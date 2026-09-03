Официално: Шефът на БТА е кандидатът за вице на Йотова

Настоящият президент Илияна Йотова разкри кой ще е кандидатът ѝ за вицепрезидент за предстоящите през октомври избори. Както се коментираше неофициално в последните дни, това е шефът на БТА Кирил Вълчев.

Решението не бе обявено на специална пресконференция, а на влизане за концерт в зала "България".

"Представям ви господин Кирил Вълчев - юрист, човек на словото и на правото, както и общественик. Вицепрезидентът трябва да познава из основи законите на страната, да знае как функционира българската държава и да уважава законите. Дълги години ние имаме обща кауза с господин Вълчев. Работихме заедно за тази кауза - за опазване на българщината, за развитието на българската идентичност, на българския дух, на българската писменост", каза Йотова пред събралите се журналисти.

С нея беше и Вълчев, който също говори пред медиите.

"Бог ми е свидетел, че не съм се стремял да бъда кандидат за вицепрезидент. Приемам поканата на президента като признание не за мен, а за БТА - институция на съгласие, на общуване с българите по света, на памет - нещо, от което има нужда в президентството - съгласие. Но съгласие не означава еднаквост", каза Вълчев.

За позицията си в БТА каза, че щял да последва "най-добрите примери на ръководители на независими институции" и затова : "Още утре ще предам текущите дела на колегите от личния екип в БТА, а през следващата седмица ще изляза в неплатен отпуск до края на крампанията".

Вълчев обяви, че решението на Йотова да му предложи да ѝ е вице е "признание за всички вас - за българските медии, които предоставят територия за многоликото ни общество и възможност за диалог". Обяви, че щял да бъде и гарант в президентството за "демокрацията и България в Европа, където нашият народ допринася вече 14 века".

Самата Йотова обяви кандидатурата си за президент в предаването "Панорама" на БНТ преди седмици, като заяви, че ще бъде издигната от инициативен комитет, без да разкрие тогава подробности. Без изненада тя беше подкрепена от Румен Радев, чийто вицепрезидент беше почти два мандата и зае поста му, след като той се яви на парламентарните избори пролетта и сега е премиер. Очаквано зад Йотова застана и БСП - партията, чийто член тя беше преди да стане вицепрезидент.

В четвъртък тя каза, че учредителното събрание на инициативния комитет за издигането им с Вълчев ще бъде на 8 септември в 17 часа. "Там ще видите всички граждански организации, всички неправителствени организации, всички политически партии и отделни хора, които ни подкрепят", каза Йотова.

"Нека всички отдадем нужното признание на всички кандидати в тези президентски избори, защото те са готови на служение на българския народ и на България - това заслужава уважение", обяви Вълчев.

Генерален директор на БТА

До момента Кирил Вълчев е генерален директор на Българската телеграфна агенция (БТА) втори мандат. Той заема поста от 27 януари 2021 г. На 4 декември 2025 г. - малко преди изтичането на 5-годишния му мандат - той беше преизбран единодушно от Народното събрание за втори.

Миналата година кандидатурата на Вълчев за БТА беше предложена от Костадин Ангелов от ГЕРБ, Тошко Йорданов ("Има такъв народ") и Мариана Бояджиева от БСП. Тогава той получи подкрепата на 170 от депутатите, като никой не гласува "против" или "въздържал се".

През 2021 година той бе номинация на ГЕРБ, издигната от Вежди Рашидов. Подкрепа за него при гласуването тогава дадоха депутатите на Бойко Борисов и коалиционните им партньори от тогавашната коалиция "Обединени патриоти".

Кой е Кирил Вълчев?

Кирил Вълчев е роден на 24 май 1973 г. в София. Завършва Националната гимназия за древни езици и култури "Константин Кирил Философ" през 1992 г. След това учи и завършва "Право" в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Притежава езикови умения по английски, руски, латински, старогръцки и старобългарски език.

В периода 1993-1995 г. е работил в БТА. От 1993 г. до 2021 г. е автор на обзорното седмично предаване "Седмицата" на Дарик радио. Отразявал е редица събития като пратеник на радиото.

Кирил Вълчев е бил секретар на Съюза на българските национални електронни медии, в който членове са БТА, БНТ, БНР, Нова телевизия и Дарик радио.

Като адвокат Кирил Вълчев е работил в областта на медиите и интелектуалната собственост. Автор е на публикации в областта на конституционното и търговското право. Бил е правен консултант на БТА, Дарик радио и други медии. През 2011 г. участва в изработването на Закона за БТА.

Завършва професионален курс по радио-мениджмънт в "Дойче Веле" в Кьолн, Германияq през 1995 г. Бил стипендиант в Програма за европейски лидери на "Джърман Маршъл Фонд" в САЩ през 2000 г., а три години по-късно е на стаж в Българската секция на Би Би Си в Лондон, Великобритания.