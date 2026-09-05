Трагедия в Исперих: Баща и двете му дъщери са открити мъртви, водещата версия - две убийства и самоубийство

Трагедия с три трупа разтърси Исперих. Водещата версия на разследването е, че 42-годишен баща е убил във вторник с нож двете си дъщери – на 10 и 17 години, а след това се е самоубил, каза окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров за БНТ.

Мъжът е намерен обесен в тоалетната на дома си, а ключът от къщата е бил в джоба му.

Към момента няма данни за намеса на друго лице.

Мъжът е работил като таксиметров шофьор, бил е разделен с майката на децата си и в депресия.