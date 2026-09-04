Андрей Гюров: Не е моментът България да поставя под въпрос санкциите срещу Русия

Тезата на Румен Радев, че Европа "трудно ще съществува дълго срещу Русия" е особено тревожна. Не Европа избра да бъде "срещу" Русия - Русия избра да бъде срещу международното право, когато нахлу в Украйна. Санкциите не са цел сами по себе си, а начин цяла Европа да покаже, че агресията има цена, и да остане единна пред опит за натиск. Така коментира в петък кандидатът за президент Андрей Гюров изказването на премиера, че Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия.
Гюров добавя, че всяко правителство трябва да защитава националния си интерес, но когато партньор от ЕС и съюзник от НАТО брои дронове над военните си обекти, не е моментът България да поставя под въпрос собствената подкрепа за санкционната политика на ЕС.
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"България е силна не когато лавира между позиции, а когато е предвидим партньор, воден от твърди принципи. Именно последователната подкрепа за общите европейски мерки, включително санкциите, е това, което изгражда доверие, а доверието е най-ценният актив и гаранция за националния ни интерес, особено в несигурни времена", казва той.
Наред с това, не трябва да забравяме, че страната ни не е в ролята на страничен или равноотдалечен наблюдател. България е част от Обединена Европа вече 20 години, обществото ни е икономически и социално свързано с другите европейски народи като част от ЕС и действията, подкопаващи общите европейски позиции от страна на българското правителство, са удари срещу основите, на които почива нашето развитие и просперитет, посочва той.
Затова се обръщам към българското общество с тревога, за да отправя апел да осъзнаем историческия момент, в който се намираме и да отстояваме мястото ни сред тези, които градят единство и общо бъдеще в Европа, заключава той.
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11 коментара
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Някой историк, не от БКП, моля, да обесни на другаря РР как действа Русия. Ако се предадеш, те окупира, прави незабавна мобилизация и те праща на следващия фронт, който си е планирала.
Русия не уважава никого ! Това, най-много, го знае самият руски народ, уважаван с камшик, от люлка до гроб!
България стана член на НАТО и Евросъюза за да гарантира своята независимост, след 45годишната хватка на Русия. Русия, под всякакви имена е била, и е вечният враг на европейските народи! До сега, Радев отрича най-нахално, че Русия е агресорът, пледира срещу наказателните санкции, затваря очи за руската подривна дейност. Иначе, нямал нищо против Европа! Ако, ние, българите се снишим пред неговата пропаганда, ще ни изхвърлят с пълно право от ЕС и НАТО. Нека бъдем единни на изборите за Президент!
Не е важно дали е Гюро или Гюровица. Важното, дорогой е, че с Русия не може да се лавира. Русия уважава верния приятел и честния враг. Лавиращите путьовци Русия ги презира.
Гербаджиите не са партия, а опг. Техните избиратели обаче не са мyрзилkи... А радевия сбирщайн, включително и кандидатката му за президент, никога вече няма да повтори изборния си резултат от април 2026та, подобно на ИТН...
Какво си се разкрякали тогава, блядь московска.
12% преко сили. Ако ГЕРБ не се явят 15-17%..Никой не се вълнува от кресливата ви секта.
Не е Гюро човека , който да казва кога и за какво е момента.Да се занимава със спа центровете и да остави решенията в държавата на избраните да ги взимат..
Успех. На 25ти октомври ще карам до секцията с колата и ще се старая да няма празна седалка.
Българският президент! Този път - истинският!