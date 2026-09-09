Няколко кораба горят в Персийския залив, след като Иран съобщи, че е атакувал около 20 плавателни съда, опитали да преминат през Ормузкия проток, предаде Франс прес, позовавайки се на Британската агенция за морски търговски операции (ЮКМТО).

Пожари горят на няколко кораба, в резултат на "продължаващите военни действия в този регион“, написа ЮКМТО, но посочи, че на този етап няма възможност да бъде потвърдено дали има жертви.

Сред тях е и танкер, натоварен с около два милиона барела иракски суров петрол, съобщиха днес пристанищните власти в Ирак пред Ройтерс.

По думите им пожар е избухнал на борда на плаващия под панамски флаг петролен танкер "Ню Андрос“, след като е бил ударен около 6 ч. тази сутрин с дрон в иракски териториални води. Няма данни за жертви сред 22-членния екипаж, добавиха властите.

Отделно британската агенция съобщи за друг инцидент днес, на 24 морски мили от пристанище Рашид в ОАЕ.

Организацията заяви, че кораб е забелязан да се „накланя“, докато е стоял на котва, което вероятно показва, че е получил пробойна, след като срещу него е бил изстрелян „неуточнен вид снаряд“.

Ескалацията

Рязката ескалация на напрежението в Близкия Изток в сряда дойде, след като САЩ съобщиха, че са унищожили пет ирански петролни танкера. Революционната гвардия на Иран обяви, че в отговор е изстреляла балистични ракети по база в Йордания, използвана от американските военни и е атакувала десет кораба.

Атаките отново тласнаха нагоре цената на петрола, удряйки по интересите на регионалните съюзници на САЩ.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ публикува видео от ударите по танкерите, които били в отговор на това, че Иран е стрелял два пъти с балистични ракети по американски боен кораб.

"Иран продължава да се опитва да порази американски военноморски кораби и всеки път, когато го правят или се опитват да го направят, те ще губят танкери", заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио пред журналисти по време на посещение в Колумбия.

Американското Централно военно командване заяви, че танкерите, които са унищожени във вторник, са били част от сенчеста мрежа, която финансира Корпуса на гвардейците на Ислямската революция и неговите регионални проксита.

След това Иран проведе атака с балистични ракети срещу база, използвана от силите на САЩ в Йордания

Иранците твърдят, че ракетите са нанесели тежки щети, но Йордания съобщи, че нейната противовъздушна отбрана е прихванала осемнадесет от двадесетте ирански ракети. Две ракети са паднали в ненаселени райони и няма жертви.

Представител на Съединените щати заяви, че ударите на Иран в Йордания са били неефективни и всички американски военнослужещи са невредими.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви в сряда, че също така е атакувал десет кораба, включително два американски плавателни съда и осем петролни танкера, опитващи се да прекосят "забранена и опасна" зона от Ормузкия проток.

Иран заплаши петролни танкери в кувейтски и бахрейнски пристанища, според изявление на военните, предадено от държавните медии. Източник от морската сигурност съобщи, че танкер за втечнен природен газ е бил повреден в емирското пристанище Хор Факан, въпреки че не е ясно кой носи отговорност.

Скорошните атаки на подкрепяните от Иран йеменски хуси срещу водещия производител на енергия Саудитска Арабия също засилиха опасенията за сигурността на петролните доставки.

Във вторник хусите предприеха атака срещу няколко града в Саудитска Арабия, подкопавайки допълнително регионалната стабилност. Атаките им раниха седемдесет и трима души и подпалиха петролни инсталации.

Хусите, които контролират повечето от населените райони на Йемен, включително столицата, оказват допълнителен натиск върху съюзниците на САЩ, като периодично нарушават корабоплаването от другата страна на Арабския полуостров, на входа на Червено море.

Те заявиха, че са започнали широка операция навътре в саудитска територия, използвайки безпилотни летателни апарати и ракети, за да ударят саудитска военновъздушна база в южния град Хамис Мушайт, както и активи на саудитската държавна петролна компания в градовете Абха, Наджран и Джазан.

Саудитските власти съобщиха за пожари на местата и заявиха, че сред ранените има жени и деца.

Саудитска Арабия оглавява арабска коалиция, която се бори срещу хусите в Йемен от повече от десетилетие, след като хусите прогониха йеменското правителство от столицата. Тази война се бе успокоила през последните години, но примирието се срина.