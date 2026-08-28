Тръмп лично изпратил директора на ЦРУ в Москва, за да убеди Путин да прекрати войната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп лично е изпратил директора на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) Джон Ратклиф на преговори в Москва, съобщава The Wall Street Journal (WSJ), позовавайки се на информирани източници. По думите им ръководителят на Белия дом не е информирал предварително доверените си съветници и военни командири, които не са знаели с какво послание Ратклиф е заминал за Русия.
Източници на The New York Times (NYT), запознати с хода на визитата, разказаха, че директорът на ЦРУ се е срещнал в Москва с ръководителя на Федералната служба за сигурност (ФСБ) Александър Бортников. Той е споделил "мрачна" оценка на ситуацията на фронта в Украйна и е призовал за сключване на споразумение за прекратяване на войната, преди военното и икономическото положение на Русия да се влоши.
Преди срещата с ръководителя на ФСБ Ратклиф, според източници на NYT, е провел разговори с украинската страна и е уверил, че ще проучи позицията на Москва, а няма да прави отстъпки.
Както отбелязва NYT, в ЦРУ отдавна се съмняват, че съветниците докладват на Путин истинското положение на фронта и развитието на войната. Според източници на изданието американските представители са разчитали, че посланието от разузнавателните служби ще бъде възприето от Путин — самият той бивш разузнавач — като по-спешно и заслужаващо доверие, отколкото сигналите, изпращани по дипломатически канали.
Ратклиф е съобщил на Бортников за "мрачната" икономическа и военна реалност пред Русия, разказват събеседници на NYT.
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По-рано директорът на ЦРУ заяви, че през последните 18 месеца руската армия е успяла да завземе едва 1% от украинската територия, а средната продължителност на живота на руски войник на предната линия е до 35 минути заради развитието на технологиите за безпилотни летателни апарати.
Директорът на ЦРУ посети Русия с изненадваща визита на 25 август. В Кремъл първоначално заявиха, че не знаят нищо за кацналия на летище "Внуково" самолет на ВВС на САЩ, но по-късно потвърдиха пристигането на Ратклиф за "контакти между специалните служби".
Ръководителят на руската Служба за външно разузнаване (СВР) Сергей Наришкин също разказа за срещата си с директора на ЦРУ, като отбеляза, че двамата са обсъдили "редица въпроси, които са в компетенциите на разузнавателните служби".
Преди това WSJ и Политико, позовавайки се на свои източници, писаха, че по време на срещите си с представители на руските специални служби Ратклиф е предупредил Москва да не напада страни от НАТО.
По-специално става дума за недопустимостта на агресия срещу граничещите с Русия Естония, Латвия и Литва. Освен това директорът на ЦРУ е призовал Русия да не оказва военна и икономическа подкрепа на Иран.
Тръмп определи визитата на Ратклиф в Русия като "обикновена работна среща".
След завръщането си във Вашингтон обаче директорът на ЦРУ е пристигнал на закрито съвещание на президента с ръководителите на силовия блок. В него са участвали министърът на отбраната Пит Хегсет и председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн.
Срещата е продължила около три часа.
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6 коментара
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Когато се изпраща някъде такова лице като Директорът на ЦРУ явно има сериозна причина иначе можеха да проведат и телефонен разговор. Друго е да се видят лице в лице, а и в съвременният свят всичко вече се подслушва. Най-вероятно по някакъв начин се е включил и бункерното джудже в разговора. Другата задача на шефа на ЦРУ е да информира блатните какво ще последва ако направят "това и това", за да няма после "ама вие не ни казахте, че така ще направите". Когато разговаря шефа на ЦРУ той разговоря в …
конкретика и детайли, това не са Кушнър и Уиткоф да си говорят за тунел под океана и за биснес сделки. Примерен разговор между шефа на ЦРУ и шефа на ФСБ - "не закачайте братовчедите от UK, ще ви заболи". Казали са им какво ще направят от тук нататък решението е на блатните същества
Тръмп и Пу*ин - всеки със своите есенни екзистенциални избори...
Изглежда не е успял да го убеди.
Изпращането на шефа на ЦРУ – който няма никакви функции на преговарящ – е чиста проба паника.Тази совалка до Москва е плод на страха от изборите през септември. ТДоньо се оплете в двойствената си политика и сега панически се опитва да замаже гафовете си, за да не бъде размазан на вота.
nyтю е мъртвец
както беша казал Хави на Тито (в онова сериалче): "и му кажи, че и посредника на е лaйнo" ;-)