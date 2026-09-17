Мъж и жена са открити мъртви в къща в столичния квартал "Бояна"

Mъж и жена на около 60 г. са намерени късно снощи мъртви в къща столичния кв. "Бояна". Сигналът е подаден минути преди 20:30 часа в сряда.
На място са изпратени спешни екипи и полицаи. По телата на двамата са открити прободни рани. Все още се изясняват причините за смъртта на мъжа и жената.
От Столичната дирекция на МВР уточниха за Нова тв, че няма данни за външна намеса или насилствено проникване в жилището. По информация на БНР става въпрос за убийство с последвало самоубийство.
По случая тече досъдебно производство. На място днес се очаква да бъде извършен втори оглед.
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