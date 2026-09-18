Британският премиер Бърнам обеща да задълбочи отношенията с ЕС

Британският премиер Анди Бърнам използва срещата си с ирландския си колега Михол Мартин днес, за да се обяви за задълбочаване на отношенията между Обединеното кралство и Европейския съюз, предаде ДПА.

Бърнам заяви, че отношенията с Република Ирландия "са от огромно значение във всяка област", след като Мартин стана първият чуждестранен лидер, посетил кабинета му в северния английски град Манчестър. Британският премиер каза, че е "много уместно" именно ирландският му колега да бъде първият правителствен ръководител, посетил новия му офис в Манчестър, предвид тесните връзки между северозападната част на Обединеното кралство и Република Ирландия. Мартин заяви, че очаква Обединеното кралство да изгради "по-силни и по-тесни" отношения с ЕС. В момента Ирландия е ротационен председател на Съвета на Европейския съюз.

"Що се отнася до непосредственото ни съседство, като страни, които носят обща отговорност за Споразумението от Разпети петък (мирното споразумение от 1998 г. за Северна Ирландия), работим заедно за отстояването на неговите принципи в навечерието на 30-годишнината му догодина", каза Бърнам.

"Говорим ли за Европа, очакваме срещата на върха между Обединеното кралство и ЕС по-късно тази година и, докато Ирландия е начело на Съвета на ЕС, искаме да предприемем допълнителни стъпки за задълбочаване на отношенията с Европа", добави той.

Освен посещението в т.нар. "Даунинг стрийт 10 - Север", както е известен кабинетът на Бърнам в Манчестър по аналогия с традиционната лондонска резиденция на британския премиер, Мартин трябваше да придружи Бърнам и при посещение в ирландски клуб в избирателния му район Мейкърфийлд.

"Тук, в Северозападна Англия, както и в цялото Обединено кралство, толкова много хора имат ирландски корени и ще бъдат много щастливи да ви видят днес сред нас", каза Бърнам.

Мартин отбеляза, че за Бърнам това е била "много тежка и трудна седмица" след смъртта на баща му Рой, като добави: "Мисля, че чувството ви за дълг ясно проличава."

Ирландският премиер заяви, че "в един свят, белязан от голяма несигурност", е важно двете близки съседни държави да поддържат "много активен диалог". "Очакваме с нетърпение да обсъдим с вас още по-силни и по-тесни отношения между Европейския съюз и Обединеното кралство, което ще бъде от полза за Европейския съюз и, откровено казано, за Ирландия", каза Мартин.

Той благодари на Бърнам и за позицията му по израелско-палестинския конфликт, след като британският премиер промени подхода на правителството към кабинета на израелския премиер Бенямин Нетаняху и затегна санкциите във връзка с израелските селища на Западния бряг.

"Смятам, че позицията, която Обединеното кралство зае под ваше ръководство, е важна за отстояването на хуманитарните ценности и справедливостта и за гарантирането на правото на всички хора в Близкия изток на сигурност, мир и достойно бъдеще за техните деца и идните поколения", заяви Мартин.

Срещата се състоя броени дни след като американският президент Доналд Тръмп привлече внимание с изявлението си, че "би се радвал да види" обединена Ирландия, отбелязва ДПА. Той направи коментара по време на среща с Мартин при посещение в Дъблин. Тръмп заяви, че обединението на Ирландия "в крайна сметка ще се случи" и че Мартин е "подходящият човек тук, който да даде тласък на този процес".