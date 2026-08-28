Властта готви симулатор за машинно гласуване в приложение на ЦИК

За да улесни машинното гласуване на предстоящите президентски избори, властта готви симулатор за машинно гласуване чрез надграждане на мобилното приложение на ЦИК. Това стана ясно след среща на министъра на иновациите Иван Василев с председателя на ЦИК Георги Хорозов.

"Целта е машинното гласуване да бъде лесно и достъпно за всички български граждани. Като координатор по изпълнението на дейностите във връзка с организационно-техническата подготовка на предстоящите президентски избори Ви уверявам, че ще направим всичко възможно процесът да бъде максимално прозрачен", каза Иван Василев.

С промени в Изборния кодекс, направени преди лятната ваканция на депутатите бе заложено за предстоящите президентски избори вотът да протича изцяло машинно с изключение на малките секции до 300 регистрирани избиратели.

"На тази среща поставихме основите на активно и ползотворно сътрудничество между двете институции. Ще работим за законосъобразни, честни и прозрачни избори, повишавайки доверието в изборния процес и в машинното гласуване", заяви от своя страна председателят на ЦИК Георги Хорозов.

По време на срещата бе обсъдена и подготовката и организацията на изборите, надграждането именно на мобилното приложение на ЦИК със симулатор за машинно гласуване, удостоверяването на съответствието на техническите устройства за машинно гласуване и др.

ЦИК представи пред министъра напредъка по подготовката за предстоящите избори, като уточни, че тя до момента протича съгласно сроковете в Изборния кодекс.

Именно във връзка с предстоящия вот за нов държавен глава, който ще се проведе на 25 октомври 2026 година, Василев проведе по-рано през седмицата и работна среща с представители на Министерския съвет, Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи, Министерството на правосъдието и ГД ГРАО към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

"Ще работим така, че изборният процес да бъде максимално прозрачен, проверим и добре организиран", зарече се тогава Василев.

Преди ден Министерски съвет прие решение, според което за провеждането на президентските избори се отпускат 117 млн. евро.