Тръмп каза, че "може да излезе нещо" от визитата на директора на ЦРУ в Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза в телевизионно интервю, че "може да излезе нещо" от визитата на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Русия, предаде Ройтерс.

Американският държавен глава направи това изявление в интервю за "Програмата на Глен Бек" ("Glenn Beck Program") по телевизия "Блейз" (TheBlaze).

Тръмп определи като "полурутинно" посещението на Ратклиф в Москва – визита, каквато се случва рядко, и добави, че иска войната в Украйна да приключи, отбелязва Франс прес.

"Това беше нещо като полурутинно посещение. Не обичам да разочаровам хората", заяви американският президент в интервю с консервативния коментатор Глен Бек, отговаряйки на многобройните спекулации, породени от това пътуване.

Тръмп увери, че това пътуване не е свързано нито с Иран, нито с руски заплахи срещу НАТО.

"Той не беше там заради нито едно от нещата, които споменавате", каза американският президент, когато бе попитан за тези две теми.

"Бихме искали войната в Украйна да приключи", каза още Тръмп, като добави, че "може и да излезе нещо" от тази визита на директора на ЦРУ.

Според информации в американските медии Ратклиф е пристигнал в руската столица Москва вчера, като е разговарял там с представители на властите в Русия за войните в Украйна и в Иран. По-рано телевизия Си Би Ес обяви, че директорът на ЦРУ е на тайно посещение в руската столица.

Досега опитите на Тръмп да сложи край на конфликта в Украйна, сред които и организирането преди малко повече от година на среща на върха в Аляска с Путин, останаха безрезултатни, посочва АФП.

Руският лидер Владимир Путин е информиран за резултатите от контактите на руските специални служби с директора на ЦРУ Джон Ратклиф, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"Разбира се, на президента Путин незабавно се докладва за всичко това“, каза на брифинг Песков.

Контактите на руската страна с директора на ЦРУ Джон Ратклиф са се осъществявали по линия на спецслужбите, уточни Песков.

"Мога да ви кажа, че никакви срещи с президента на Русия не е имало“, допълни говорителят на Кремъл.

"Контакти между Москва и Вашингтон по линия на президентските администрации засега не са планирани. По линия на Кремъл засега никакви контакти не са планирани“, отбеляза той.

Директорът на Централното разузнавателно управление е разговарял в Москва с представители на руските власти за войните в Украйна и с Иран, съобщават множество американски медии, включително "Уолстрийт джърнъл".

Новинарският сайт "Аксиос" допълва, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е поискала от Украйна да не нанася удари - по Москва, Санкт Петербург и северни райони, за да не изложи на опасност самолета на Ратклиф.

"Уолстрийт джърнъл" допълва, че една от целите на посещението на шефа на ЦРУ е да се провери готовността на Русия за преговори. Дипломатическите усилия на САЩ за прекратяване на руската война в Украйна засега не дават резултат.

САЩ настоява и за спиране на разузнавателно сътрудничество между Москва и Техеран, което е довело до ирански удари по американски военни обекти в Близкия изток.

Би Би Си цитира бившия британски военен аташе в Москва Джон Форман, според когото "американците обикновено не изпращат в (руската столица) толкова високопоставен служител без предупреждение и в кратки срокове, освен ако не възникне нещо".

Форман допусна възможността целта на визитата да е реакция при ескалация, предвид информациите, че инцидентите с дронове в Германия наскоро може да са свързани с Русия.

Той спомена и за възможни преговори за освобождаване на задържани в Русия американци, още повече че Ратклиф е изиграл роля за пускането на свобода на Ксения Карелина, която има двойно гражданство - руско и американско.