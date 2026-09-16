Руски дронове са атакували два пъти Молдова, докато Зеленски е преминавал

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руски дронове два пъти са атакували молдовското въздушно пространство, докато той е преминавал транзитно през страната със самолета си, предаде Ройтерс.
В интервю за американската телевизия Си Би Ес Зеленски каза, че той е бил на летището в молдовската столица Кишинев, по време на пътуване за чужбина и по време на връщане, когато са се разиграли тези инциденти.
"Президентският самолет беше в Молдова и затова те атакуваха Молдова, молдовското въздушно пространство. Може би не са искали да атакуват лично мен . . ., ", каза Зеленски.
"Когато се прибирахме, отново през Кишинев, те направиха същото нещо", заяви още украинският лидер.
На 9 септември говорител на молдовското правителство заяви, че излитането на самолета на Зеленски за Норвегия е било забавено, тъй като молдовските власти са затворили въздушното пространство заради дронове.
Два руски дрона навлязоха в молдовското въздушно пространство през същия ден. Единият се приземи в поле на север от Кишинев и причини пожар, а вторият премина и продължи да лети към Румъния и навлезе в румънското въздушно пространство.
Зеленски досега не беше коментирал втория инцидент. Не е ясно кога точно президентът е преминал транзитно през Молдова на път за Украйна при завръщането си от Канада.
Молдовските власти заявиха, че два дрона са навлезли във въздушното пространство на страната на 14 септември.
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