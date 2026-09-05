Европрокуратурата разследва два проекта по Плана за възстановяване (видео)

Европейската прокуратура проверява два проекта, изпълнени по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Това каза във видеоинтервю за Mediapool вицепремиерът по еврофондовете Атанас Пеканов.

Страната ни не успя да изпълни четири мерки и цели, едната от които е в областта на обществените поръчки, а крайният срок за това изтече на 31 август. България все още не е изпратила в Брюксел искането по финалното плащане от над 1.8 млрд. евро. Кога ще се случи това, кои реформи не успяхме да изпълним и колко ще ни струва?

Улисани в спасявянето на парите по ПВУ, изпълнението на европроекти през настоящия програмен период изостана драматично. Програми, които се финасират от фондовете за сближаване, като "Развитие на регионите" и "Околна среда", са оползотворили под една пета от ресурса и то година преди крайния срок. Какво направи правителството, за да спаси 800 милиона евро по "Развитие на регионите", има ли корупция по някои от процедурите и какво още разкри Пеканов - вижте във видеото: