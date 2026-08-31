Официално: Гюров и Кандев обявяват във вторник кандидатурата си за президентския вот

Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият главен секретар на МВР ще дадат във вторник пресконференция в Гоце Делчев.

Очаква се на нея двамата да обявят, че ще участват заедно на президентския вот, като Гюров ще бъде кандидат за президент, а Кандев - за вице.

Събитието ще се излъчва на живо и в социалните мрежи и е под надслов "Гюров, Кандев и аз"

И Гюров, и Кандев са родом от Гоце Делчев, където ще се проведе и обявяването на номинацията им за вота. Очакванията са двамата да бъдат издигнати от инициативен комитет, а не от партия или коалиция.

За това че Гюров и Кандев ще се включат в президентския вот, се говори от месеци.

От "Демократична България" (ДБ) и "Продължаваме промяната" (ПП) вече обявиха, че биха подкрепили такава номинация. Очаква се обаче решение за официална подкрепа да вземат партийните ръководства на формациите.

Намерението си да участва в президентските избори обяви настоящият президент Илияна Йотова, която пое поста след решението на Румен Радев да се включи в парламентарния вот, на който той спечели мнозинство в парламента. За момента подкрепа за нея са обявили "Прогресивна България" и БСП.

Самата Йотова се очаква тази седмица да каже кой ще е кандидатът ѝ за вицепрезидент.

Бившият служебен земеделски министър в кабинета на Андрей Гюров и лидер на партия "Единение" Иван Христанов, обяви по-рано този месец, че ще участва в президентския вот. Такава заявка направи и лидерът на останалата извън парламента партия МЕЧ Радостин Василев.