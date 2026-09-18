Радев поиска незабавно отзоваване на посланика ни в ОАЕ, когото сам назначи. МВнР изпълнява

Министърът на външните работи Велислава Петрова извика българския посланик в Обединените арабски емирства Иван Йорданов да се прибере в София и е разпоредила проверка на дейността на посолството.

Освен това МВнР започва процедура по отзоваването на Йорданов, след като по-рано в петък премиерът Румен Радев поиска това да се случи незабавно.

По време на пресконференция днес в Министерския съвет, посветена на борбата с корупцията - един от основните приоритети на управляващите от "Прогресивна България", не беше споменато нито едно име на човек или на фирма, освен на санкционираните за корупция от САЩ и Великобритания политици Делян Пеевски и Владислав Горанов.

Иван Йорданов става посланик в ОАЕ през есента на 2022 г. по предложение на служебния кабинет на Гълъб Донев. Преди това - от 2018 г., той е бил генерален консул в Дубай. Назначенията на посланиците става след дълга съгласувателна процедура между правителството и президента, като последната дума е на държавния глава. Преди това се иска и съгласие от приемащата го страна.

Бащата на посланика, който беше замесен в историята, като собственик на фирмата осигурила 36 полета на Пеевски за над 5 млн. евро по думите на вътрешния министър Иван Демерджиев, се казва Илиян Иванов Йорданов, съобщи сайтът за разследваща журналистика bird.bg. Той е на 78 години и притежава компанията "Спектрум Еър" ЕАД от 2022 г. - годината, в която синът му е назначен за посланик в ОАЕ. Предметът на дейност на фирмата е извършване на редовни или чартърни полети за превоз на пътници и товари. В Търговския регистър няма публикуван финансов отчет на компанията от 2021 г. насам.

Илиян Йорданов е мажоритарен собственик и на дружеството "Ин Сервиз" регистрирано през 2023 г., което се занимава с международна търговия.

Освобождаването на посланика

Няма никаква пречка след като Румен Радев е назначил Иван Йорданов за посланик в ОАЕ, сега да предложи отзоваването му на президента Илияна Йотова, чиято кандидатура "Прогресивна България" подкрепи за изборите през октомври, коментираха дипломати пред Mediapool.

Всеизвестно е, че лидерът на ДПС Делян Пеевски отдавна има интереси в Дубай и редовно лети по тази дестинация. Официално той няма недвижими имоти на свое име в арабската страна, но негови близки имат. Това разкриха международни журналистически разследвания, базирани на изтекли официални данни от имотния регистър и Министерството на вътрешните работи на ОАЕ като "Отключеният Дубай" и "Досиетата Пандора".

Фолк певицата Цветелина Янева и Зара Петрова, които са майки на децата на Пеевски, също имат жилища в Дубай.

Лидерът на ДПС е собственик и на няколко офшорки, които е регистрирал в качеството си на лице, постоянно пребиваващо в Дубай. По този случай той беше привикан в ДАНС, където каза, че офшорките са собственост на друга фирма, която той е декларирал.

Според "Досиетата Пандора" Пеевски е регистрирал три офшорни компании, които първоначално пропуска да посочи в имуществените си декларации пред КПКОНПИ.

Това са:

IGWT Limited - регистрирана в свободната зона на Аджман, ОАЕ;

Verum International Limited - регистрирана на Сейшелите, под шапката на дубайската IGWT;

Felina Trade Limited - регистрирана на Британските вирджински острови.