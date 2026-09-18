Политика на "празния стол". България засега остава извън комисията за исковете срещу Русия

България засега няма да се присъедини към Конвенцията на Съвета на Европа за създаване на Международна комисия за исковете на Украйна за обезщетение от Русия. Това съобщи външната министърка Велислава Петрова в отговор на парламентарен въпрос от Надежда Йорданова (ДБ).

Според Петрова трябва да има пълна яснота за финансирането и механизма на работа.

Йорданова от своя страна припомни, че с присъединяването на Словакия към механизма за компенсиране на Украйна с руски активи България остава единствената държава членка на Европейския съюз (ЕС), заедно с Унгария, която не е страна по Конвенцията. Вече над 40 държави са подписали Конвенцията на Общото събрание на ООН, а 10 са я ратифицирали.

Според нея България демонстрира устойчива външна политика на "празния стол". По думите ѝ правителството много внимателно обикаля около проблемите, които създава Русия в Украйна".

Правителството на Радев вече спря военната и финансова помощ за Украйна. Освен това обяви резерви към поредния пакет европейски санкции срещу Русия.

В същото време пще през 2022 г. България е подкрепила и двете резолюции - за осъждане на руската агресия срещу Украйна и призоваване за изтегляне на руските войски и за създаването на международен механизъм за репарация за вредите, произтичащи от международноправните противоправни действия на Русия.

Петрова посочи, че “в пълна степен подкрепяме нуждата от компенсаторен принцип за достойно обезщетение на пострадалите“.

По думите ѝ обаче комисията ще има мандата да определя обезщетенията на жертвите и засегнатите лица, събрани в регистъра на щети, а източникът на финансирането е неясен.

Петрова обясни, че е важно механизмът да бъде прозрачен, независим и основан на ясни правила и критерии, които да гарантират равнопоставеност на всички искове.

По думите ѝ във въпроса на Йорданова има две внушения.

“Едното от тях е за промяната в българската позиция по въпроса. На 16 декември 2025 г. беше приета Конвенцията и по това време както тогавашното правителство, така и следващото служебно правителство, не се присъединиха и оттогава няма промяна. За политиката на "празния стол" е важно да се отбележи, че страната ни участва в качеството си на наблюдател, заедно с още 11 държави, в първото заседание на Подготвителния комитет на комисията на 22-23 юни в Хага, посочи Петрова, цитирана от БТА.

България участва в комисията и като държава членка на ЕС, което е важно, защото по този начин ние сме част от процеса на изграждане на правила и процедури за функциониране на този орган, каза външният министър.

Това е нов орган и все още има доста елементи от функционирането му, които трябва да бъдат изяснени. Тази комисия ще започне да функционира след влизане в сила на Конвенция по създаването ѝ, а за влизане в сила са необходими две комулативни условия. Първото е тя да бъде ратифицирана от най-малко 25 държави, а до момента те са 10, и второто е осигуряване чрез годишния членски внос на достатъчно финансови средства за функциониране на Комисията, което до момента се осъществява от тези 10 държави и Европейския съюз, обясни тя.