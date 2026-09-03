"Експертизата ще бъде запазена". Ивкова защити реформата пред депутатите и засегнатите

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова отново защити планираните промени в здравната администрация пред депутатите и засегнатите по време на изслушване в парламентарната здравна комисия в четвъртък. Тя многократно повтори, че Министерството на здравеопазването планира да запази съществуващия експертен капацитет както в Регионалните здравни инспекции (РЗИ), така и в Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП).

Ивкова отново заяви, че всички заинтересовани страни ще могат да представят своите аргументи "за" и "против" в рамките на общественото обсъждане, когато законодателните промени бъдат официално публикувани, след което ще се направи преценка, а в последствие окончателният вариант ще мине през Министерския съвет и Народното събрание. В края на заседанието стана ясно, че промените вече са официално публикувани в сайта на МЗ.

Ивкова заяви, че има неразбиране относно предлаганите промени и това се дължи на факта, че не се дебатира по конкретен законопроект, а по изтеклия неофициално преди месец неин доклад до Министерския съвет.

Най-много критики провокираха промените, свързани с РЗИ и Националния съвет по цени и реимбурсиране. Ивкова каза, че съгласно планираните промени РЗИ ще бъдат преобразувани в териториални дирекции към МЗ и ще престанат да да бъдат самостоятелни юридически лица. А Националният съвет по цени и реимбурсиране ще премине към дирекция "Лекарствена политика" в МЗ. На критиките към промените в РЗИ Ивкова отговори, че и други министерства имат териториални и областни дирекции. "Единствената промяна касае оптимизация на общата администрация и споделените услуги, а експертните функции ще бъдат запазени", каза Ивкова. Освен това тя увери, че РЗИ ще запазят своят оперативна самостоятелност.

Същите аргументи здравният министър повтори и относно НСЦРЛП. Ивкова потвърди, че експертизата в съвета е висока и заяви, че не вижда причина същите експерти да не работят в структурата на МЗ. "Ние не смятаме да освободим колегите, които работят в съвета, смятаме, че дейностите е по-целесъобразно да са в МЗ. Не казвам, че експертизата няма да бъде запазена", заяви Ивкова. Тя посочи, че регулирането на цените в системата на здравеопазването е държавна политика и също така обеща съществуващата в НСЦРЛП прозрачност да бъде надградена. "Защо смятате, че МЗ няма да осигури прозрачност и отчетност?", попита министърът.

Преди това председателят на Националния съвет по цени и реимбурсиране Александра Савова обясни, че е част от този орган от неговото създаване преди 13 години. За този период дейността му е напълно дигитализирана. "Решенията му подпомагат рационалното използване на публични ресурси. Проследяваме и какъв е ефектът от терапията с иновативни лекарствени продукти. На европейско ниво получаваме пълна подкрепа. Този орган трябва да е самостоятелен, за да се запази неговата експертиза и прозрачност", каза Савова.

Представителите на фармацевтичната индустрия призоваха Ивкова да помисли преди да реже и посочиха, че практиката в Европа е специализирани органи да се занимават с ценообразуването и оценяването на лекарствените продукти, а не министърът или упълномощено от него лице да взима решенията. На тези аргументи Ивкова отговори, че държавите имат изключителна национална компетентност относно функционирането на здравните им системи.

Депутатът от ГЕРБ Лъчезар Иванов припомни, че през 2012 г. е имало голямо напрежение около забавената регистрация на нови лекарства за рак. Така по образец на други европейски страни, където са създадени независими комисии, е бил формиран Националния съвет по цени и реимбурсиране. Той също призова за преосмисляне на предложенията.

Катя Панева от "Демократична България" заяви, че всички са изключително притеснени от предлаганите промени и от това, че те не бяха обсъдени предварително с всички, които са пряко засегнати. По думите ѝ закриването на Националния съвет по цени и реимбурсиране най-малкото може да доведе до увеличаване на публичните разходи за лекарства, но е възможно да се увеличи и доплащането за пациентите.

Председателят на здравната комисия Костадин Ангелов (ГЕРБ) попита Ивкова какво има предвид като казва в медиите, че лобита със съмнителни интереси скачат срещу реформата. Тя обясни, че това е бил отговор на журналистически въпрос дали смята, че при толкова много възражения срещу реформата е възможно да има лобита зад тях и Ивкова е отговорила, че би могло да се тълкува така. Но уточни, че не е визирила конкретни лобита.

Ивкова каза още по време на изслушването, че към МЗ има 97 второстепенни разпоредители с над 14 000 щатни бройки. "Административната реформа цели оптимизиране на администрацията, така че да отговорим на очакванията на гражданите, които очакват по-прозрачна и ефективна администрация", каза тя.