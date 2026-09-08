Израелски вестник твърди, че Нетаняху е бил информиран предварително, че "Хамас" готви атака през есента на 2023 г.

Няколко видни представители на израелската опозиция остро разкритикуваха днес израелския премиер Бенямин Нетаняху, след като журналистическо разследване твърди, че той е бил информиран за подготвяна атака от "Хамас“ няколко дни преди 7 октомври 2023 г., но не е предал информацията нататък, предаде Франс прес.

Според разследване, публикувано от левия израелски всекидневник "Аарец“ и основаващо се на информация в предстояща да излезе от печат книга, президентът на Обединените арабски емирства Мохамед бин Зайед Ал Нахян се е свързал с Нетаняху през последната седмица на септември 2023 г., за да го информира, че палестинското движение подготвя мащабна операция. Според изданието израелският лидер не е информирал ръководителите на службите за сигурност за това предупреждение.

Кабинетът на Нетаняху определи твърдението като "пълна лъжа“, като дори отрече да е имало разговор между него и президентът на ОАЕ в края на септември 2023 г.

Публикуването на разследването предизвика порой от критики от страна на основните опозиционни лидери, които, в навечерието на парламентарните избори в Израел на 27 октомври, засилват нападките си срещу начина, по който премиерът е управлявал кризата преди три години.

"Нетаняху е получил десетки предупреждения за 7 октомври и е пренебрегнал всички. Той не е способен“ да управлява, заяви в Екс основният му съперник, бившият началник на Генералния щаб Гади Айзенкот. Той обвини Бенямин Нетаняху, че използва "жалки“ оправдания, за да се освободи от отговорност. През последните седмици премиерът неколкократно заяви, че хората около него са закъснели да го събудят сутринта на 7 октомври 2023 г.

"Нетаняху носи лична и пряка отговорност“, заяви от своя страна бившият премиер Нафтали Бенет. Той написа в Екс, че Нетаняху "не може да продължава да изпълнява длъжността си нито минута повече“.

Лидерът на партията "Демократи“ Яир Голан, който също произлиза от военното ръководство, отправи остро послание към Бенямин Нетаняху във видео, публикувано в социалните мрежи. "Нетаняху, ти поставяш Израел в опасност, водиш ни към катастрофа. (...) Историите от типа "никой не ме събуди“ приключиха. Ти знаеше, ти пренебрегна предупреждението, ти се провали, ти носиш отговорност.“

Опозицията в Израел от месеци настоява за създаването на независима анкетна комисия, чиито членове да бъдат назначени от Върховния съд - нещо, на което Нетаняху се противопоставя.

Статията на "Аарец“ твърди, че лидерът на "Хамас“ Яхия Синуар, който впоследствие беше убит от Израел, е казал на посредник от палестинското движение "Фатах“, че се подготвя "ужасяваща операция“, сравнима със "земетресение“. След това тази информация вероятно е стигнала до лидера на ОАЕ. По това време израелските власти са се стремели да запазят статуквото в Газа, убедени, че "Хамас“ предпочита да избегне мащабен конфликт с Израел, за да гарантира собственото си оцеляване. Според израелските служби за сигурност именно това погрешно схващане до голяма степен обяснява защо израелските въоръжени сили са били изненадани от атаката на 7 октомври 2023 г.

По време на това нападение, което представлява една от най-големите травми в историята на Израел, бяха убити 1221 души, според данни на Франс прес, която се основава на официални израелски данни.

Израелската офанзива, подета в отговор на нападението, опустоши ивицата Газа и доведе до смъртта на 73 658 души, според министерството на здравеопазването на Газа, контролирано от "Хамас“. Данните на министерството се считат за надеждни от ООН.