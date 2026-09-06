"Алтернатива за Германия" печели ключовите избори в провинция Саксония-Анхалт (обновена)

Крайнодясната "Алтернатива за Германия" (АзГ) води убедително на регионалните избори в източната германска провинция Саксония-Анхалт, показват първите прогнозни резултати след затварянето на избирателните секции. Според екзитпол на обществената телевизия А Ер Де АзГ получава 44,5% от гласовете – повече от два пъти спрямо 20.8%, получени на изборите през 2021 г. – и постига най-добрия си резултат на регионални избори досега. Християндемократическият съюз (ХДС) на премиера на провинцията Свен Шулце остава далеч назад с 18,5% спрямо 37,1% преди пет години. "Левите“ получават 9.5%, "Зелените“ – 9%, а Германската социалдемократическа партия – 8%. Евентуално абсолютно мнозинство на АзГ ще зависи и от това кои по-малки партии ще преминат 5-процентната изборна бариера.

Ключовите избори може да позволят на АзГ да участва в управлението на провинциално ниво за първи път.

Снощи партията закри кампанията си, потвърди амбицията си да спечели властта и обеща "да си върне страната обратно" още в първия ден на управление.

Докато крайнодясната "Алтернатива за Германия" закриваше предизборната си кампания, хиляди хора се включиха в митинги и шествия в защита на демокрацията в германския град Магдебург. Организаторите на демонстрациите заявиха, че по техни оценки, между 15 000 и 20 000 души са се събрали на "фестивала за демокрация" на площада пред катедралата.

"Няма да изоставим това, което обичаме. Истинският патриотизъм не е "Алтернатива за Германия", гласеше послание на граждански алианс, прожектирано върху върху катедралата и сградата на провинциалния парламент в Магдебург

Германският канцлер Фридрих Мерц призова за по-категоричен отговор на позициите на крайнодясната партия на изборите в източната провинция Саксония-Анхалт.

Само ден преди вота за парламент там "Алтернатива за Германия" достигна рекордните 41 процента според проучванията. Това е почти два пъти повече от резултата през 2021 година, когато тя получи 20,8 процента.