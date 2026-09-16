"Механизмите за ограничаване са изчерпани". Американски петролни компании предупредиха за световна горивна криза

Ръководителите на трите най-големи американски петролни компании - ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips - още през март са предупредили представители на администрацията на Доналд Тръмп, че продължителното блокиране на Ормузкия проток неизбежно ще доведе до горивна криза, включително недостиг на петролни продукти като дизеловото гориво. А сега, по думите им, тази криза вече е настъпила, пише The Wall Street Journal след две енергийни конференции в Тексас.

"Механизмите за ограничаването ѝ помагаха да се смекчат рисковете, свързани с цените и доставките", но сега те са "изчерпани", заяви Майк Уорт, главен изпълнителен директор на Chevron.

Търговските запаси от горива в световен мащаб се свиват бързо вече повече от шест месеца. Не може да се разчита и на допълнителни количества от стратегическите резерви, след като правителствата на страните от ОИСР още през пролетта решиха да освободят от тях 400 млн. барела. Китай, който значително намали вноса на петрол и използва суровина от собствените си резерви, за да покрие почти половината от дневното си потребление, през последните седмици отново увеличи покупките от международни доставчици.

"В момента в системата ни вече няма онези буфери, които съществуваха в началото" на войната в Близкия изток, констатира Уорт. По думите му е трудно да си представим, че цените на петрола ще спаднат бързо:

"Иска ми се да мога да ви кажа, че виждам някакви причини за подобряване на ситуацията, но в момента това едва ли е възможно."

Експерти от индустрията предупредиха на конференциите, че тъй като не се очертава решаване на конфликта с Иран, ситуацията рискува да излезе извън контрол, пише WSJ.

Цената на дизеловото гориво в САЩ миналата седмица за първи път в историята достигна 6 долара за галон, а тази седмица скочи до 6,23 долара. Цената на бензина, която през лятото падна под 4 долара за галон, се повиши до 4,32 долара.

От началото на юли петролът е поскъпнал 1,5 пъти, когато след подписването на предварително мирно споразумение между САЩ и Иран настъпи кратък период на успокооение. Във вторник сортът Brent се търгуваше за над 108 долара за барел.

Търговците очакват влошаване на ситуацията с предлагането и цените: стойността на двумесечния фючърсен контракт надхвърли котировките на най-близкия, едномесечен контракт с 4,70 долара за барел, докато в средата на август разликата беше под 2 долара.

Комерсиалните запаси от петрол в света от февруари, когато започна войната, са намалели общо с 507 млн. барела, или средно с 2,8 млн. барела дневно, констатира Международната агенция по енергетика.

По този начин запасите са осигурили почти 3% от световното предлагане. Но занапред, съдейки по думите на Уорт, участниците на пазара няма да могат да черпят петрол от резервите със същите темпове.

"Петролният пазар се оказа в трудно положение: от една страна, обективните фактори продължават да сочат към намаляване на предлагането, а от друга – реториката на страните свидетелстват за възможна деескалация", заяви пред Bloomberg Ребека Бабин, старши енергиен трейдър в CIBC Private Wealth Group.

"В крайна сметка пазарът ще обръща повече внимание на барелите и инфраструктурата, отколкото на реториката."

След като обеща да не отслабва икономическия натиск върху Иран поне до изборите за Конгрес през ноември, Тръмп се опитва да постигне намаляване на напрежението в друг регион - Черно море.

В понеделник той първо призова Киев да спре ударите по руските нефтопреработвателни заводи. След това заяви, че Украйна и Русия са се договорили да прекратят взаимните атаки срещу петролни обекти.

Владимир Зеленски заяви в отговор, че Украйна е готова на енергийно примирие, ако Русия също го спазва. След това двете страни си размениха нови удари.

Но ръководителите на петролни компании и експертите смятат, че основният проблем за световния петролен пазар е конфликтът с Иран, а не този между Русия и Украйна, отбелязва WSJ.

Ескалацията в Близкия изток през последните седмици предизвиква сериозно безпокойство сред тях.

В повечето случаи предимството на преговорите обикновено получава страната, която разполага с повече време и е готова да търпи по-дълго, заяви Уил ВанЛо, основател и главен изпълнителен директор на Quantum Capital Group:

"Иран е готов да търпи лишения. Народът му вече много десетилетия търпи огромни лишения."