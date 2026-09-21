"Единна Русия" взима 355 от общо 450 места в парламента

По предварителни данни партия "Единна Русия" на Владимир Путин взима 355 от общо 450 места в Държавната дума. Това се разбра от думите на председателя на руската Централна избирателна комисия Ела Памфилова.

Още в неделя вечерта без никаква изненада се разбра, че управляващата в Русия партия печели с лекота парламентарните избори в страната. Путин пък определи вота като тест за подкрепата за войната в Украйна.

Според Централната избирателна комисия резултатите от над 95% от избирателните секции дават на "Единна Русия" малко под 58% от гласовете за 225-те депутатски места, разпределяни по партийни листи. Останалите 225 депутати се избират в едномандатни избирателни райони, като кандидатите на пуиновата партия водят в 208 от тях.

Освен "Единна Русия", места в Държавната дума спечелиха и няколко други партии, които подкрепят управляващите в Кремъл.

Преди изборите Кремъл засили натиска срещу опозицията и не допусна единствената либерална и антивоенна партия в Русия до участие с партийна листа и ѝ позволи да издига кандидати единствено в едномандатните райони.

Това са първите избори за парламент след началото на пълномащабната война на Русия в Украйна, която започна през 2022 г.

За пръв път беше организирано гласуване и в четирите украински области, окупирани и незаконно анексирани от Москва по-късно същата година. Гласуване имаше и в Крим, незаконно анексиран от Русия през 2014 година. Киев определи вота в тези украински територии като незаконен, посочи АП, предаде БТА.