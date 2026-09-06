"Алтернатива за Германия" печели ключовите избори в провинция Саксония-Анхалт (обновена)

Крайнодясната "Алтернатива за Германия" (АзГ) води убедително на регионалните избори в източната германска провинция Саксония-Анхалт, показват първите прогнозни резултати след затварянето на избирателните секции.
Според екзитпол на обществената телевизия А Ер Де АзГ получава 44,5% от гласовете – повече от два пъти спрямо 20.8%, получени на изборите през 2021 г. – и постига най-добрия си резултат на регионални избори досега. Християндемократическият съюз (ХДС) на премиера на провинцията Свен Шулце остава далеч назад с 18,5% спрямо 37,1% преди пет години.
"Левите“ получават 9.5%, "Зелените“ – 9%, а Германската социалдемократическа партия – 8%.
Евентуално абсолютно мнозинство на АзГ ще зависи и от това кои по-малки партии ще преминат 5-процентната изборна бариера.
Ключовите избори може да позволят на АзГ да участва в управлението на провинциално ниво за първи път.
Снощи партията закри кампанията си, потвърди амбицията си да спечели властта и обеща "да си върне страната обратно" още в първия ден на управление.
Докато крайнодясната "Алтернатива за Германия" закриваше предизборната си кампания, хиляди хора се включиха в митинги и шествия в защита на демокрацията в германския град Магдебург. Организаторите на демонстрациите заявиха, че по техни оценки, между 15 000 и 20 000 души са се събрали на "фестивала за демокрация" на площада пред катедралата.
"Няма да изоставим това, което обичаме. Истинският патриотизъм не е "Алтернатива за Германия", гласеше послание на граждански алианс, прожектирано върху върху катедралата и сградата на провинциалния парламент в Магдебург
Германският канцлер Фридрих Мерц призова за по-категоричен отговор на позициите на крайнодясната партия на изборите в източната провинция Саксония-Анхалт.
Само ден преди вота за парламент там "Алтернатива за Германия" достигна рекордните 41 процента според проучванията. Това е почти два пъти повече от резултата през 2021 година, когато тя получи 20,8 процента.
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Дори да спечелят изборите, в германската система никой не управлява сам. Докато всички останали партии поддържат санитарен кордон около тях, АзГ ще си остане вечната опозиция – удобна за "плашене" на гаргите , но без реален лост за управление.
Не се коси, немския патриот е немец и поставя Германия на първо място,не е като нашенския дето си 'мери" патриотизма с любов към Русия Нищо драматично няма да се случи.
Това са бившото ГДР. Водещи политици се изказват, че ако спечелят самостоятелно управление това ще е техният край. И е добре да ги видят, както тук видха Радев. Но дали???
Идиоти! Като българските радевчета! Болни болшевишки мозъци! Направо да си правят отново ГДР с любезното съдействие на фашистите от терористична Русия!
Една шепа хора защитават демокрацията, това е оксиморон
Държава, която гласува първо за Хитлер, после го подкрепяше десетки години - какво друго да очакваш от такава държава?! :(
Така е. "Алтернативата" е болшевикоционистки "Продукт"! Важното е, че Избирателите са Надъхани, за когато дойде Истинската Партия..
Прав си.. Пропуснал си Меркел която подготви Почвата.. И фарисейционистите заедно с задокенаското си Прокси които създадоха Хаос в Близкия Изток и Организирана Емиграционна Вълна от Десетки Милиони Бежанци!..
В Европарламента вече се поставя началото не само за забрана на AfD, но и на цялата парламентарна група на Европа на суверенните нации. Euronews, 01.07.26 “European parliament to start procedure to ban AfD’s EU party”.