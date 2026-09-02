ЦИК започва регистрацията на партиите за президентските избори

Централната избирателна комисия вече приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в президентските избори на 25 октомври.

Документи ще се приемат от днес до 17:00 часа на 9 септември. Инициативните комитети ще могат да подават заявленията си за регистрация между 7 и 14 септември.

Двама от основните кандидати - действащият президент Илияна Йотова и бившият служебен премиер Андрей Гюров обявиха, че ще се явят на вота именно с подкрепата на комитети, макар че и двамата вече получиха политическа подкрепа.

Йотова разчита на подкрепата на управляващите от "Прогресивна България" и БСП, а зад Гюров застанаха "Продължаваме промяната" и "Демократична България".

До 22 септември трябва да се внесени документите на всички кандидат-президентски двойки и имената им да бъдат обявени. Ден по-късно ЦИК ще определи чрез жребий номерата им в бюлетината през октомври.

Официалната предизборна кампания започва на 25 септември. Номинациите си вече обявиха бившият земеделски министър Иван Христанов, председателят на партия МЕЧ Радостин Василев, бившият военен министър Николай Ненчев, политикът и икономист Александър Томов и Георги Димов.

Все още се очаква окончателното решение на ГЕРБ дали ще издигне свой кандидат. Проруската партия "Възраждане" вероятно ще има своя номинация.