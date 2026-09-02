София подписа договорите за купуването на 42 автобуса втора ръка

Във вторник Столичната община подписа договор за купуването на 42 автобуса втора ръка. Те ще обслужват някои от най-натоварените линии - 94, 204 и 280.

Както Mediapool вече ви разказа. за автобусите местната власт ще даде около 5 млн. евро без ДДС. Превозните средства са "Мерцедес" и са произведени през 2017 и 2018 г. От документите по обществената поръчка за доставката им става ясно досега се използвани във Виена. Пробегът на автобусите е между 415 000 и 480 000 км.

Автобусите ще бъдат доставени от фирмата "Силвър Стар Моторс", която е единственият участник в поръчката и официален дистрибутор на Mercedes-Benz в България.

Първите 25 автобуса за градския транспорт трябва да пристигнат за два месеца. От общината очакват те да бъдат доставени до ноември, за да може още през есента да се осигури допълнителен капацитет за по-натоварените линии.

За останалите 17 доставката ще отнеме около година и два месеца.

Автобусите са с дължина между 18 и 20 метра, изцяло нископодови и с висок капацитет – минимум 45 седящи и 120 правостоящи места. Те ще имат климатик, отопление и оборудване за достъпност, включително място за детска или инвалидна количка.

По информация на местната власт превозните средства са предварително обслужени от оторизиран сервиз, а при доставката общината ще извърши необходимите допълнителни проверки.

"За нас е важно да увеличим капацитета на градския транспорт там, където хората имат най-голяма нужда от него, и едновременно с това да продължим с обновяването на автопарка. Затова търсим решения, които могат да дадат резултат още сега, докато подготвяме и големите доставки на нови превозни средства" каза заместник-кметът по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев.