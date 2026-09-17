Най-голямата петролна криза в съвременността доведе до недостиг на дизелово гориво - основният петролен продукт, с който работи двигателят на световната икономика. Рекордните цени на дизела влошават настроенията на американските избиратели в навечерието на сеитбата, отоплителния сезон и ключовите избори за Конгреса.

Доналд Тръмп твърди, че за всичко е виновна Украйна, която в процеса на отблъскване на руската агресия е извела от строя половината от руските нефтопреработвателни мощности. Фактите и статистиката обаче сочат друго — причината е продължаващата война на САЩ с Иран.

На дизел работят камиони, влакове, търговският флот, леките автомобили, комбайните и танковете. На дизела се падат почти една трета от световното търсене на петрол и петролни продукти. Преди войната с Иран Близкият изток и Русия осигуряваха до половината от световната търговия с дизел. Сега този поток почти е пресъхнал. Защо?

Експертите посочват няколко причини и само една от тях е свързана с точността на украинските дронове. Останалите са следствие от мащабните прекъсвания на доставките на петрол и петролни продукти от Персийския залив, причинени от нападението на САЩ и Израел срещу Иран и последвалата блокада на Ормузкия проток.

Незабавното приключване на войната с Иран би позволило напрежението да спадне и цените донякъде да се понижат. Първо, защото на пазара ще се върнат петролните продукти от страните в Близкия изток, които преди войната осигуряваха една пета от световната морска търговия с дизел.

Второ, на пазара ще потекат и 10–15% от блокираните в Залива световни доставки на петрол, от който отново ще започне да се произвежда дизелово гориво в рафинериите в Индия, Китай и други големи азиатски държави. Там са съсредоточени 40% от световните мощности за рафиниране на петрол, но азиатските страни рязко са намалили производството заради високата цена и недостига на суровина.

Дори примирието в Иран обаче няма да донесе незабавно облекчение, тъй като част от заводите са разрушени от ирански ракети и дронове, а възстановяването на морските превози ще отнеме седмици или дори месеци.

Друг въпрос е "енергийното примирие" между Русия и Украйна, за което настоява Тръмп. Дори ако то бъде постигнато и се задържи, доставките на дизелово гориво от Русия за световния пазар ще се възобновят едва когато повредените нефтопреработвателни заводи бъдат възстановени и само ако Кремъл отмени забраната за износ.

В най-добрия случай - през следващата година, предупреждават експерти.

Светът всекидневно потребява около 30 млн. барела дизелово гориво. По-голямата част от дизела се произвежда в собствените рафинерии на отделните страни, но преди войната 7–8 млн. барела дневно са били внасяни по море. Около 20% са се падали на доставките от Близкия изток, а около 10% — на тези от Русия.

През август обаче износът на дизел от Персийския залив е бил почти четири пъти по-малък от предвоенното равнище, сочи актуалният доклад на Международната агенция по енергетика (IEA). А Русия изобщо не е доставяла, тъй като през юли е забранила износа на дизелово гориво.

В момента световният недостиг на основния петролен продукт се покрива единствено благодарение на усилията на американските рафинерии, които вече няколко месеца работят на пълен капацитет заради огромните свръхпечалби.

Това напрежение обаче дори не премахва дефицита, а освен това заплашва света с пълномащабна енергийна криза. И ето защо.

Всяка надежда е в Америка

В отговор на блокадата на Ормузкия проток Западът започна да продава от петролните си запаси, създадени именно за подобен случай след предишната петролна криза от 70-те години. Тази интервенция свали цените на петрола, но хората и бизнесът не купуват суров петрол — те се нуждаят от петролни продукти: бензин, дизел и авиационно гориво. Те се произвеждат от петрол в рафинериите, а при тях има проблеми.

Рафинериите в Близкия изток спряха работа и бяха частично разрушени. Заводите в Китай, където са съсредоточени най-големите в света мощности за преработка на петрол, рязко намалиха производството, за да пестят петрол. Китай предпочете да използва огромните си държавни резерви от суровината, вместо да внася скъп петрол, а едновременно с това ограничи износа на петролни продукти.

Русия, третият след САЩ и Китай най-голям преработвател на петрол в света, не успя да увеличи износа си и да се възползва от високите цени, тъй като от пролетта украинските дронове все по-точно и настойчиво унищожават основния източник на финансиране на руската агресия срещу Украйна — руската нефтогазова промишленост.

Единствената сила, способна да смекчи кризата, се оказаха американските петролни компании.

Американските НПЗ не пропуснаха да се възползват от създадената от Тръмп уникална възможност да печелят и включиха инсталациите на пълна мощност.

На самата Америка ѝ е трудно

Вече пореден месец американските НПЗ са натоварени 97–98% в сравнение с 75% натоварване в Китай. Заводите отлагат плановите ремонти и продават запасите си. Не дай Боже нещо да се обърка - и светът няма никакъв резервен вариант.

Освен това в Америка сега е най-опасният сезон, когато на хоризонта традиционно се появяват четиримата конници на апокалипсиса: прибирането на реколтата, сезонът на ураганите, отоплителният сезон и сезонният планов ремонт на рафинериите. Всеки един от тях е способен да подкопае единствената сила, която предпазва света от пълномащабна енергийна криза.

Петият конник вече е тук.

"Запасите от дестилати в САЩ са приблизително с 13% под средните за последните пет години, отбелязват експертите от Колумбийския университет. "Като се има предвид пълното натоварване на мощностите, в системата вече не е останал никакъв запас от устойчивост при евентуална авария."

Запасите не се попълват, защото в момента на американските нефтодобивни компании им е по-изгодно да изнасят нефтопродукти на рекордни цени. В резултат на това запасите от дизелово гориво по американското крайбрежие на Мексиканския залив сега са на най-ниското си ниво от 1980-те години насам, изчислява S&P Global.

А по Източното крайбрежие на САЩ запасите са на исторически минимум точно преди двумесечния планов ремонт на канадска рафинерия, която снабдява Бостън и цяла Нова Англия, която по никакъв друг начин, освен по море, не е свързана с основните нефтопреработвателни мощности на САЩ.

В същото време износът на дизелово гориво от САЩ, напротив, чупи исторически рекорди през всеки последен месец, а на вътрешния пазар галон дизелово гориво на бензиностанциите за първи път в историята поскъпна до 6 долара.

Тръмп би могъл да ограничи износа, но за разлика от Китай или Русия не може да направи това, тъй като САЩ са пазарна икономика. В крайна сметка Тръмп стовари всичко върху Украйна и Володимир Зеленски.

Въпреки това експертите казват, че войните в Иран и Украйна, както и руската забрана за износ, вече са били заложени в цените към момента, когато те отново са скочили. Сега проблемът е друг.

Запасите от дизелово гориво в земеделския пояс на САЩ сега едва надхвърлят 28 милиона барела, което е най-малко с 1,5 милиона барела под средното ниво за последните пет години. А там предстои октомврийският пик на жътвената кампания, когато милиони фермери и шофьори на тежкотоварни камиони прибират и превозват реколтата със самоходни дизелови комбайни и камиони.

Ще помогне ли "енергийното примирие"? Не

Няма кой друг да помогне. През последните години Западът само закриваше НПЗ с цел намаляване на емисиите на парникови газове и преминаване към чисто бъдеще със зелена енергетика.

"През последното десетилетие нефтопреработвателните мощности в САЩ, Европа и развитите страни в Азия са намалели с почти 2 милиона барела дневно във връзка с разпространението на електромобилите, затягането на екологичните изисквания и повишаването на енергийната ефективност", отбелязват експертите от Колумбийския университет.

Развитите страни ще загубят още 1,6 милиона барела нефтопреработване дневно до 2030 г., прогнозира IEA.

В резултат почти целият нетен ръст на световните нефтопреработвателни мощности през последните години беше осигурен от Китай, Индия и Близкия изток. На Китай се паднаха около 1,5 милиона барела дневно, а на Индия и страните от Близкия изток, взети заедно - около 1,3 милиона барела дневно.

Войната на Тръмп в Близкия изток извади тези мощности от уравнението и сега цената на дизеловото гориво зависи от това кога те - а не Русия - ще се върнат към предвоенните обеми на производство на дизел и други нефтопродукти.

А що се отнася до "енергийното примирие" между Украйна и Русия, то няма никакво значение в настоящата ситуация, обяснява нефтогазовият анализатор на Reuters Рон Бусо.

"Съгласието на Украйна да прекрати ударите по руската енергетика на пръв поглед изглежда важно, но към него трябва да се подхожда изключително скептично", пише той. Няма гаранция, че примирието ще се запази - нито веднъж досега не се е случвало такова нещо, напомня Бусо.

Така че изявленията на Тръмп по-скоро са насочени към вътрешната публика преди изборите за Конгреса. Тръмп намери виновните и реши проблема. Виновните отстраняват причините за дефицита, но това не е бърза работа, трябва да се изчака.

Ще трябва да се чака дълго по няколко причини.

У кого са всички козове

"Дори ако нападенията спрат, едва ли Русия ще може съществено да увеличи производството и износа на дизелово гориво през следващите месеци", смята Бусо.

В условията на санкции и недостиг на специалисти поради необходимостта от възстановяване на близкоизточните НПЗ за Русия ще бъде трудно да организира ремонта и замяната на повреденото оборудване в своите заводи.

"А това означава, че не бива да се очаква каквото и да е съществено възстановяване на руския износ и отслабване на напрежението на световния пазар на дизелово гориво преди следващата година дори при най-оптимистичния сценарий", пише Бусо.

Единствената добра новина е, че американските НПЗ тази година могат да избегнат проблеми заради природни бедствия, чийто пик традиционно се пада в края на септември. Всичко това благодарение на невиждания по сила феномен Ел Ниньо, който се формира в Тихия океан и обещава относително мек сезон на ураганите през 2026 г.

От всички изброени причини за настоящия и предстоящия дефицит на дизелово гориво в света Украйна и Володимир Зеленски имат власт само върху руския износ. Неговото възобновяване обаче изисква прекратяване на украинските удари и премахване на санкциите срещу Русия. Единственият човек, способен да гарантира това 100%, е Владимир Путин, ако спре войната срещу Украйна.

А единственият човек, способен да гарантира връщането на световния петролен пазар към предвоенното равновесие, е Доналд Тръмп. За това е достатъчно да прекрати войната с Иран - и дизелът отново ще поевтинее. А ако едновременно с това накара Владимир Путин да прекрати завоевателната война срещу Украйна, тогава цените на петрола и нефтопродуктите постепенно ще се върнат към предвоенното равнище.

А докато това не се е случило, световният петролен пазар ще бъде разтърсван независимо от това кого Доналд Тръмп ще обяви за изкупителна жертва.