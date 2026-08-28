Енергийното министерство потвърди поглъщането на АУЕР, така било по-ефективно

Министерството на енергетиката официално призна, че възнамерява да преобразува Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АЕУР), чрез вливането ѝ във ведомството, като декларира, че реформата няма да засегне професионалния екип и специализираните функции, изпълнявани от агенцията.
За подготвяното преформатиране се разбра от позиция на 22 непровителствени организации, които също се занимават с енергийна ефективност, в която те се обявиха против това намерение.
Според тях поглъщането на кадрите на агенцията от Министерството на енергетиката под форматана дирекция ще доведе до по-голяма зависимост на специалистите от ведомството и фактически ведомството вече само ще трябва да се проверява за това как е изпълнило своите политики за намаляване на енергийното потребление от бизнеса и домакинствата чрез внедряване на нови технологии за предприятията или саниране при гражданите
Министерството на енергетиката посочи в петък, че преобразуването на агенцията е част от административната реформа на правителството и управленската му програма за консолидиране на администрации, преминаването им като звена към съответните първостепенни разпоредители с бюджет, оптимизация на териториалните структури и редуциране на управленски нива.
Анализ на работата на АУЕР показала, че между дейността ѝ и функциите на Министерството на енергетиката, чрез което се финансира тя, няма функционално дублиране и може да стане дирекция, а да бъде съкратена администрация на агенцията за финансово-счетоводно и правно обслужване, човешки ресурси, деловодство, информационни технологии, управление на собствеността.
Тези дейности ще се поемат от същите структури в енергийното ведомство, а итака щели да се оптимизират процесите и избягват рискове, свързани с необосновано удължаване на информационните и съгласувателните процедури, забавено предоставяне на информация и други негативни последици, тъврдят в съобщението си от Министерството на енергетиката.
То заявява, че ще бъде запазен експертният капацитет на агенцията и по-гъвкаво и ефективно ще се разпределят служителите чрез възможността за общо използване на правни, финансови, административни и ИТ ресурси.
"Реформата няма да се отрази върху специализираните дейности, изпълнявани от АУЕР. Напротив, чрез приобщаването към структурата на Министерството на енергетиката, капацитетът на АУЕР ще бъде запазен и надграден. Това, от своя страна, ще има положителен ефект за ползвателите на услугите на агенцията чрез съкращаване на сроковете за обслужване", заявява си в съобщението.
Ръководството на Министерството на енергетиката обяви също така, че ще покани заинтересованите страни за обсъждане на предлаганите мерки.
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