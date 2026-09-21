"Единна Русия" взима 355 от общо 450 места в парламента

По предварителни данни партия "Единна Русия" на Владимир Путин взима 355 от общо 450 места в Държавната дума. Това се разбра от думите на председателя на руската Централна избирателна комисия Ела Памфилова.
Още в неделя вечерта без никаква изненада се разбра, че управляващата в Русия партия печели с лекота парламентарните избори в страната. Путин пък определи вота като тест за подкрепата за войната в Украйна.
Според Централната избирателна комисия резултатите от над 95% от избирателните секции дават на "Единна Русия" малко под 58% от гласовете за 225-те депутатски места, разпределяни по партийни листи. Останалите 225 депутати се избират в едномандатни избирателни райони, като кандидатите на пуиновата партия водят в 208 от тях.
Освен "Единна Русия", места в Държавната дума спечелиха и няколко други партии, които подкрепят управляващите в Кремъл.
Преди изборите Кремъл засили натиска срещу опозицията и не допусна единствената либерална и антивоенна партия в Русия до участие с партийна листа и ѝ позволи да издига кандидати единствено в едномандатните райони.
Това са първите избори за парламент след началото на пълномащабната война на Русия в Украйна, която започна през 2022 г.
За пръв път беше организирано гласуване и в четирите украински области, окупирани и незаконно анексирани от Москва по-късно същата година. Гласуване имаше и в Крим, незаконно анексиран от Русия през 2014 година. Киев определи вота в тези украински територии като незаконен, посочи АП, предаде БТА.
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15 коментара
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Доктор здраве да му дава на кремълския фюрер и на неговата хунта.
Господ здраве да му дава на президента Путин
Сударь изволили пошутить? Веселяк сте Вие, Цион! Властта на Путин бе дадена от КГБ, а преизборите в РФ оттам нататък са един куриозен ритуал… Особености на руския риболов, така да се каже…
Сега, след изборите Путин ще проведе мащабна мобилизация. Като ще започне от избраните за депутати.
Сега когато иZборите в родината им мина, копИлетата на педеруZZките блядки, които драZZкат из форума да се готвят да бъдат мобилизация за да умрат за пУтЬю.
Няма никакво значение. Властта се дава от хората , на избори / освен в Украйна, де/..
Oh , I rest my case.. Да , ето Мадяр има " само" 70% ...Огромна разлика от 75% , да знаеш..
Ама Модьор (или Мадяр, щом така предпочитате) в Унгария беше в опозиция, преди да спечели изборите. Чакам с нетърпение да видя Путин и единна роzzия в опозиция, а после да спечелят изборите с над 70%. Тогава ще призная, че в московията имало демокорацу
Пълзящ руски фашизъм!
Ти дори не можеш да смяташ - 355 от 450 е 78,89%. Мадяр в Унгария има мнозинство от 70,85%