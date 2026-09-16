САЩ за първи път обявиха, че имат оръжия в Космоса

САЩ потвърдиха, че са разположили космическо оръжие в земната орбита, с което за първи път признават за придобиването на подобни военни способности.

Министърът на Военновъздушните сили на САЩ Трой Мейнк заяви, че оръжието е необходимо за защита на американските сили срещу враждебни действия на противника.

Говорейки на Конференцията за въздушни, космически и кибернетични сили в понеделник, Мейнк заяви, че САЩ са готови за „развиващите се заплахи“, но не навлезе в подробности относно възможностите на оръжието или кога е било изведено в Космоса.

Висши военни лидери и преди са заявявали, че планират да засилят военните възможности в космоса, цитирайки руски и китайски програми, които разработват начини за атакуване и нарушаване на работата на американските сателити в бъдещ конфликт.

Китай отговори във вторник, като предупреди срещу „надпревара във въоръжаването“ в Космоса.

„Призоваваме американската страна да спре да разширява военните си възможности и да се подготвя за война в открития Космос“, цитира АФП думите на говорител на министерството на външните работи.

Подробности за това как функционира оръжието не се разкриват от американските власти.

“Космическият контрол капсулира областите на мисията, необходими за оспорване и контролиране на космическото пространство – използвайки кинетични и некинетични средства за въздействие върху способностите на противника чрез смущения, деградация и дори унищожаване, ако е необходимо. Тези способности могат да бъдат използвани за нападателни и отбранителни цели по усмотрение на бойните командвания“, заяви говорител на Космическите сили на САЩ.

Експерт по използването на Космоса за военни цели отбеляза, че за технологията се знае „изключително малко“ публично, и заяви пред Би Би Си, че може да става дума за „цял набор от различни оръжейни системи“.

Д-р Бледин Боуен от Кралския институт на обединените служби (RUSI) заяви, че може само да гадае, но САЩ биха могли да имат предвид „някакъв вид платформа за електронна война или заглушаване на радиосигнали“.

Това би било вид оръжие, което вече съществува на Земята и би могло да наруши радиокомуникациите, каза Боуен.

Алтернатива би била „някакъв вид средство за кинетично поразяване – тоест апарат, който би изстрелял някакъв снаряд, който да се вреже в сателит и да го унищожи“.

“Но това е по-малко вероятно, тъй като подобен физически разрушителен инструмент би бил способен да създаде голямо количество отломки, добави Боуен.

Администрацията на Тръмп заяви, че базираните в Космоса способности и ракетите-прехващачи са решаваща част от нейния планиран план за отбранителна система „Златен купол“ (Golden Dome) за защита на САЩ от ракети и други въздушни заплахи.

Миналата година президентът Доналд Тръмп издаде указ, подчертаващ ролята на Космическите сили на САЩ не само в защитата на собствени активи, но и като нападателна сила.

Космическите сили на САЩ са най-новият клон на американската армия. Те бяха създадени през 2019 г. като начин за защита на американските активи в Космоса, включително стотици сателити, използвани за комуникация и наблюдение.

Забрана за оръжия за масово поразяване

Договор от 1967 г. забранява оръжията за масово унищожение в орбита. Оттогава големите сили, включително САЩ, Русия и Китай, проучват други възможности извън договора, като например прицелване в сателитите на конкурентите, които са от ключово значение за военните комуникации, наблюдението и навигацията.

В началото на февруари беше разкрито, че два руски сателита вероятно са прихванали комуникациите на поне дузина европейски сателита след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г.

Подобни прихващания може да са позволили на руските разузнавателни служби да четат чувствителните данни, които те предават, или, хипотетично, дори да поемат контрола над сателитите.

През 2024 г. САЩ заявиха, че Русия е изстреляла сателит, за който смятат, че може да е способен да атакува други подобни сонди. Русия не коментира публично въпроса.

Космическите сили на САЩ твърдят, че Китай „разработва и експлоатира космически и противокосмически способности като част от стратегия за военна модернизация“, докато Русия „разглежда Космоса като област за водене на война и вярва, че космическото превъзходство ще бъде решаващ фактор в бъдещи конфликти“.