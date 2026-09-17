Украйна планира рекорден бюджет за отбрана за 2027 г., докато разходите за войната с Русия, която навлезе в петата си година през февруари, продължават да нарастват, а страната се нуждае от допълнителна финансова подкрепа от партньорите си, съобщиха украински представители, цитирани от британската агенция "Ройтерс".

Разходите за отбрана се очаква да достигнат 97 млрд. евро през следващата година, което представлява увеличение от 12% спрямо 2026 г. Сумата възлиза на около две трети от общите разходи (142 млрд. евро) в проектобюджета за 2027 г.

В същото време приходите в бюджета се очаква да достигнат 109 млрд. евро.

"Това е шестият бюджет по време на пълномащабната война и отново е по-голям от предходния. През годините войната стана по-скъпа", заяви пред депутатите Роксолана Пидласа - председателка на парламентарната бюджетна комисия, цитирана от БГНЕС.

По думите ѝ дневните разходи за войната са нараснали до 165 млн. евро през тази година спрямо 101 млн. евро през 2022 г.

Министърът на финансите Сергий Марченко заяви пред парламента, че през следващата година Украйна ще се нуждае от над 45 млрд. евро международна финансова помощ.

Правителството на президента Володимир Зеленски е получило ангажименти от партньорите си за около 17 млрд. евро, а останалата част от необходимото финансиране все още се договаря, добави Марченко. По думите му замразените от европейските съюзници на Украйна руски активи могат да се превърнат в ключов източник за покриване на бюджетния дефицит през 2027 г.

Депутатите имат срок до 1 октомври да разгледат проектобюджета и да внесат предложения по него. Бюджетът трябва да бъде приет на три четения до 1 декември.

Финансовото положение на Украйна се усложнява и през тази година, тъй като Русия засили ударите си по украински предприятия и инфраструктура. В резултат на щетите приходите в бюджета започнаха да намаляват, докато въоръжените сили се нуждаят от допълнително финансиране.

Украйна има непокрит недостиг от 27 млрд. долара за допълнителни разходи за отбрана през тази година, тъй като се стреми да увеличи възнагражденията на военнослужещите и производството на оръжия.

От началото на руската инвазия Украйна е получила около 198 млрд. долара фискална помощ от чуждестранните си партньори, като Европейският съюз осигурява най-голямата част от средствата.

За да гарантира безпроблемното финансиране от партньорите си, Киев трябва да проведе данъчни и управленски реформи и да изпълни редица финансови и бюджетни изисквания.