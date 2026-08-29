Лекар, който е и планински спасител, бе транспортиран с въздушна линейка

Лекар – планински спасител, е получил фрактура на крака при преход в Пирин в района на връх Газей, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.
На мястото е изпратен медицински хеликоптер, а четирима планински спасители участват в акцията, като са помогнали пострадалият да бъде преместен до място, на което може да кацне хеликоптерът. Въздушната линейка вече пътува към София, добавиха от ПСС.
В спасителната акция са участвали осем планински спасители от отряда в Банско. Те са успели да стигнат до д-р Благой Терзиев, който е и техен колега, с десетки години опит в планинското медицинско спасяване.
По първоначална информация д-р Терзиев е с фрактура на тазобедрената става. Заради трудния алпийски терен е потърсена и помощ от въздуха.
Изпратен е медицинският хеликоптер, който успешно транспортира пострадалия.
Междувременно в ПСС е постъпил сигнал и за изгубени туристи в района на Карааланишки езера в Рила. Те са подали сигнал на телефон 112, откъдето са били свързани с планинските спасители.Туристите са получили указания как да се приберат.
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