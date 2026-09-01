Започна изграждане на нов парк в столичния квартал "Младост 3"

Столичният квартал "Младост 3" ще сдобие с нов парк с площ от над 17 дка. Във вторник беше направена първа копка на обекта от кмета на София Васил Терзиев и районния кмет на "Младост" Ивайло Кукурин, който напусна "Продължаваме промяната" след скандала през миналото лято.

Паркът ще бъде изграден върху терен, който е публична собственост. Той се намира зад православния храм "Рождество Христово" на ъгъла на улиците "Филип Аврамов" и "Полк. Владимир Серафимов".

В парка ще бъдат засадени над 150 големи едроразмерни дървета от устойчиви видове, 1348 декоративни храсти, 2643 многогодишни цветя и 4281 почвопокривни тревни видове. Ще има осветление, видеонаблюдение и нови алеи и велоалеи.

Предвижда се създаването на детска площадка, спортна площадка и зона за събития. В парк ще бъде и първата в района асфалтова пъмп трак площадка за колоездене и ролкови спортове.

Строител ще бъде фирмата "Надежда Ви Стро", а договорът е на стойност 1.1 млн. евро без ДДС, показва справка в портала за обществени поръчки. От местната власт посочват, че общата стойност за изпълнението на целия парк е 1 325 232 евро, а проектът е финансиран изцяло от бюджета на Столичната община.

През 2025 г. първончално за изпълнител на поръчката беше избрана фирмата "Нет евро", а "Надежда Ви Строй" е отстранена, защото комисията не е приела представената обосновка за часова ставка, допълнителни разходи на труд, допълнителни разходи за механизация и доставно-складови разходи".

След оспорване на процедурата обаче през май 2026 г. фирмата е класирана на първо място и печели обществената поръчка. Договорът с фирмата е сключен на 20 юли 2026 г., а крайният срок за изграждането на парка е 19 януари 2027 г.

"Половин век по-късно имаме възможност да довършим онова, което през 70-те години е останало само като замисъл – да дадем на "Младост 3" още едно голямо зелено пространство за живот", каза кметът на София Васил Терзиев при първата копка във вторник.

По думите му създаването на парка е част от по-голямата работа на местната власт за зелената система на София. Той заяви, че през 2026 г. са инвестирани около 7 млн. евро в изграждането и основното обновяване на паркови пространства.

"Работим по парк "Хиподрума", градина "Свети Никола" и Южния парк. След 16 години решихме спора за "Кукуряк" и отворихме пътя за нов парк в "Овча купел". Връщаме към живот и парк-музей "Врана", каза Терзиев.

Планирано е проектът да бъде реализиран за половин година. Строителите ще използват хубавото време през оставащите месеци на 2026 г., за да изградят изцяло алейната мрежа, сухия фонтан, сцената, трибуната, фитнеса на открито и детската площадка, като успоредно с това ще бъдат оформени и зелените площи.

През първите месеци на следващата година, при подходящи метеорологични условия, ще бъде монтирано цялото парково оборудване и ще се извърши финалното залесяване на зелените площи.