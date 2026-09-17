Путин свърза изборите в Русия с войната: "Нашият общ принос за победата"

Руският президент Владимир Путин призова гражданите на страната да участват в предстоящите парламентарни избори и директно свърза вота с продължаващата война срещу Украйна.

В телевизионно обръщение към руснаците Путин, цитиран от БГНЕС, заяви, че участието в изборите ще покаже единството на обществото и подкрепата за руските военнослужещи. По думите му гласуването е "общ принос за победата на Русия".

Изборите за Държавната дума ще се проведат в продължение на три дни – от 18 до 20 септември. Руснаците ще избират 450 депутати в долната камара на парламента – 225 от едномандатни райони и още 225 по партийни листи. Това е първият парламентарен вот в Русия след началото на пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

В обръщението си Путин призова избирателите да направят "обмислен и отговорен избор", като заяви, че резултатите трябва да потвърдят зрелостта и устойчивостта на руското общество. Той представи участието във вота и като отговор на онези, които според него искат да отслабят Русия, да ограничат развитието ѝ и да я лишат от суверенитет.

Руският президент заяви още, че вотът трябва да покаже, че зад руските военнослужещи стоят "милиони хора" и че обществото е обединено от общи ценности и историческа памет. Путин определи предстоящата кампания като провеждаща се в условията на т.нар. от руските власти "специална военна операция". "Вашият избор и воля отново ще покажат, че зад нашите бойци стоят милиони хора, че сме сплотен народ", заяви Путин.

"Единна Русия" запазва доминиращото си положение

На последните парламентарни избори през 2021 г. управляващата партия "Единна Русия" получи 324 от общо 450 депутатски места и запази конституционното си мнозинство. От тях 126 мандата бяха спечелени по партийни листи, а 198 – в едномандатни райони. Предстоящият вот се провежда при силно ограничена политическа конкуренция. Политическата система в Русия остава строго контролирана, а редица антивоенни кандидати и формации са отстранени от изборния процес.

Според политическите наблюдатели "Единна Русия" се очаква да запази доминиращото си положение в Държавната дума поради ограниченията пред опозиционните формации и факта, че регистрираните партии подкрепят основните политики на Кремъл, включително по отношение на войната в Украйна.