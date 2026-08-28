Пенсиите за септември - по нови правила, изплащането им започва преди празниците

През септември НОИ за първи път ще приложи новите правила за изплащане на пенсиите, които влязоха в сила в края на юли. Според тях, ако 7-о или 20-о число на месеца се падне в почивен или празничен ден, съответното плащане се измества за предходния работен ден.

Така пенсиите за септември ще се изплащат чрез пощенските станции от 4 септември (петък) до 18 септември (петък). Парите ще се получават по предварително изготвен график, който ще бъде обявен във всяка пощенска станция.

Пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще получат септемврийските си пенсии на 4 септември.

Досега, ако 7-о или 20-о число се паднеше в неработен ден, изплащането се отлагаше за следващия работен ден. С новите правила плащането се извършва в предходния работен ден.

На 3 септември (четвъртък) НОИ ще изплати обезщетенията за август за бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст и осиновяване на дете до 5-годишна възраст.

Обезщетенията за безработица ще бъдат изплатени на 15 септември (вторник).

Актуален календар с всички плащания на НОИ към пенсионерите и осигурените лица е публикуван в рубриката "Календар на плащанията" на интернет страницата на института.