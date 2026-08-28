Тръмп лично изпратил директора на ЦРУ в Москва, за да убеди Путин да прекрати войната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп лично е изпратил директора на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) Джон Ратклиф на преговори в Москва, съобщава The Wall Street Journal (WSJ), позовавайки се на информирани източници. По думите им ръководителят на Белия дом не е информирал предварително доверените си съветници и военни командири, които не са знаели с какво послание Ратклиф е заминал за Русия.

Източници на The New York Times (NYT), запознати с хода на визитата, разказаха, че директорът на ЦРУ се е срещнал в Москва с ръководителя на Федералната служба за сигурност (ФСБ) Александър Бортников. Той е споделил "мрачна" оценка на ситуацията на фронта в Украйна и е призовал за сключване на споразумение за прекратяване на войната, преди военното и икономическото положение на Русия да се влоши.

Преди срещата с ръководителя на ФСБ Ратклиф, според източници на NYT, е провел разговори с украинската страна и е уверил, че ще проучи позицията на Москва, а няма да прави отстъпки.

Както отбелязва NYT, в ЦРУ отдавна се съмняват, че съветниците докладват на Путин истинското положение на фронта и развитието на войната. Според източници на изданието американските представители са разчитали, че посланието от разузнавателните служби ще бъде възприето от Путин — самият той бивш разузнавач — като по-спешно и заслужаващо доверие, отколкото сигналите, изпращани по дипломатически канали.

Ратклиф е съобщил на Бортников за "мрачната" икономическа и военна реалност пред Русия, разказват събеседници на NYT.

По-рано директорът на ЦРУ заяви, че през последните 18 месеца руската армия е успяла да завземе едва 1% от украинската територия, а средната продължителност на живота на руски войник на предната линия е до 35 минути заради развитието на технологиите за безпилотни летателни апарати.

Директорът на ЦРУ посети Русия с изненадваща визита на 25 август. В Кремъл първоначално заявиха, че не знаят нищо за кацналия на летище "Внуково" самолет на ВВС на САЩ, но по-късно потвърдиха пристигането на Ратклиф за "контакти между специалните служби".

Ръководителят на руската Служба за външно разузнаване (СВР) Сергей Наришкин също разказа за срещата си с директора на ЦРУ, като отбеляза, че двамата са обсъдили "редица въпроси, които са в компетенциите на разузнавателните служби".

Преди това WSJ и Политико, позовавайки се на свои източници, писаха, че по време на срещите си с представители на руските специални служби Ратклиф е предупредил Москва да не напада страни от НАТО.

По-специално става дума за недопустимостта на агресия срещу граничещите с Русия Естония, Латвия и Литва. Освен това директорът на ЦРУ е призовал Русия да не оказва военна и икономическа подкрепа на Иран.

Тръмп определи визитата на Ратклиф в Русия като "обикновена работна среща".

След завръщането си във Вашингтон обаче директорът на ЦРУ е пристигнал на закрито съвещание на президента с ръководителите на силовия блок. В него са участвали министърът на отбраната Пит Хегсет и председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн.

Срещата е продължила около три часа.