност?

Кучето Нептун на Владимир Явашев - племеник на световноизвестния художник Кристо Явашев, е починало на пистата на летището в София, докато е било в клетка и е чакало да бъде качено на самолет. За разигралата се трагедия разказа Владимир Тодоров - филмов режисьор, жудожник, аниматор и илюстратор.

"Днес го умориха на летище София. На пистата, в клетка на качване в самолета. От жегата", пише Владимир Тодоров.

Това не е първи случай, в който кучето е било изложено на опасно високи температури. Това се е случвало и преди година, но тогава Нептун оцелял. В понеделник обаче нямал този късмет, става ясно от публикация на Тодоров във "Фейсбук", която по-късно е изтрита. Тя обаче се разпространява в социалната мрежа от приятели, колеги и защитници на животните.

Кучето Нептун Сн.Фейсбук/Vladimir Todorov

"Нептун няма да го върнем, но вие бял ден няма да видите. Ще бъдете съдени, публично изобличавани, подигравани, докато не се научите как се транспортират животни. Нямате идея какво ви чака", пише още Владимир Тодоров.

Случаят поставя въпроси за условията и правилата при транспортирането и престоя на животни на летището в София, както и за това кой носи отговорност за тях до качването им на борда.

"Убийството на кучето на Владо Явашев - Нептун, от служителите, отговорни за грижата за животинките, превозвани със самолет на софийското летище трябва да бъде разследвано и отговорните (каквито със сигурност има) да си понесат заслуженото. Още повече, че има множество оплаквания за небрежно отношение и системно неглижиране на сигналите. Доколкото разбирам, това са Goldair Handling", пише световноизвестният аниматор Теодор Ушев.

Концесионерът на столичното летище "Васил Левски" - "СОФ Кънект" заяви, че няма отношение към случая и не избира наземните оператори за обработка на багажа.

Лицензите за наземен хендлинг (наземно обслужване) на столичното летище се издават от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА), която е към Министерството на транспорта и съобщенията. Към момента няма официален коментар по случая от страна на ведомството на министър Георги Пеев, който преди да оглави министерството беше шеф на държавното предприятие "Ръководство въздушно движение".

Собственик на "Голдеър Хендлинг България" е гръцката група Goldair S.A., чрез дъщерното си дружество за наземно обслужване Goldair Handling. Фирмата оперира на летищата в София, Варна и Бургас. Като управители на българския офис са посочени гърците Димитриос Папамихаил, Андреас Фотакис и Калиникос Калиникос, показва справка в Търговския регистър. Няма публична позиция и от оператора по повод трагичния случай.



Goldair Handling: Процедурата е спазена

По-късно от наземния оператор "Голдеър Хендлинг България" представиха подробна информация за полета, като от обясненията им става ясно, че са спазили процедурата за домашни любимци.

Кучето Нептун е прието за превоз като регистриран багаж за полет от София до Париж на 31 август, с планиран час на излитане 17:55 часа.

В 16:10 часа пътниците са приети за регистрация за полета заедно с домашния любимец. Услугата за превоз на животното като AVIH е била предварително заявена и потвърдена в резервационната система на авиокомпанията.

По време на регистрацията служителите са извършили проверка на кучето, транспортната клетка и представените документи за превоз. Не са били установени видими несъответствия, които да възпрепятстват приемането му. След приключване на проверката, кучето е било прието за превоз в съответствие с приложимите изисквания и процедурата на авиокомпанията.

Към момента на регистрация не са били докладвани видими признаци на влошено физическо състояние, които да налагат отказ от превоз. Пътникът също не е уведомил служителите за заболяване, прием на лекарствени или успокоителни средства или друго обстоятелство, което би могло да постави под съмнение състоянието на животното за планирания превоз.

В 16:26 часа транспортната клетка с кучето е предадена от пътниците на извънгабаритната лента и е транспортирана към багажното хале.

В 17 часа самолетът каца на Летище София и започва неговото наземно обслужване.

В 17:26 часа определеният за обслужването на полета служител е взел подготвените багажи, включително транспортната клетка с животното и ги е транспортирал от багажното хале към стоянката на въздухоплавателното средство. Общият престой на животното в багажното хале е приблизително един час.

След пристигането на стоянката животното е било визуално проверено от отговорния рамп агент, който е констатирал видимо влошено състояние. С оглед наблюдаваното състояние и с цел недопускане на риск за животното, е било взето решение то да не бъде натоварвано на въздухоплавателното средство. Собственикът е бил уведомен незабавно за случая, като своевременно е организирано неговото сваляне от полета, както и разтоварването на регистрирания му багаж и животното.

Транспортната клетка с животното е върната от стоянката в багажното хале в 17:55 часа.

Съгласно сведенията на участвалите служители, към момента на връщането в багажното хале животното все още е показвало признаци на живот. Това обстоятелство обаче не може да бъде независимо и категорично потвърдено чрез наличните видеозаписи.

Докато е било организирано придвижването на собственика от въздухоплавателното средство до зоната за получаване на извънгабаритен багаж, служителите са установили, че животното вече не показва видими признаци на живот.

В 18:26 часа транспортната клетка с кучето е предадена на собственика на извънгабаритната лента.

Инспектор по фитосанитарен контрол не е бил извикан във връзка със случая.

Приложимата процедура на авиокомпанията за приемане и обработка на живи животни, превозвани като регистриран багаж (AVIH), както и вътрешните процедури за обработка на багажи и товари на "Голдеър Хендлинг България" не предвиждат задължение за наземния оператор да уведомява или да изисква присъствието на инспектор по фитосанитарен контрол при приемането на животното или при последващо установяване на видимо влошаване на неговото състояние.

След установяване на видимото влошаване на състоянието на животното, предприетите от служителите действия са били насочени към преустановяване на планирания му превоз, сваляне на собственика от полета и възможно най-бързо връщане на животното под неговите грижи, се казва в позицията на наземния оператор.



Работата на наземните оператори

Това не е първият проблемен случай с работата на наземните оператори на столичното летище. Миналото лято около 300 пътници бяха заклещени в ръкав и държани заключени повече от час, като затворници, защото нямаше кой да ги обслужи. Тогавашният транспортен министър Грозадан Караджов проведе спешна среща с наземните оператори, концесионерът на летището и ГВА

Три са наземните оператори, които обслужва столичното летище - "Голдеър Хендлинг" АД, "Суиспорт България" АД и "Авиа". Те обслужват пътниците от чекирането им през проверката на размера на багажите преди отвеждането им до самолета, превозването им с автобус или преминаването им на "ръкав" и времето за доставянето на багажа, поясниха тогава от "СОФ Кънект".

Концесионерът твърди, че е изпращал искане до Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА) - отговорният орган да задължи външните наземни оператори да спазват базови стандарти за обслужване на пътниците, но очевидно резултат и до днес няма.