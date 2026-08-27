WSJ: Директорът на ЦРУ е посетил Москва, за да предупреди Путин да не напада страни от НАТО

Директорът на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ Джон Ратклиф е извършил изненадващо посещение в Москва тази седмица, за да предупреди Владимир Путин да не напада страни от НАТО заради задънената ситуация във войната срещу Украйна, съобщиха информирани източници пред The Wall Street Journal (WSJ). По думите им конкретно е ставало дума за недопустимостта на агресия срещу граничещите с Русия Естония, Латвия и Литва.

По-рано източници на WSJ, позовавайки се на данни от американското разузнаване, съобщиха, че Русия може да се опита да "провери решимостта" на НАТО и да извърши "ограничено нападение" срещу една от страните членки на алианса. Според оценката на американските власти това може да бъде кибератака или "малко сухопътно нахлуване" в една от балтийските държави.

Източниците на WSJ отбелязаха, че Москва може да предприеме подобни действия на фона на недостига на боеприпаси в западните страни, възникнал вследствие на войната в Украйна и Иран. Освен че е предупредил за недопустимостта на агресия срещу НАТО, според Politico директорът на ЦРУ е предупредил Путин и за недопустимостта на военна и икономическа подкрепа за Иран.

Американските и руските власти не съобщиха за резултатите от посещението на Ратклиф в Москва. Прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков заяви, че Путин не се е срещал с директора на ЦРУ и че всички контакти са били на ниво специални служби.

Ръководителят на руската Служба за външно разузнаване Сергей Наришкин потвърди днес, че се е срещнал в Москва с директора на ЦРУ Джон Ратклиф, предаде ТАСС.

Наришкин уточни, че са били обсъдени въпроси, които са от компетенцията на спецслужбите. "Състоя се среща, в нея няма нищо необичайно", заяви пред журналисти той, цитиран от ТАСС.

Интерфакс отбелязва, че по думите на руския разузнавателен шеф срещата е била в "работен формат".

Ратклиф пристигна в Москва във вторник, като визитата му нито бе обявена предварително, нито потвърдена веднага.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи посещението на Ратклиф като "отчасти рутинно". След завръщането си във Вашингтон обаче директорът на ЦРУ пристигна на закрито съвещание на Тръмп с ръководителите на силовия блок. В него са участвали министърът на отбраната Пит Хегсет и председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн. Срещата е продължила около три часа.

Предишният директор на ЦРУ Уилям Бърнс посети Москва през ноември 2021 г. Тогава той се срещна с руски представители, включително с Николай Патрушев, който по това време заемаше поста секретар на Съвета за сигурност, и със Сергей Наришкин, ръководител на Службата за външно разузнаване. Бърнс също така проведе телефонен разговор с Путин.

Според CNN тема на разговорите са били "придвижванията на руските войски" по границата с Украйна. Бърнс е заявил, че нахлуването в съседна държава е недопустимо, но въпреки това Путин започна войната.