Примката се затяга: Йеменските хуси завладяха района около протока Баб ел Мандеб

Йеменските бунтовници хуси са поели контрола над ключов остров в Червено море днес, с което са завършили операцията си по завладяване на района около протока Баб ел Мандеб, съобщиха пред АФП представител на местните власти и очевидци.

"Лодки с въоръжени бойци на хусите достигнаха остров Маюн, след като правителствените сили се изтеглиха от него вчера", заяви представителят. Островът, известен и като Перим, разделя протока на два плавателни канала.

Очевидец съобщи, че въоръжени мъже "се разполагат по крайбрежието при Баб ел Мандеб и се придвижват с военни превозни средства".

Силите на международно признатото правителство на Йемен са се изтеглили от остров Перим, съобщиха двама техни представители, цитирани от Ройтерс.

Поемането на контрола върху острова и пристанищния град Дубаб, който се намира точно срещу него и според представителите е бил превзет от хусите по-рано днес, е от ключово значение за установяването на контрола над протока.

Протокът Баб ел Мандеб е един от най-важните маршрути за световното корабоплаване. С тези действия бунтовниците биха могли да застрашат доставките на петролната монархия към Азия.

Световната търговия може да се изправи пред още едно сериозно препятствие, а опитите то да бъде премахнато със сила могат да доведат до ново изостряне на напрежението в Близкия изток.

Арабските държави от Персийския залив, които доскоро се смятаха за остров на стабилността с ниска престъпност и ниски данъци, вече са принудени да живеят с постоянната заплаха от нападения от другия бряг на Залива – от все още добре въоръжената Ислямска република Иран.

Изглежда към този проблем се добавя още един. Йеменските хуси очевидно са се отказали от примирието със Саудитска Арабия, сключено през 2022 г.

По този начин под заплаха се оказва корабоплаването през Баб ел-Мандебския проток, който свързва южната част на Червено море с Индийския океан. Това е важно само по себе си, но още повече заради продължаващата блокада на Ормузкия проток от Иран – ключов маршрут за износа на петрол и химически продукти от държавите в Персийския залив.

Тръмп отхвърли искане на Саудитска Арабия да нанесе удари срещу хусите

Саудитският престолонаследник принц Мохамед бин Салман снощи се обади два пъти на американския президент Доналд Тръмп и го призова да нанесе удари срещу йеменските бунтовници хуси, съобщи изданието “Аксиос”, цитирано от Ройтерс, позовавайки се на двама официални представители на американското правителство.

Тръмп е отхвърлил искането, уточниха те и добавиха, че в момента Белият дом няма намерение да предприема преки военни действия срещу хусите.

Според “Аксиос” безпокойството на САЩ от ескалиращия конфликт в Йемен се засилва и Вашингтон увеличава подкрепата си за Рияд, но същевременно се опитва да избегне директна военна намеса.

Командващият Централното командване на Въоръжените сили на САЩ адмирал Брад Купър вчера е пътувал до Саудитска Арабия за спешни координационни разговори, добавя изданието.

Представители на американските власти и американската армия също са казали пред саудитските си колеги през последните седмици, че нареждането на Тръмп е американските сили да останат съсредоточени върху Иран и защитата на Ормузкия проток, докато избягват отварянето на друг фронт, съобщава “Аксиос”.

През юли Ройтерс информира, че Саудитска Арабия се опитва да създаде международна коалиция за защита на корабоплаването през Червено море от атаките на хусите на фона на ескалиращото напрежение в и около Йемен.

Ескалацията започна в началото на юли, когато хусите заявиха, че силите им са влезли в сблъсък със саудитски “военни самолети”, които са се опитвали да попречат на ирански граждански самолет да кацне на международното летище в Сана.