Официално: Гюров и Кандев обявяват във вторник кандидатурата си за президентския вот

И Гюров, и Кандев са родом от Гоце Делчев, където ще се проведе и обявяването на номинацията им за вота. Очакванията са двамата да бъдат издигнати от инициативен комитет, а не от партия или коалиция.
За това че Гюров и Кандев ще се включат в президентския вот, се говори от месеци.
От "Демократична България" (ДБ) и "Продължаваме промяната" (ПП) вече обявиха, че биха подкрепили такава номинация. Очаква се обаче решение за официална подкрепа да вземат партийните ръководства на формациите.
Намерението си да участва в президентските избори обяви настоящият президент Илияна Йотова, която пое поста след решението на Румен Радев да се включи в парламентарния вот, на който той спечели мнозинство в парламента. За момента подкрепа за нея са обявили "Прогресивна България" и БСП.
Самата Йотова се очаква тази седмица да каже кой ще е кандидатът ѝ за вицепрезидент.
Бившият служебен земеделски министър в кабинета на Андрей Гюров и лидер на партия "Единение" Иван Христанов, обяви по-рано този месец, че ще участва в президентския вот. Такава заявка направи и лидерът на останалата извън парламента партия МЕЧ Радостин Василев.
сега борисов ще еднолично! инкасира 'тотал щета'-та. . . - и при 4-те си възможни опции (сценарии): 1. гЭрб не излъчава кандидат-президент; 2. гЭрб излъчва кандидат-президент и (разбира се) губи; 3. гЭрб подкрепя Гюров и той печели; 4. гЭрб подкрепя Гюров и той не печели. . . . При 1 и 2 ще лъсне, че гЭрб е вече куха матрьошка, а при 3 и 4 гЭрб-авата nacмuна ще побегне с 200 от гЭрб и окончетално (повечето от них) шсе прелее при радЭф. . . . . А последният тьn отчаян бОко-лuзaч ще си умре самотен в ... тоя форум ;-)
Ужас. Преди 20 дни, на Слънчев браг, украинец закла друг украинец...
Млада жена беше убита в апартамент в столичния квартал „Бъкстон“, а мъжът, с когото живеела, е задържан. По информация на „Гласове“ той е украински гражданин, а според съседи и двамата са украинци на около 25 години. Преди убийството мъж буйствал пред блока, потрошил два автомобила и счупил стъкло, за да влезе във входа. Очевидец твърди, че подал първия сигнал на телефон 112 още в 5.28 часа и звънял още два пъти, но повече от час полиция не пристигнала. По-късно от СДВР потвърдиха, че 25-годишен украински гражданин е задържаният за убийството. Вижте по-малко
... и след като Гюров и Кандев са обявени, защо бОко-фците, радЭф-ците и копЭйко-фците се бавят с пействането на подготвените палячовски опорки? . . . Тръпна да науча как . . . чичото на Гюров и ... пралелята на Кандев ... "лично са изяли" "дечицата, осъдени от нар00дния съд" . . . ((((-: или обратното (каквото и да е то ;-))
Стените май се събират около дебелата берта, щом отсега те тресат нервите. От едната страна имаме харизматичен, подготвен и независим политик, а от другата – куца, кремълска кобила чието най-голямо постижение си остава целуването на мръсните руки на агент Гундяев.
На посочения от вас имейл адрес е изпратен линк за възстановяване на паролата. След като го натиснете, ще можете да изберете и потвърдите новата си парола и да влезете в сайта. Ако не получавате имейл, свържете се с нас.
Регистрация
Вашата заявка за регистрация е приета успешно. Ще получите имейл за активация на профила.
подкрепете ни
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
сега борисов ще еднолично! инкасира 'тотал щета'-та. . . - и при 4-те си възможни опции (сценарии): 1. гЭрб не излъчава кандидат-президент; 2. гЭрб излъчва кандидат-президент и (разбира се) губи; 3. гЭрб подкрепя Гюров и той печели; 4. гЭрб подкрепя Гюров и той не печели. . . . При 1 и 2 ще лъсне, че гЭрб е вече куха матрьошка, а при 3 и 4 гЭрб-авата nacмuна ще побегне с 200 от гЭрб и окончетално (повечето от них) шсе прелее при радЭф. . . . . А последният тьn отчаян бОко-лuзaч ще си умре самотен в ... тоя форум ;-)
Ужас. Преди 20 дни, на Слънчев браг, украинец закла друг украинец... Млада жена беше убита в апартамент в столичния квартал „Бъкстон“, а мъжът, с когото живеела, е задържан. По информация на „Гласове“ той е украински гражданин, а според съседи и двамата са украинци на около 25 години. Преди убийството мъж буйствал пред блока, потрошил два автомобила и счупил стъкло, за да влезе във входа. Очевидец твърди, че подал първия сигнал на телефон 112 още в 5.28 часа и звънял още два пъти, но повече от час полиция не пристигнала. По-късно от СДВР потвърдиха, че 25-годишен украински гражданин е задържаният за убийството. Вижте по-малко
... и след като Гюров и Кандев са обявени, защо бОко-фците, радЭф-ците и копЭйко-фците се бавят с пействането на подготвените палячовски опорки? . . . Тръпна да науча как . . . чичото на Гюров и ... пралелята на Кандев ... "лично са изяли" "дечицата, осъдени от нар00дния съд" . . . ((((-: или обратното (каквото и да е то ;-))
Те пък за къде са се разбързали да обявяват? Има още време, да изчакат! Та хем по-малко хората ще се питат - "кои са тия?", хем ще дадат повече време на Йотова да си развява байряка.
Уви, не е забавно. Печално е. Като всеки изблик на масов крЭтенизъм. От 1989 е все тъй в Задунайскуту Милиционеристань.
Според Баце значи само Йотова ставала, така ли ? Ами да й предлага вице тогава, какво чака.
След като СИК "трижди пъти се отрекоха" от Андрей Гюров "нье, нье и нье", нашенските москали започнаха да им пригласят... Забавно е....
Според твоята логика и една крава има повече харизма от краварката в левия ъгъл.
Стените май се събират около дебелата берта, щом отсега те тресат нервите. От едната страна имаме харизматичен, подготвен и независим политик, а от другата – куца, кремълска кобила чието най-голямо постижение си остава целуването на мръсните руки на агент Гундяев.
Мазния не е по мисленето. Мазньо знае да вика Урааа.