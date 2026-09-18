Радев поиска незабавно отзоваване на посланика ни в ОАЕ, когото сам назначи. МВнР изпълнява

Министърът на външните работи Велислава Петрова извика българския посланик в Обединените арабски емирства Иван Йорданов да се прибере в София и е разпоредила проверка на дейността на посолството.
Освен това МВнР започва процедура по отзоваването на Йорданов, след като по-рано в петък премиерът Румен Радев поиска това да се случи незабавно.
По време на пресконференция днес в Министерския съвет, посветена на борбата с корупцията - един от основните приоритети на управляващите от "Прогресивна България", не беше споменато нито едно име на човек или на фирма, освен на санкционираните за корупция от САЩ и Великобритания политици Делян Пеевски и Владислав Горанов.
Иван Йорданов става посланик в ОАЕ през есента на 2022 г.
по предложение на служебния кабинет на Гълъб Донев. Преди това - от 2018 г., той е бил генерален консул в Дубай. Назначенията на посланиците става след дълга съгласувателна процедура между правителството и президента, като последната дума е на държавния глава. Преди това се иска и съгласие от приемащата го страна.
Бащата на посланика, който беше замесен в историята, като собственик на фирмата осигурила 36 полета на Пеевски за над 5 млн. евро по думите на вътрешния министър Иван Демерджиев, се казва Илиян Иванов Йорданов, съобщи сайтът за разследваща журналистика bird.bg. Той е на 78 години и притежава компанията "Спектрум Еър" ЕАД от 2022 г. - годината, в която синът му е назначен за посланик в ОАЕ. Предметът на дейност на фирмата е извършване на редовни или чартърни полети за превоз на пътници и товари. В Търговския регистър няма публикуван финансов отчет на компанията от 2021 г. насам.
Илиян Йорданов е мажоритарен собственик и на дружеството "Ин Сервиз" регистрирано през 2023 г., което се занимава с международна търговия.
Освобождаването на посланика
Няма никаква пречка след като Румен Радев е назначил Иван Йорданов за посланик в ОАЕ, сега да предложи отзоваването му на президента Илияна Йотова, чиято кандидатура "Прогресивна България" подкрепи за изборите през октомври, коментираха дипломати пред Mediapool.
Всеизвестно е, че лидерът на ДПС Делян Пеевски отдавна има интереси в Дубай и редовно лети по тази дестинация. Официално той няма недвижими имоти на свое име в арабската страна, но негови близки имат. Това разкриха международни журналистически разследвания, базирани на изтекли официални данни от имотния регистър и Министерството на вътрешните работи на ОАЕ като "Отключеният Дубай" и "Досиетата Пандора".
Фолк певицата Цветелина Янева и Зара Петрова, които са майки на децата на Пеевски, също имат жилища в Дубай.
Лидерът на ДПС е собственик и на няколко офшорки, които е регистрирал в качеството си на лице, постоянно пребиваващо в Дубай. По този случай той беше привикан в ДАНС,
където каза, че офшорките са собственост на друга фирма, която той е декларирал.
Според "Досиетата Пандора" Пеевски е регистрирал три офшорни компании, които първоначално пропуска да посочи в имуществените си декларации пред КПКОНПИ.
Това са:
IGWT Limited - регистрирана в свободната зона на Аджман, ОАЕ;
Verum International Limited - регистрирана на Сейшелите, под шапката на дубайската IGWT;
Felina Trade Limited - регистрирана на Британските вирджински острови.
Шлевят от мантинели , четири фирми, прокуроратура и другите специализирани органи къде са ? Ето днес бяха оповестени доказателствата за това. Ще се сезират ли тия органи, и разнищят тия далавери с мантинелите. Ако ги погнат, веднага ще се намерят адвокати, финансисти и други да защитят престъпниците. Държавата ще плати разходите по делата и накрая няма да има полза от осъдителни присъди. Най добре е да се разпусне държавата, и хората да си отърсят нова родина
Няма друг начин , специализираните органи за борба с организираната престъпност са неефективни , никаква работа не са свършили. Какво са резултатите им , има ли тук поне един специалист по борба с ОПГ , да разясни на редовите граждани за конкретните резултати от тази борба. Ако се разпусне държавата , способните хора разчитайки на собствените си сили ще намерят ново па добро място за живеене, с подредени отношения, ще се адаптират, и семействата и животите им няма да бъдат ограбвани по тоя примитивен начин
Те са навързани като свински черва , бахти и престъпното племе. Няма ли как българите да живеят като нормални хора бе. То трябва да се закрие държавата и хората да си намерят нова родина , нова държава, да се обезлюди ,само така ще изчезне организираната престъпност тук
То е ясно. Този посланик освен с Пеевски няма общо с нищо друго. Но се оказва и че баща и син Йорданови нямат нищо общо с видния екперт Росен Йорданов, което допълнително е утежнило положението им.
Отзоваването може и да има за цел разчистване на постове за ПБ, но самият посланик в ОАЕ явно има достатъчно общо с пеевски.
Отзоваването на посланика няма нищо общо с Пеевски. Шумотевицата се използва само за камуфлаж. Истинската причина е да се освободи посланическо място за външната министърка Велислава Петрова. А на нейно място след изборите за външен министър да бъде назначена Илияна Йотова. Както Цецка Цачева вместо президент стана правосъден министър.
Решението е правилно. А намагнетизирания шопар явно ще трябва да хвърли много повече усилия за да омилостиви зеления чорап, с когото водеше персонална война. Но буквално милисекунди след обявяване на резултатите от троловете му (включително в тоя форум) изчезнаха, а кафявите му медии почнаха да хвалят радев. В поокастреното "ново начало" сега чинно гласува заедно с ПБ в Народното събрание, ако и подкрепата им да не необходима и да не е поискана.