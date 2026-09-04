Кой издъни акцията за заглушителя? КРС отхвърли обвинението на Демерджиев

Към момента не е известно кой е издънил спецакцията за GPS- заглушителите, открити в столичния кв. Драгалевци" в имот на известния бизнесмен Размиг Чакърян- Ами. В петък премиерът Румен Радев потвърди пред парламента, че е изтекла информация за операцията. Той определи ситуацията като сериозен провал и даде да се разбере, че също като вътрешния министър Иван Демерджиев се съмнява в Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). Не може да се каже с лека ръка дали е изтекла информация от кого и как, каза премиерът, но посочи хронологията на действията при издирването на заглушителя в Драгалевци. "Знам само, че КРС отиват първи, понеже те разполагат с тази апаратура. Отиват пред въпросния ресторант, излизат от ресторанта и ги питат какво правите тук. "Ами търсим един заглушител. Явно е тук в района, защото нашата апаратура казва, че сме стигнали до мястото", казват те. "Чак после се уведомяват службите. А това време е ценно, защото в това време могат да се направят много неща", поясни премиерът Радев. По думите му случаят показва проблем с ефективността и координацията между институциите. Преди ден министър Иван Демерджиев отрече да има "теч" на информация от ръководеното от него МВР. Проверка на случая е извършена от Дирекция "Вътрешна сигурност" в министерството. "В момента, в който ние сме информирани и е поискано нашето съдействие, тази операция, ръководена от ДАНС със служители на Комисията за регулиране на съобщенията, информацията, че там се намират такива служители е изтекла от самите служители на комисията и нашите сили са дошли доста по-късно. По друг начин е трябвало да бъдат организирани събитията", каза Демерджиев.

КРС обаче не са съгласни с тази оценка, а от ДАНС не са излезли с официална информация по казуса.

От КРС обясниха, че нейни служители са отишли на място след сигнал от Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение", след това са се обърнали към ДАНС, каквато е процедурата, а най-накрая контраразузнаването е сезирало МВР.

"Служителите на КРС са действали в съответствие със закона, предоставените им правомощия и установения ред за институционално взаимодействие. Присъствието им на мястото на проверката преди органите на МВР е следствие от изпълнението на служебните им задължения по получен сигнал от ДП "Ръководство на въздушното движение", посочват от комисията. , предоставените им правомощия и установения ред за институционално взаимодействие. Присъствието им на мястото на проверката преди органите на МВР е

КРС обясняват, че са се обърнали към ДАНС, която е "предприела необходимите действия и е сезирала Министерството на вътрешните работи".

"Хронологията на действията на служителите от КРС е от съществено значение за правилната оценка на обстоятелствата по случая и не следва да бъде пренебрегвана при публичното обсъждане на евентуален "теч на информация", посочват от КРС.

Според Демерджиев служители на КРС са били на мястото половин час преди да бъде потърсено съдействие от МВР, а проверката на помещенията е започнала едва след пристигането на полицаите.

Сега от КРС потвърждават тази хронология, която е в рамките на установената процедура. В отговора на КРС обаче няма конкретно обяснения за евентуален теч на информация.

Демерджиев разказа още, че пред драгалевския ресторант, където е намерена предполагаемата техника за заглушаване, е имало и изнедващо присъствие на полицейска патрулка.

но няма намерено устройство, за което експертите да са потвърдили, че е заглушител. Дни след това прокуратурата обяви , че има доказателства за заглушаването на GPS сигнал в столичния квартал "Драгалевци",

Пълният текст на позицията на КРС:

Във връзка с твърдения в публичното пространство и запитвания на различни медии относно наличие на "теч на информация" от страна служители на КРС при съвместна акция с МВР и ДАНС, Комисията счита за необходимо да направи следното уточнение:

КРС се въздържа от коментар по конкретни факти и обстоятелства, които са предмет на образувано досъдебно производство, като подчертава, че установяването на евентуално нарушение и неговия извършител е от компетентността на разследващите органи и прокуратурата.

Служителите на КРС са действали в съответствие със закона, предоставените им правомощия и установения ред за институционално взаимодействие. Присъствието им на мястото на проверката преди органите на МВР е следствие от изпълнението на служебните им задължения по получен сигнал от ДП "Ръководство на въздушното движение“.

КРС осъществява регулярен мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди чрез изградена Национална система за мониторинг на радиочестотния спектър, състояща се от стационарни и мобилни станции за радиомониторинг, разположени на територията на цялата страна.

Действията на КРС представляват строго специализирано измерване за наличие на определено смущение и са предприети в съответствие с приложимите разпоредби на Закона за електронните съобщения, както и с Инструкция № 2 от 17 май 2024 г. за взаимодействие между КРС, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, ДАНС, ДАМТН и ДНСК. Техническите действия по локализиране на излъчвания изискват прилагането на специализирани методи, включително триангулация и измервания в близката зона при регистрирано излъчване.

В рамките на предоставените ѝ правомощия и във връзка с необходимост от специализирано техническо съдействие, КРС се е обърнала към Държавна агенция "Национална сигурност“ (ДАНС) по установения ред. В последствие, в рамките на своите правомощия, ДАНС е предприела необходимите действия и е сезирала Министерството на вътрешните работи. Този ред на действия е именно предвиденият механизъм за взаимодействие между компетентните държавни органи. съгласно законодателството и действащата Инструкция.

Хронологията на действията на служителите от КРС е от съществено значение за правилната оценка на обстоятелствата по случая и не следва да бъде пренебрегвана при публичното обсъждане на евентуален "теч на информация“.

Следва да се подчертае, че взаимодействието на КРС с компетентните държавни органи по този ред не представлява изолиран случай. По аналогичен ред КРС многократно е оказвала съдействие на компетентните органи.

Установяването на наличие на смущение и локализирането на неговия източник са различни по обхват и сложност действия. При изследване на излъчвания в градска среда възникват и допълнителни технически и организационни трудности.

Плътната и разнородна застроеност, наличието на високи сгради, метални конструкции и множество отразяващи повърхности могат да предизвикат многолъчево разпространение, затихване и отражения на сигнала. Допълнително усложнение представляват големият брой радиоизточници, променливият радиочестотен фон, движението на превозни средства и хора, ограниченият достъп до частни или охраняеми имоти и необходимостта измерванията да се извършват от различни точки.

Поради това надеждното локализиране изисква използване на специализирана апаратура и измервания в зоната на регистриране на излъчването с максимално ниво. При краткотрайни, прекъсващи или подвижни излъчвания задачата се усложнява допълнително, тъй като сигналът може да не бъде наличен при последващо измерване.

КРС ще продължи да оказва пълно съдействие на компетентните органи за изясняване на всички факти и обстоятелства по случая, като същевременно ще продължи да изпълнява своите законови функции при стриктно спазване на нормативната уредба, установените процедури и принципите на институционално взаимодействие.