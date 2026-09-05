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Трагедия в Исперих: Баща и двете му дъщери са открити мъртви, водещата версия - две убийства и самоубийство

МВР ще проверява дали майката на момичетата е подавала сигнали в полицията за домашно насилие

5 коментара
Сн. БГНЕС
Трагедия с три трупа разтърси Исперих. Водещата версия на разследването е, че 42-годишен баща е убил във вторник с нож двете си дъщери – на 10 и 17 години, а след това се е самоубил, каза окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров за БНТ.
 
Мъжът е намерен обесен в тоалетната на дома си, а ключът от къщата е бил в джоба му.
 
Към момента няма данни за намеса на друго лице.
 
Мъжът е работил като таксиметров шофьор, бил е разделен с майката на децата си и в  депресия. 
 
Телата на момичетата са открити от техния дядо в къщата, в която са живеели. По-късно в изоставена постройка е намерил сина си.
 
Двете момичета са починали след наранявания с нож.
 
"Преди близо два месеца той е изоставен от жена си, която е майка на децата, но не е съпруга. Имаме съмнения, че е дължал пари на едно от казината в Исперих. Нямал е постоянна работа, заедно със своя баща са карали такси", каза окръжният прокурор на Разград.
 
Престъплението е извършено с нож, който е намерен на местопрестъплението, допълни той. Трите трупа са транспортирани към окръжната болница в Русе.
 
По-късно вътрешният министър Иван Демерджиев каза, че башата е страдал от депресивно разстройство. 
 
Относно информацията, че майката на момичетата е подавала сигнали в полицията за домашно насилие, Демерджиев бе попитан дали не е редно при такива случаи органите на реда да сигнализират и останалите служби. 
 
"Ние винаги го правим, имаме отлично взаимодействие със социалните служби в това отношение. Домашното насилие беше фокус още през 2022 г. Разбира се ще проверим дали тук е спазен алгоритъмът, който зададохме, но още тогава подписахме споразумение с представителите на социалното министерство, с компетентните служби и този алгоритъм трябва да се спазва“, отговори министърът.
 
 

Ключови думи

убийство Исперих
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5 коментара

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  1. notifikacion
    #5
    Отговор на коментар #3

    Този случай напомня и едни тежки престъпления на една българка и една украинка, които ликвидираха децата си, но нямаха съвест за да се самоубият.

  2. boriana
    #4
    Отговор на коментар #1

    Господ не носи вина за човешките недъзи и пороци. Той прави единородния си син Исус, да умре за нас, да изкупи грехотете ни и да ни покаже, начертае пътя на спасението. А спасението е в божиите закони, днес и човешките закони, които почиват в много случаи почиват на божиите. Не убивай, не кради.....

  3. boriana
    #3

    Този случай ми напомна едно тежко престъпление на един pomak от Родопите, който ζαкла двамата си сина, после жена си и нейни роднини.

  4. Коментарът е изтрит заради нецензурни думи или обиди.
    #2
  5. Nirvana
    #1

    Затънал до гуша в хазарт насилник на жени,бизработен гуляйджия,вместо само себе си да затрие,той затрива и две невинни деца.И после викат вервайте в господ,той е милостив!!!???Това ли е милостта му?

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