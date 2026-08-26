Тръмп каза, че "може да излезе нещо" от визитата на директора на ЦРУ в Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза в телевизионно интервю, че "може да излезе нещо" от визитата на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Русия, предаде Ройтерс.
Американският държавен глава направи това изявление в интервю за "Програмата на Глен Бек" ("Glenn Beck Program") по телевизия "Блейз" (TheBlaze).
Тръмп определи като "полурутинно" посещението на Ратклиф в Москва – визита, каквато се случва рядко, и добави, че иска войната в Украйна да приключи, отбелязва Франс прес.
"Това беше нещо като полурутинно посещение. Не обичам да разочаровам хората", заяви американският президент в интервю с консервативния коментатор Глен Бек, отговаряйки на многобройните спекулации, породени от това пътуване.
Тръмп увери, че това пътуване не е свързано нито с Иран, нито с руски заплахи срещу НАТО.
"Той не беше там заради нито едно от нещата, които споменавате", каза американският президент, когато бе попитан за тези две теми.
"Бихме искали войната в Украйна да приключи", каза още Тръмп, като добави, че "може и да излезе нещо" от тази визита на директора на ЦРУ.
Според информации в американските медии Ратклиф е пристигнал в руската столица Москва вчера, като е разговарял там с представители на властите в Русия за войните в Украйна и в Иран. По-рано телевизия Си Би Ес обяви, че директорът на ЦРУ е на тайно посещение в руската столица.
Досега опитите на Тръмп да сложи край на конфликта в Украйна, сред които и организирането преди малко повече от година на среща на върха в Аляска с Путин, останаха безрезултатни, посочва АФП.
Руският лидер Владимир Путин е информиран за резултатите от контактите на руските специални служби с директора на ЦРУ Джон Ратклиф, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.
"Разбира се, на президента Путин незабавно се докладва за всичко това“, каза на брифинг Песков.
Контактите на руската страна с директора на ЦРУ Джон Ратклиф са се осъществявали по линия на спецслужбите, уточни Песков.
"Мога да ви кажа, че никакви срещи с президента на Русия не е имало“, допълни говорителят на Кремъл.
"Контакти между Москва и Вашингтон по линия на президентските администрации засега не са планирани. По линия на Кремъл засега никакви контакти не са планирани“, отбеляза той.
Директорът на Централното разузнавателно управление е разговарял в Москва с представители на руските власти за войните в Украйна и с Иран, съобщават множество американски медии, включително "Уолстрийт джърнъл".
Новинарският сайт "Аксиос" допълва, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е поискала от Украйна да не нанася удари - по Москва, Санкт Петербург и северни райони, за да не изложи на опасност самолета на Ратклиф.
"Уолстрийт джърнъл" допълва, че една от целите на посещението на шефа на ЦРУ е да се провери готовността на Русия за преговори. Дипломатическите усилия на САЩ за прекратяване на руската война в Украйна засега не дават резултат.
САЩ настоява и за спиране на разузнавателно сътрудничество между Москва и Техеран, което е довело до ирански удари по американски военни обекти в Близкия изток.
Би Би Си цитира бившия британски военен аташе в Москва Джон Форман, според когото "американците обикновено не изпращат в (руската столица) толкова високопоставен служител без предупреждение и в кратки срокове, освен ако не възникне нещо".
Форман допусна възможността целта на визитата да е реакция при ескалация, предвид информациите, че инцидентите с дронове в Германия наскоро може да са свързани с Русия.
Той спомена и за възможни преговори за освобождаване на задържани в Русия американци, още повече че Ратклиф е изиграл роля за пускането на свобода на Ксения Карелина, която има двойно гражданство - руско и американско.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
16 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
"Полурутинно" посещение на директор на ЦРУ... :)
Такова може да има само едно предназначение- официално да информира/предупреди руснаците, че американското разузнаване е стигнало до определени изводи.
Последният път такова посещение беше направено с цел да извести че тайно подготвяното сво в Украйна не е никаква тайна. Тогава руснаците решиха че това няма значение, което принуди администрацията на Байдън да предприеме безпрецедентен ход и публично да оповести информацията, която мнозина в Украйна, …
Европа, и разбира се у нас счетоха за невероятна.
Подобен случай, но без директно посещение имаше и след началото на путлерското сво, когато американското разузнаване предупреди руското за подготвян от ислямистки групи терористичен акт в русия. Това предупреждение също беше игнорирано, американците пак се принудиха публично да оповестяват заплахата, което предизвика единствено "остроумия" не само от официалните пропагандисти, но и лично от идиота путлер. Скоро след това ислямисти застреляха около 150 души и раниха стотици в препълнена концертна зала близо до Москва...
Затова, ако "нищо не излезе" от визитата на Ратклиф, по-скоро може да го смятаме за положително. :)
Един щрих как преговаряше на времето Рейгън с Москва. Преди среща с избиратели през 1984 г. остави уж случайно микрофонът на трибуната включен преди да започне изявлението и заяви : Драги сънародници, току що подписах указ, с който обявих Русия извън закона. Наредих след пет минути да започнат бомбардировките. " От Москва се чу силен вой на умряло , а Рейгън заяви ,че само се е пошегувал тъй като не знаел , че микрофонът е включен, но параноичните дъртаци в Кремъл разбраха, че от Рейгън може да се очаква всичко.
Ратклиф си замина и докато докладват на Путин рафинерията на "Лукойл" в Нижни Новгород - на повече от 400 километра на изток от Москва - вече даде фира.
Така както обясняваш излиза, че Русия пак е опряла Щатите да я отървават. Добре де, ами ако те не искат? А защо да искат? За да умре Украйна? Какво ще спечелят? Но виж - ако се спомине Русия американците определено са на далавера. За тях големият съперник вече е Китай, а кончината на Русия ще лиши Китай от важен съюзник. Нали не вярваш, че Тръмп ще тръгне да обгрижва Путин защото е руски агент? Не, разбира се, Тръмп хранеше някакви илюзии, че ще може да прикотка Путин на своя страна срещу Китай. След като се оказа, че Путин и да иска не може да се откачи от Китай за Тръмп и САЩ вече няма друг ход освен да наточат сатъра за вратлето на Путин. Сигурно разбираш - нищо лично, просто бизнес.
Подаването на разузвавателни данни и насочването на ракети и дронове. И Незалежная умира.
Когато си абсолютен тъпак и не разбираш за какво се говори, правиш физиономия като тая на Трът ...
Размените ги прави човека от Славяново. Сваля визите за САЩ срещу цистерните на Безмер. Шефът на ЦРУ изглежда като новобранец пред зеленият чорап от Славяново
"Сбербанк" поздравява Обединени москали... Пълният текст на поздравителния доклад е тук: [email protected]... Слава на Тридневная!...
Възможно е да става въпрос за някой пленен американец. Скоро Русия съобщи че обявила за международно издирване и задочно е осъдила роднина на Кенеди , Конор Кенеди, за това че воюва на страната на Украйна. Това не е маловажно, понеже изникна но скоро като факт.