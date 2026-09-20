Мая Манолова ще прави "табло на срама" за търговските вериги, подхваща бензиностанции, ВиК и ЕРП

Назначената преди дни за председател на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова напълно очаквано още в първите си публични изяви на тази длъжност се развихри. Тя вече е подхванала търговските вериги, от утре започва проверки за цените по бензиностанциите, а списъкът в похода ѝ за отбрана на правата на гражадните влизат още водните и електроразпределителните дружества, топлофикациите и топлиннете счетоводители. Това са все враговете ѝ от времето, когато беше национален омбудсман, но шумните ѝ акции и изявления обикновено не завършваха с резултати.

Манолова изведе като свой приоритет и налагането на санкции на изловените компании, "надуващи цените".

В неделя в последователни интервюта за БНР и бТВ тя обяви, че ще прави "табло на срама", което ще показва в кои магазини се продавало над справедливата цена, каквато правителството на Румен Радев иска да въвежда.

Задачата ѝ е да спре необоснованото поскъпване

"Задачата, с която съм натоварена, поемайки Комисията за защита на потребителите (КЗП), е много ясна – действия и резултати за спиране на необоснованото повишаване на цените", заяви Манолова пред бТВ в неделя.

"Ще съдействаме и чрез едно "табло на срама" за това в кои магазини кои продукти се продават значително над справедливата стойност с цел да се получи търсения ефект – репутационен натиск върху веригите. С една дума – да се засрамят от надценките", заяви новият защитник на потребителите.

Това не е първият опит, в който представители на властта се опитват да прилагат сходни мерки. Бившият икономически министър и бивш лидер на БСП Корнелия Нинова в своя мандат създаде сайт за наблюдение и сравнение на цените на част от хранителните продукти в малката потребителска кошница в България. Той беше поддържан именно от КЗП и все още съществува, но с данни до преди година. Наличието му по никакъв начин не се отрази върху ценообразуването на най-необходимите за домакинствата стоки.

По думите на Манолова "таблото на срама" ще се случи в момента, в който окончателно бъде приета методиката за справедливата стойност, която е силно оспорвана от бизнеса.

"Ще направя всичко възможно това да се случи максимално бързо. Моята задача, изведена пред скоби, е справедлива стойност, "табло на срама" и санкции, които КЗП да може да налага. Тези санкции да са подобни на санкциите, предвидени в Закона за защита на конкуренцията – процент от оборота", посочи Манолова, дългогодишен депутат на БСП, която беше национален омбудсман, но след поредицата от парламентарни избори впоследните гражданската ѝ платформа "Изправи се.бг" изпадна от активната политика.

Цените са "изпуснати" от предишното мнозинство

Тя изрази надежда това да се случи в следващите два месеца и до Нова година от дейността на КЗП за овладяване на цените на храните да има конкретни резултати.

Според Манолова цените у нас "са изпуснати" още от предишното мнозинство.

"Факт е, че цените излетяха нагоре още преди влизане в еврозоната. Причината за това е начинът, по който България прие еврото без достатъчна защита за българските граждани", смята тя.

"Информацията от други контролни органи за това, че се стига до надценки на млечни продукти от 90%, 100%, 140% е достатъчно красноречива. Последните данни и на "Евростат" показват, че в сравнение със средноевропейските цени цените на млечните продукти у нас стигат до 142%. Да плащаме по-скъпо от средния германец и французин очевидно е несправедливо", заяви Мая Манолова.

"Затова парламентарното мнозинство прие редица законови промени. Задачата в момента е КЗП да приведе в действие тези законови текстове. Ще съдействаме максимално за окончателното приемане на справедливата стойност", каза още тя.

Хипермаркетите нито имат кошница, нито грижа

В интервю за БНР – също в неделя, Манолова определи инициативата на хипермаркети "Кошница с грижа" като "принципно добра", но според нея не давала очаквания резултат. Тя разказа, че в първия си работен ден, заедно с предишния председател, е проверила супермаркети от няколко вериги.

"Установихме, че просто няма грижа и изобщо няма кошница", заяви тя.

Шефката на КЗП не вярва, че доброволните ангажименти на веригите ще доведат до достатъчно намаляване на цените.

Манолова обяви и предстояща мащабна проверка на колекторските фирми, тъй като се наблудавала пандемия от дела, които колекторски фирми завеждат на потребители за задължения с 10-20 годишна давност.

Наред са бензиностанции, ВиК, ЕРП, топлофикации

От понеделник започват проверки по бензиностанциите за икономическата обоснованост на повишенията на цените на горивата на дребно, съобщи още тя. При необосновано поскъпване ще следват санкции. КЗП ще проследи и дали отпадането на акциза върху пропан-бутана се отразява адекватно на крайните цени.

Сред прироритетите си Манолова постави и договорите с топлинните счетоводители, "Топлофикация", ВиК и електроразпределителните дружества.