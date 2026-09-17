Дянков: Радев е прав, България да се извини на Брюксел за неверния дефицит за 2025 г.

Разраства се политическото напрежение около вероятността за ревизия на бюджетния дефицит на България за 2025 г. Официално през пролетта Евростат завери дефицит в размер на 3.5% от БВП, който без разходите за отбрана, които се приемат за изключение, е 2.9%, а това е в рамките на допустимото. На 21 октомври обаче Евростат трябва да обяви окончателните данни.

Ако правителството на Румен Радев подаде ревизирана информация и си признае, че България умишлено е крила разходи миналата година, например за строителство, Евростат може да ревизира данните и това да има имиджови щети за страната. Макар и в друг мащаб, голям скандал с бюджетната статистика имаше с данните на Гърция преди голямата криза в еврозоната преди около 15 години.

Дянков: Съмнявахме се, че нещо не е наред

Според председателя на Фискалния съвет Симеон Дянков, който е и бивш финансов министър на ГЕРБ, премиерът Румен Радев е прав, че правителството на Росен Желязков не е декларирало верен дефицит пред Евростат за 2025 г. Това заяви самият той в интервю за БНТ в четвъртък сутринта.

"Премиерът Радев е прав. Могат да се направят такива одити, това е напълно законно. Те трябва да се направят от Сметната палата. На базата на тези одити Министерството на финансите и Националният статистически институт трябва да се обърнат към Брюксел и да кажат: "Извиняваме се, намерихме някои грешки" и на тази база Евростат да промени техните сметки за бюджета за 2025 г. Те, между другото, вече се съмняваха и още в края на 2025 г. знаеха, че нещо не е наред", каза Дянков. По думите му ще се стигне до официален дефицит за 2025 г. от порядъка на 5% от БВП.

Дянков разясни, че дефицитът е понижен счетоводно по две основни схеми – като не са издавани навреме фактури за свършена работа в Агенция "Пътна инфраструктура" и като е започвано строителство, без изобщо да е подписван договор. По сметки, цитирани от Дянков, това е довело до занижаване на дефицита за 2025 г. с около 1.4 млрд. евро.

"Във Фискалния съвет ние се съмнявахме, че това се случва, защото не излизаха сметките за инфраструктурно строителство. Но се оказа, че дори МФ не знае точната сума. Защо? Защото всъщност няма договори. Договорите ги знае някой в АПИ, в Министерство на транспорта. Дори ти да се опиташ да направиш одит, затова Сметната палата трябва да влезе, говориш с човек по човек – вие какво почнахте, какво разбрахте, кой ви каза", посочи Дянков.

Радев: Балонът се спука

Темата с "финансовите гимнастики" на предходните правителствата заради влизането в еврозоната бе една от централните за Румен Радев още като президент, когато той защитаваше тезата, че България не е готова да приеме еврото. Веднага след като влезе в Министерски съвет, той заяви, че България е "лъгала" за дефицита за 2025 г.

"По изчисления и реални данни към Европейската комисия дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната (референтният за еврозоната дефицит е за 2024 г., б. р.). А тази година дефицитът ще бъде още по-голям, тоест балонът се спука", каза Радев на 29 май след европейската си обиколка тогава и срещи с Европейската комисия, на които по неофициална информация премиерът е повдигнал темата за готвена ревизия на дефицита.

Малко по-късно правителството на Радев предложи, а мнозинството му в Народното събрание гласува бюджет за 2026 г. с дефицит от 5.7% от БВП, в противоречие със Закона за публичните финанси, а България влезе в процедура по свръхдефицит.

Теменужка Петкова: Тече манипулиране на данни в АПИ

Точно обратните тези на твърденията на Румен Радев защитаваше опозицията от ГЕРБ и "Продължаваме промяната".

Бившият финансов министър Теменужка Петкова многократно призоваваше Румен Радев "да не си служи с лъжи и с неверни интерпретации на определени факти и данни" и повтаряше, че дефицитът за 2025 г. е нотифициран от Евростат и е в рамките на допустимото.

"Не е хубаво премиерът Радев да започва своя път в изпълнителната власт с неверни интерпретации и с откровени лъжи. Що се отнася до твърденията му за манипулации на данните за влизането на България в еврозоната, това категорично не е вярно", каза още през май Теменужка Петкова.

В последните седмици тя на два пъти алармира, че разполага с вътрешна информация, че "в резултат на дадени устни указания от страна на Министерство на финансите, в момента в Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) се създават документи, на базата на които се цели прехвърляне на разходи от 2026 г. в 2025 г., т.е. целта е дефицитът за 2025-а година да бъде увеличен за сметка на този скандален дефицит, който беше приет с противоконституционния закон за държавния бюджет за 2026-а година от 5.7%".

От Министерството на финансите категорично отрекоха нападките, които са по повод на течащите одити на Сметната палата в АПИ, Министерството на финансите и социалното министерство, възложени от Народното събрание.

Служебният финансов министър Георги Клисурски също твърдеше, че дефицитът за 2025 г. е този, който е нотифициран от Евростат, макар да са заварени неразплатени разходи.

Бившият финансов министър от "Продължаваме промяната" Асен Василев също защитаваше тезата, че България не е манипулирала данните за дефицита и че във всеки един момент в министерствата има неразплатени фактури.