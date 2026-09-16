Радев посреща евроскептичния чешки премиер Бабиш в София

Българският премиер Румен Радев ще се срещне в сряда с премиера на Чешката република Андрей Бабиш, който пристига на официално посещение в България днес по покана на своя български колега.

Двамата ще обсъдят възможностите за задълбочаването на двустранното партньорство, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред, съобщава пресцентърът на Министерския съвет.

Бабиш ще бъде удостоен и с официална церемония на пл. „Св. Александър Невски“. По-късно през деня двамата премиери ще открият българо-чешки бизнес форум.

Андрей Бабиш е вторият евроскептичен лидер на страна в ЕС, който посещава София през септември. Преди две седмици на посещение в страната бе словашкият премиер Роберт Фицо, който също като Радев е противник на изпращането на военна помощ за Украйна.

Срещите на българския премиер се свързват ясно и с тежките преговори за новия бюджет на ЕС, в които страните от Централна и Източна Европа настояват за запазване на кохезионните еврофондове.

Чешкият премиер и милиардер Андрей Бабиш и неговата партия ANO са част от дясно-популисткото и суверенистко европейско политическо семейство „Патриоти за Европа“.

Политическата му траектория на европейско ниво претърпя сериозен завой през последните няколко години, като преди това партията му беше член на либералната и силно проевропейска група „Обнови Европа“.

След европейските избори през юни 2024 г., Бабиш обяви, че напуска либералите, за да стане съосновател на новата дясна и евроскептична коалиция „Патриоти за Европа“ заедно с унгарския премиер Виктор Орбан и лидера на австрийската десница Херберт Кикъл.

В това европейско семейство той си партнира с фигури като Марин Льо Пен (Франция), Матео Салвини (Италия) и Герт Вилдерс (Нидерландия).

Бабиш е вторият по богатство човек в Чехия, като в местната политика е известен още като “чешкият Берлускони“. Той е създател на огромния конгломерат Agrofert, който обхваща над 200 компании в сферите на земеделието, хранителната промишленост и медиите.

Политическата му кариера е съпътствана от постоянни обвинения в конфликт на интереси заради европейските субсидии, които неговите фирми получават. За да заеме премиерския пост през 2025 г., той бе принуден от президента Петър Павел официално да прехвърли собствеността на Agrofert в независим доверителен фонд (trust fund).