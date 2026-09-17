Шишков: До 3 години Околовръстното на София трябва да е завършено

До 3 години трябва да сме на финала на завършването на Околовръстния път на София, посочи пред бТВ министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

"Предвижда се да бъде разгледан и най-вероятно одобрен последният етап от подробния устройствен план", каза той.

Министърът заяви, че не може да се съгласи, че заради политическата криза през последните 5 години нищо не се е случило във връзка с Околовръстния път на София.

"През 2023 г. служебното правителство одобрихме един участък от 6 километра. Намерихме го в абсолютно същото положение", настоя той.

"Днес довършваме процедурата, ще одобрим последните 2,5 километра и ще дадем зелен фронт, така че да могат да се направят реално техническите проекти и да започне строителството на последния участък от Околовръстния път на София. Никога не може да бъде завършен един обект, ако не бъде направено проектирането за него", разясни Шишков.

По думите му ще се финализира отчуждаването на първия участък - 6-те километра, които са малко след преминаването от "Цар Борис III" до Околовръстния път.

"Работим изключително активно. Ще бъде направена обществена поръчка за инженеринг за извършване на строителството на този участък", обеща той.

Според него в рамките на следващите 3 години би трябвало да са на финала на завършването на Околовръстния път: "Може би около една година ще е проектирането. А реалното строителство ще е около две години".