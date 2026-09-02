Как се стигна до разхищението с 20-те операционни в детската болница

Обявеното от министрите на регионалното развитие Иван Шишков и на здравеопазването Катя Ивкова решение за отмяна на обществената поръчка за проектиране на Националната детска болница отново върна на дневен ред въпроса с планирането на обекта. Основният мотив за готвеното ново задание е заложеното, по думите на министрите, сериозно разхищение в досегашната документация. За пример бяха посочени планираните 20 операционни зали и раздутият брой болнични легла. Спорът около тези параметри не е нов, но разкрива как механичното натрупване на претенции и неефективни практики, съчетани с липсата на експертно управление на проекта раздуват сметката.

През миналата година Mediapool разказа в статията "Груби сметки по свръхамбициозен проект. Как се стигна до цената от близо 1 млрд. лв. за детската болница" за причините, довели до прогнозната стойност от 458 млн. евро с ДДС. Една от основните причини е именно раздутият проект — в хода на анализите към структурата ѝ бяха добавени допълнителни медицински звена, които оскъпяват реализацията. Освен това върху концепцията са пренесени и редица неефективни модели на работа, наложили се в българската здравна система.

Заданието за бъдещата болница трябва да стъпи на трите доклада, които Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и международният консултант IDOM изготвиха през последните години: за капацитета; за т.нар. функционална програма, в която детайлно е разписано как ще изглежда болницата отвътре; и план за оборудването, включващ обзавеждане и информационни системи.

Според първоначалния план за структурата и капацитета, изготвен още през 2024 година, се предвиждаше болницата да разполага с 26 клиники и отделения, 440 легла, операционен блок с 18 зали, структури по нуклеарна медицина и палиативни грижи, спешно отделение с 27 места, дневен стационар с 60 места, 38 кабинета за консултации и денонощна аптека.

Още тогава на експертно ниво е повдигнат въпросът с големия брой операционни и легла. Според специалисти операционните биха могли да се ползват значително по-оптимално. Техният брой е съобразен с наложилата се у нас практика плановите операции да се правят само сутрин и до обяд. За сравнение в редица европейски държави планови интервенции се извършват включително следобед и вечер, което увеличава капацитета на една зала с 50%.

За високия брой легла пък допринася утвърденият в България модел на свръххоспитализации. Идеята на новата болница е да лекува най-тежките случаи, а фокусът да се измести към амбулаторната грижа и домашните посещения. Това обаче изисква законодателни промени и нов начин на финансиране на детската болница извън рамките на клиничните пътеки – проблем, който и до монета остава нерешен.

С времето вместо спорните показатели да бъдат редуцирани, те бяха допълнително раздути. В обявената през март 2026 г. обществена поръчка операционните зали набъбнаха на 20 (18 във фаза 1 и 2 за разширение или роботизирана хирургия във фаза 2), а леглата — до 456. От инициативата "За истинска детска болница" тогава също алармираха за разминаване между документацията на обществената поръчка и първоначалната концепция.

Към проблемите можем да добавим и липсата на ясен план за пребазирането на съществуващите детски отделения в София в бъдещата Национална детска болница и възможността за използване на вече закупена апаратура, което също е от значение за проекта.

Всички тези примери показват липса на визия и добро планиране от страна на отговорните за управлението на проекта – Здравната инвестиционна компания за детската болница (ЗИКДБ)и различните екипи на Министерството на здравеопазването. Те са позволили механичното натрупване на искания от страна на медицинските специалисти по отделните специалности, без да търсят разумен баланс, така че проектът да остане ефективен и финансово разумен. Всеки допълнителен кабинет, отделение, операционна или специализирана структура може да има аргументи зад себе си. Проблемът възниква, когато липсва достатъчно експертен капацитет, който да погледне цялата болница като една система и да реши кое действително е необходимо.

Преди ден здравният министър Катя Ивкова обясни и че не се планира изграждането на хотелска част към болницата, но това на практика не е промяна в съществуващия проект. И във функционалната програма, и в документите по обществената поръчка вече беше заложено децата да се хоспитализират заедно с родителите си. За целта повечето помещения в бъдещата болница са проектирани като стаи с две легла за единично настаняване — с достатъчно площ, самостоятелна баня и условия за комфортен престой на малкия пациент и неговия придружител. Всяка стая разполага и с техническа готовност при нужда бързо да се добави второ медицинско легло, без да се прави компромис с качеството на лечението.