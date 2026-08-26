Тръмп заплаши да събори Център "Кенеди", след като името му беше махнато от фасадата

Администрацията на американския президент Доналд Тръм заплаши, че Центърът за сценични изкуства "Джон Ф. Кенеди" може да бъде съборен, ако не бъде ремонтиран за 250 млн. долара и името на американския държавен глава не бъде отново поставено на фасадата на сградата

Това стана ясно от съдебно заявление на Министерството на правосъдието на САЩ, предадоха ABC News и The Guadian. Висшият служител в гражданския отдел на правосъдното ведомство Брантли Майърс твърди, че "разпадащият се" Център "Кенеди" е изправен пред неизбежна фалит без намесата на Тръмп.

Администрацията на Тръмп твърди, че националният културен комплекс във Вашингтон трябва да бъде подложен на ремонт за 250 млн. долара, в противен случай може да се стигне до разрушаването му.

"Без тези усилия Центърът ще продължи да се руши и ще се превърне в опасна и западнала сграда, която ще трябва да бъде съборена. След това ще трябва да се реши какво да бъде построено на нейно място – например голям открит амфитеатър с изглед към река Потомак, идея, която някои предлагат от години", гласи съдебното заявление.

Предупреждението идва на фона на сериозните инфрастуктурни промени, които Тръмп предприема във Вашингтон. Той вече събори източното крило на Белия дом, за да бъде направена бална зала за 600 млн. долара, а също така и инвестира милиони за ремонт на отразяващия басейн пред Мемориала на Линкълн, след който се появиха водорасли, а облицовката започна да се отлепя.

Съдебният документ е първият случай, в който хората на Тръмп поставят на дневен ред възможността Центърът "Кенеди" да бъде съборен като крайна алтернатива на двегодишното му затваряне за ремонт. Подобнo действие би предизвикала съдебни дела, протести и остри реакции от организации за опазване на историческото наследство, посочва The Guardian.

Тръмп неглижира центъра през по-голямата част от първия си мандат, но след завръщането си в Белия дом смени голяма част от ръководството му, след което беше назначен и за председател на управата на центъра, посочва Асошиетед прес.

Желанието на Тръмп да промени Центъра, създаден от Конгреса през 1971 г. в памет на американския президент Джон Ф. Кенеди, вече доведе до съдебни битки.

През май федерален съдия постанови, че само Конгресът има правомощието да променя името на центъра, след като Тръмп вече бе сложил своето на фасадата на сградата. Така през юни името на Тръмп беше премахнато.

Американският президент искаше и след 4 юли центърът да бъде затворен за двугодишен ремонт, но според федералния съдия ремонтните дейности могат да се извършват и без да се спира дейността на Центъра за сценични изкуства.

Преди седмици бордът на центъра, съставен предимно със служители, назначени от Тръмп, гласува промяна в табелата, така че на тея да бъде изписано: "Центърът за сценични изкуства "Джон Ф. Кенеди", реставриран и обновен от президента Доналд Дж. Тръмп". Съветът реши също пространството около сградата да бъде наречено "Площад на президента Доналд Дж. Тръмп".

Според адвокатите на Тръмп това предложение не нарушава съдебната забрана, защото думите "Реставриран и обновен от" просто признават ролята на дарителя.

Конгресменът Дьойс Бийти от Демократическата партия, който е и част от управителния съвет на Центъра, се опитва да предотврати връщането на името на Тръмп на фасадата на сградата.

Според неговите адвокати искането на администрацията на Тръмп е "правно неоснователно" и определиха заплахите за разрушаване като неприемливи.