Путин определи украинските дронове като основното предизвикателство пред Москва

Руският президент Владимир Путин заяви, че украинските дронове са основно предизвикателство пред Москва, но по думите му Русия се справя с него, предаде Ройтерс.
В изявление пред журналисти след срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Киргизстан той за пореден път увереност, че руските сили ще надделеят в Украйна, а силите на Киев ще “се разпаднат”.
Владимир Путин каза, че Москва е готова за "конкретни" преговори за уреждане на конфликта в Украйна, ако успее да се даде нов тласък на процеса.
Той определи като "пълни глупости" съобщенията за нова вълна на мобилизация след изборите за Държавната дума през септември.
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По време на пресконференцията той реагира и на предупреждението на украинския президент Володимир Зеленски за възможни удари по руската авиационна инфраструктура.
По думите на руския държавен глава предупреждението на украинския президент Володимир Зеленски към авиокомпаниите, че "украинските дронове ще блокират напълно руското въздушно пространство“, звучи като "държавен тероризъм" и че Москва ще намери начин да отговори.
Той заплаши Киев с прекратяване на преговорите в случай на удари по руски летища, и каза, че страната му не преговаря с терористи.
По-рано Зеленски предупреди авиокомпаниите и застрахователните дружества за рисковете, свързани с полетите до Русия, като обяви, че украинските въоръжени сили ще засилят атаките с дронове.
Изявлението му дойде малко след публикация на The Atlantic, според която Киев подготвя операция за блокиране на московските летища чрез рояци автономни дронове, оборудвани със системи за насочване, базирани на изкуствен интелект.
Говорейки за състоянието на руската нефтопреработвателна индустрия след украинските удари, Путин заяви, че Русия е успяла да възстанови 90% от повредените мощности.
"Само тази нощ отново се опитаха да нанесат удари по три петролни рафинерии. Не успяха, защото вече са защитени. Това не означава, че никъде нищо не може да пробие, но нивото на защита вече е съвсем различно. Остават ни да ремонтираме само 10% от нашите рафинерии. Само остава по някоя от вече ремонтираните отново да долети нещо“, каза Путин.
Той съобщи, че руските войски са превзели 270 квадратни километра от Донецка област в Украйна през август и че голяма група украински войници е била обкръжена.
Ройтерс отбелязва, че това изявление на руския президент не може да бъде проверено чрез независими източници.
Русия продължава да настъпва към градовете Славянск и Краматорск, каза още Путин, като добави, че силите на Москва се подготвят да нанесат масирани удари срещу енергийната инфраструктура на Украйна.
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7 коментара
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Тоя победител на снимката съвсем се е сдухал.
и аз съм като путин ((-: - ехеее откога им обяснявам на пиZдюфците, че проблемът им не е, че ... в Европа живеем по-дълго (примерно...), а е в това, че москва вече втори месец гори и пуши... ;-)
Какви са тези глупости - "... заплаши Киев с прекратяване на преговорите в случай на удари по руски летища, и каза, че страната му не преговаря с терористи". И сега, щял да прекрати преговорите с терористите , с които не преговарял. Пръц.
СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА! ;)
Жужето и Дядо май въртят един и същи джойстик на Плейстейшън... Както обясни на 28.08. за Закона на джунглата - "косатките ядат бели мечки"... Е, в руските канали го скъсаха от подигравки, но този път "работата" е сериозна - жужето заплаши Украйна, че ако не са спрат, ще прекрати преговорите, които не са започнали... Ужаст!...
Ще стане по-лошо когато започнат да викат "Говорят, царь не настоящий" - знаменита фраза от филма "Иван Василиевич сменя професията"
Но защо му викат Късия цар който обзет от параноя взриви своя готвач