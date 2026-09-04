Андрей Гюров: Не е моментът България да поставя под въпрос санкциите срещу Русия

Тезата на Румен Радев, че Европа "трудно ще съществува дълго срещу Русия" е особено тревожна. Не Европа избра да бъде "срещу" Русия - Русия избра да бъде срещу международното право, когато нахлу в Украйна. Санкциите не са цел сами по себе си, а начин цяла Европа да покаже, че агресията има цена, и да остане единна пред опит за натиск. Така коментира в петък кандидатът за президент Андрей Гюров изказването на премиера, че Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия.

Гюров добавя, че всяко правителство трябва да защитава националния си интерес, но когато партньор от ЕС и съюзник от НАТО брои дронове над военните си обекти, не е моментът България да поставя под въпрос собствената подкрепа за санкционната политика на ЕС.

"България е силна не когато лавира между позиции, а когато е предвидим партньор, воден от твърди принципи. Именно последователната подкрепа за общите европейски мерки, включително санкциите, е това, което изгражда доверие, а доверието е най-ценният актив и гаранция за националния ни интерес, особено в несигурни времена", казва той.

Наред с това, не трябва да забравяме, че страната ни не е в ролята на страничен или равноотдалечен наблюдател. България е част от Обединена Европа вече 20 години, обществото ни е икономически и социално свързано с другите европейски народи като част от ЕС и действията, подкопаващи общите европейски позиции от страна на българското правителство, са удари срещу основите, на които почива нашето развитие и просперитет, посочва той.

Затова се обръщам към българското общество с тревога, за да отправя апел да осъзнаем историческия момент, в който се намираме и да отстояваме мястото ни сред тези, които градят единство и общо бъдеще в Европа, заключава той.