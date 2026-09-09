Няколко кораба горят в Персийския залив, след като Иран съобщи, че е атакувал около 20 плавателни съда, опитали да преминат през Ормузкия проток, предаде Франс прес, позовавайки се на Британската агенция за морски търговски операции (ЮКМТО).
Пожари горят на няколко кораба, в резултат на "продължаващите военни действия в този регион“, написа ЮКМТО, но посочи, че на този етап няма възможност да бъде потвърдено дали има жертви.
Сред тях е и танкер, натоварен с около два милиона барела иракски суров петрол, съобщиха днес пристанищните власти в Ирак пред Ройтерс.
По думите им пожар е избухнал на борда на плаващия под панамски флаг петролен танкер "Ню Андрос“, след като е бил ударен около 6 ч. тази сутрин с дрон в иракски териториални води. Няма данни за жертви сред 22-членния екипаж, добавиха властите.
Отделно британската агенция съобщи за друг инцидент днес, на 24 морски мили от пристанище Рашид в ОАЕ.
Организацията заяви, че кораб е забелязан да се „накланя“, докато е стоял на котва, което вероятно показва, че е получил пробойна, след като срещу него е бил изстрелян „неуточнен вид снаряд“.
Ескалацията
Рязката ескалация на напрежението в Близкия Изток в сряда дойде, след като САЩ съобщиха, че са унищожили пет ирански петролни танкера. Революционната гвардия на Иран обяви, че в отговор е изстреляла балистични ракети по база в Йордания, използвана от американските военни и е атакувала десет кораба.
Атаките отново тласнаха нагоре цената на петрола, удряйки по интересите на регионалните съюзници на САЩ.
Централното командване на въоръжените сили на САЩ публикува видео от ударите по танкерите, които били в отговор на това, че Иран е стрелял два пъти с балистични ракети по американски боен кораб.
"Иран продължава да се опитва да порази американски военноморски кораби и всеки път, когато го правят или се опитват да го направят, те ще губят танкери", заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио пред журналисти по време на посещение в Колумбия.
Американското Централно военно командване заяви, че танкерите, които са унищожени във вторник, са били част от сенчеста мрежа, която финансира Корпуса на гвардейците на Ислямската революция и неговите регионални проксита.
След това Иран проведе атака с балистични ракети срещу база, използвана от силите на САЩ в Йордания
Иранците твърдят, че ракетите са нанесели тежки щети, но Йордания съобщи, че нейната противовъздушна отбрана е прихванала осемнадесет от двадесетте ирански ракети. Две ракети са паднали в ненаселени райони и няма жертви.
Представител на Съединените щати заяви, че ударите на Иран в Йордания са били неефективни и всички американски военнослужещи са невредими.
Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви в сряда, че също така е атакувал десет кораба, включително два американски плавателни съда и осем петролни танкера, опитващи се да прекосят "забранена и опасна" зона от Ормузкия проток.
Иран заплаши петролни танкери в кувейтски и бахрейнски пристанища, според изявление на военните, предадено от държавните медии. Източник от морската сигурност съобщи, че танкер за втечнен природен газ е бил повреден в емирското пристанище Хор Факан, въпреки че не е ясно кой носи отговорност.
Скорошните атаки на подкрепяните от Иран йеменски хуси срещу водещия производител на енергия Саудитска Арабия също засилиха опасенията за сигурността на петролните доставки.
Във вторник хусите предприеха атака срещу няколко града в Саудитска Арабия, подкопавайки допълнително регионалната стабилност. Атаките им раниха седемдесет и трима души и подпалиха петролни инсталации.
Хусите, които контролират повечето от населените райони на Йемен, включително столицата, оказват допълнителен натиск върху съюзниците на САЩ, като периодично нарушават корабоплаването от другата страна на Арабския полуостров, на входа на Червено море.
Те заявиха, че са започнали широка операция навътре в саудитска територия, използвайки безпилотни летателни апарати и ракети, за да ударят саудитска военновъздушна база в южния град Хамис Мушайт, както и активи на саудитската държавна петролна компания в градовете Абха, Наджран и Джазан.
Саудитските власти съобщиха за пожари на местата и заявиха, че сред ранените има жени и деца.
Саудитска Арабия оглавява арабска коалиция, която се бори срещу хусите в Йемен от повече от десетилетие, след като хусите прогониха йеменското правителство от столицата. Тази война се бе успокоила през последните години, но примирието се срина.
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15 коментара
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Дядо Кретен прави и невъзможното републиканците да загубят и двете камари на Конгреса. Демократите не са и мечтали за такъв полезен идиот който да им поднесе победата на тепсия.
Защото танкерите не оказват съпротива.
"подводницата", която чалмите и Горския са "пленили" е просто подводен дрон. . . Да - за нееднократна употреба е и е малко едричък за представите и заблудите на Горския, но такива са US-дроновете ;-) . . .
Потапянето на цивилни танкери най-вероятно е военно престъпление, нищо че е в отговор на опитите на чалмите да ударят военни кораби на САЩ. Единственото оправдание е че иранците правят същото от самото началона сво-то, при това в много по голям мащаб. Поради това, кой знае, ударите по ирански танкери донякъде може да помогнат чалмите да станат по-сговорчиви за разблокиране на трафика. Досега само иранците стреляха по търговски кораби, нефтени и газови терминали. Сега САЩ отвръща по подобен начин, …
но освен тях всяка от засегнатите арабски страни в залива е в състояние да отговаря по подобен начин, тъй като иранските петролни терминали са уникално уязвими.
Затова не мисля че иранците могат да държат пролива ефективно затворен до безкрайност. Но най-вероятно са решени да изкарат така поне до междинните избори наесен в САЩ.
Долното обяснява и защо двете мошета толкова се страхуваха да пътуват до Киев - украинските генерали от украински произход са наясно с мисията им и мнозина от тях много трудно могат да бъдат сдържани да не изпържат мошениците докато пътуват до Киев.
Въпрос: Каква беше истинската цел на посещението на Уитков и Кушнер в Москва и беше ли свързано с прекратяването на войната в Украйна?
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Отговор: Посещението в Москва на двете мошета имаше за главна цел да уреди прекратяване на споделянето на разузнавателна информация от Русия с Иран. Украйна беше предвидена да играе ролята на разменна монета - Путин да получи уверение за намаляване на доставките на щатско военно оборудване за Украйна в замяна на услугата (да си го кажем честно предателството) …
за Иран.
Естетсвено, и на Зеленски трябваше да му бъде казано в прав текст от мошетата, че ако не предаде на руснаците неокупираната част от Донбас, украинските ги чака тежка зима без ефективна ПВО над големите градове и цивилната инфраструктура.
И малко обучение за "журналистите" от Медияпул, па и за любознатлните форумци по темата:
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DISTANCE of US Navy Carriers and Navy Destroyers to Iran
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Where are the US Navy Carriers?
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Answer: more than 800 to 1000 miles away from Iran
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Why?
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Because Iran has a very DEADLY and ACCURATE Medium BALLISTIC missile called "Qassem Bassir" Missile that can reach 750 miles
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How about the US Navy Destroyers. Where are they located?
===
Answer: 300 to 500 miles away from Iran
===
Why?
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Because …
China, Russia, and North Korea have supplied Iran with DEADLY and ACCURATE Cruise Missiles with a 300 miles range
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This strategy is called: A2/AD = Anti-Access/Area Denial
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Meaning: The USA Navy Carriers are far away, 800 to 1000 miles from Iran and the Destroyers are between 300 to 500 miles from Iran
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With multi-head Ballistic Missiles, Iran is able to seriously target either The Destroyers (in this case, damaging Destroyers: DDG-119 and DDG-53) or The Navy Carriers, in the last 2 days
Публикувам връзката защото медияпул описва обширно американския отговор на пленяването на подводницата (разрушаване на незащитени ирански танкери), а не публикува почти нищо за това, което е предизвикало този отговор. И друго - пленяването на функционираща военна техника е стотици и хиляди пъти по-стойностно от унищожаването й. Да си припомним как преди години Иран плени един летяш дрон на Локхиийд и на негова основа разви една от най-добрите дронови технологии и продукти в света - витлови и реактивни, включително добре известните ни Шахеди, които по-късно Русия копира и в момента произвежда в огромен мащаб.
Връзка към видео с пленената от иранските сили щатска подводница Dive-LD https://x.com/Osint613/status/2097390208249389519?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2097390208249389519%7Ctwgr%5E8fd9dcc1c42177deeaf8ffa07e4aaa8fa10de58c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ndtv.com%2Fworld-news%2Fus-malfunctioned-claim-after-iran-shares-video-of-captured-submarine-12020981
Пак ли играем с петролни контракти? Да има за родата, като влезем в Бетесда?