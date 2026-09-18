След месеци забавяне МЗ се готви да стартира онкоскрининга

Министерството на здравеопазването е намерило решение за провеждането на скрининга за рак на маточната шийка и рак на дебелото черво, след като месеци наред липсваше необходимата организация за използването на вече закупените тестове. МЗ е извършило преглед на лабораторните възможности в страната, установило е къде има нужната апаратура и е организирало логистиката за двата вида изследвания, съобщи здравният министър Катя Ивкова по време на парламентарния контрол.

"Работещият вариант е намерен и скринингът ще се проведе", заяви Ивкова. Предстои да бъде обявена информация за местата, от които гражданите ще могат да получат тестове, както и за лабораториите, в които ще се обработват пробите.

Така обещаният още през март пилотен скрининг, който трябваше да започне през лятото в три области, все още предстои да бъде реално стартиран.

Ивкова отговори на въпрос на Александър Симидчиев ("Демократична България") за нулевото изпълнение на дейностите по скрининг на онкологични заболявания през първото полугодие на 2026 г. Според министъра отчетеното към 30 юни нулево изпълнение е междинен резултат и не означава, че дейностите са прекратени.

Ивкова припомни, че в края на 2025 г. е проведена обществена поръчка, по която в началото на тази година са доставени 22 068 комплекта за диагностика на рак на маточната шийка и 51 020 комплекта за диагностика на рак на дебелото черво.

Здравният министър посочи, че договорът по обществената поръчка е сключен преди настоящото ръководство на МЗ и е бил предмет на проверки заради "сериозни съмнения" относно икономическата ѝ целесъобразност и ценовите параметри.

Тя припомни, че проблеми имаше и със самата логистика за провеждането на тестовете. "Тестовете се обработват със специализирана апаратура, с каквато не разполага всяка лаборатория", каза Ивкова.

Това е създало трудности пред навременното започване на скрининга, но не може да бъде основание вече закупените тестове да останат неизползвани, коментира здравният министър.

Още през март служебният здравен министър Михаил Околийски съобщи, че по двете програми са закупени скъпи тестове, но останалата необходима логистика не е свършена. Тогава той обяви, че е създаден план за действие и че скринингът ще започне пилотно през лятото в три области, но това не се случи.

Сега Ивкова уверява, че МЗ вече е установило лабораториите, които разполагат с необходимата апаратура, и е организирало логистиката.

По думите ѝ по-голямата част от тестовете са със срок на годност до 2029 г., а срокът на годност на част от реактивите е до април 2027 г. Според Ивкова не е вярна първоначално представената информация, че срокът на годност на реактивите изтича през август тази година.

"Наличието на тези тестове позволява програмите да бъдат изпълнени организирано и с необходимия обхват", заяви Ивкова.

Програмата за рак на маточната шийка е предназначена за жени между 25 и 65 години, а скринингът за рак на дебелото черво обхваща мъже и жени между 45 и 75 години. Двете програми са част от Националния план за борба с рака 2025–2030 г.

Здравният министър съобщи още, че е изготвено разпределението на 21 мобилни медицински кабинета, предназначени за профилактични прегледи и изследвания на хора със затруднен достъп до медицинска помощ.

Кабинетите ще бъдат насочени към областите, в които е заявена необходимост от съответния вид профилактична дейност, посочи Ивкова.