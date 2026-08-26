Четвърти за месец опит да бъде взривен военен завод в Европа

Полицията в Словакия е предотвратила подпалването на завод за производство на безпилотни летателни апарати. По данни на правоохранителните органи двама заподозрени в планиране на саботажа са задържани в Словакия, а още един — в Германия. Няма пострадали и материални щети.

В обекта са работели около 70 души, а стойността на имуществото в производствения цех е възлизала на десетки милиони евро. Полицията е иззела запалителна смес, инструменти, мобилни телефони, видеокамера и план. Оказало се, че иззетата запалителна смес е била напалм. Разследването по наказателното дело продължава.

Новинарският портал Denník N съобщи, че мишена е бил заводът за безпилотни летателни апарати на украинската компания Skyeton в град Прешов. Офисът на компанията в Киев вече е бил разрушен при руска атака през май 2026 г.

Skyeton е организирала производство на дронове Raybird в Словакия чрез дъщерното си дружество Tropozond. Безпилотните апарати Raybird предават в реално време координатите на цели и могат да се интегрират с артилерийските системи HIMARS, Caesar и Krab.

Компанията се е подготвяла предварително за евентуални атаки и е разпръснала производствените си мощности в различни региони на Украйна и в чужбина. През 2025 г. Skyeton и британската отбранителна компания Prevail Partners обявиха създаването на съвместното предприятие Skyeton Prevail Solutions. В рамките на съвместното производство във Великобритания е планирано да бъдат наети 160 души. Компанията също така си сътрудничи с датската Quadsat.

В Европа само този месец са регистрирани няколко инцидента в предприятия, свързани с доставките на оръжие за Украйна.

На 15 август в Талин бе подпален обект, използван от естонската компания Milrem Robotics. Тя произвежда военна роботизирана техника и доставя системи на Украйна. По-късно в Латвия са задържани трима нейни граждани по подозрение за организиране на палежа. Естонските власти разследват възможна руска намеса.

На 13 август в завода KNDS Ammo Italy в Колеферо, недалеч от Рим, стана мощен взрив. Предприятието е част от отбранителния холдинг KNDS, който доставя оръжие на Украйна. Заводът край Рим произвежда боеприпаси за сухопътните и военноморските сили. В Киев работи дъщерно дружество — KNDS Ukraine, което си сътрудничи с украинската отбранителна промишленост.

Четвъртият епизод е пожарът избухнал на 10 август на територията на предприятието "Емко" край село Белица в България. Около 300 работници бяха евакуирани.

Бившият военен министър Бойко Ноев допусна, че поредните взривове в завод на "Емко" са умишлени и смята, че България системно се проваля при разследването на тези случаи.

"Емко" е собственост на българския оръжеен предприемач Емилиян Гебрев, който оцеля при опит да бъде отровен през 2015 г.

Разследващите се задействаха едва след отравянето с Новичок на Сергей Скрипал във Великобритания три години по-късно. Чак през 2020 г. бяха повдигнати задочни обвинения на трима руски граждани - Денис Сергеев, Сергей Лютенко и Егор Гордиенко.

След дълго забавяне българските власти обявиха, че и четири взрива на военни складове вероятно са били извършени от офицери от руското военно разузнаване (ГРУ).

Преди няколко дни британският вестник "Дейли телеграф" съобщи, позовавайки се на западни разузнавателни източници, че Русия е започнала нова вълна от атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително в България. Кремъл вербува членове на местни банди, за да саботират производители на отбранителна техника, за да изпитат решимостта на НАТО, съобщи вестникът.

Bloomberg: ЕС се оказа неподготвен за ескалация на хибридната война от страна на Русия

Неидентифицирани, а в някои случаи и явно руски дронове, включително бойни, от миналата година постоянно навлизат във въздушното пространство на страни от Европейския съюз. Броят на предотвратените от службите за сигурност и на извършените диверсии нараства. Разузнавателните служби от месеци предупреждават за подготвяни от Русия действия за проверка на устойчивостта на НАТО, включително чрез ограничено нахлуване или изпращане на т.нар. "зелени човечета".

През последните седмици са извършени няколко палежа в заводи, произвеждащи оръжия. Въпреки това в Европа продължава да доминира отбранителният подход, който я кара основно да реагира на множеството прояви на хибридната война, водена срещу нея от Владимир Путин и неговия режим, пише Bloomberg.

Европейските представители очакват от няколко месеца засилване на агресивната руска кампания. Според хора, запознати с начина, по който европейските институции оценяват външните заплахи, ЕС засега не е променил принципно отбранителната си позиция.

"Реакцията на НАТО, европейските държави и отделните страни в по-голямата си част е ответна и отбранителна — казва Агния Григас, гостуващ научен сътрудник в Атлантическия съвет. — Те се занимават преди всичко с откриването на отделни провокации и противодействието им, но не са успели да създадат механизъм за ефективно възпиране, който последователно да възпира Москва от продължаването или ескалацията на тези действия."

Някои страни от ЕС са започнали да призовават за въвеждането на санкции, които досега са били отлагани, включително конфискация на валутните резерви, незабавна забрана на руския втечнен природен газ и допълнителни ограничения за издаването на визи, разказват запознати с въпроса източници на Bloomberg.

Но и подобни мерки едва ли ще възпрат Москва. Предишните ограничения не са успели да постигнат това, а Путин и неговите приближени разглеждат конфронтацията със Запада като екзистенциална.

Според Bloomberg позицията на Европа, която просто реагира на действията на Москва, вероятно е подтикнала Русия да провери докъде може да стигне в опитите си да сплаши и изтощи западните съюзници на Украйна.

През декември миналата година Путин е поискал на секретно съвещание през настоящата година да бъдат разединени НАТО и ЕС, съобщава The New York Times, позовавайки се на представители на две държави, запознати с тази среща.

За тази цел могат да бъдат предприети операции срещу европейските членове на алианса — от кибератаки до военни действия. Второто направление на хибридните атаки предполага дестабилизация на Молдова.

През август на летище Лайпциг/Хале и в близост до него два пъти бяха откривани дронове с експлозиви, включително в близост до украински военнотранспортен самолет. Освен това бяха извършени няколко атаки срещу заводи, свързани с производството на оръжия за Украйна — в Естония, Италия и България.

Полицията в Словакия предотврати и подпалването на завод на украинска компания, произвеждаща безпилотни летателни апарати, изрежда агенцията.

В гора край Берлин бяха открити пистолети, за които се твърди, че са били подготвени от руските специални служби за евентуални убийства. Германските служби също така са предотвратили възможно покушение срещу генералния директор на компанията Donaustahl, която произвежда дронове и ги доставя на Украйна.

Хибридната война на Русия в Европа представлява внимателно координирана кампания, която не достига равнището на открит конфликт и е насочена към дестабилизиране на западните политически системи, подкопаване на единството на НАТО и ЕС и отслабване на подкрепата за Украйна, казва Алекс Кокчаров, анализатор по геоикономика в Bloomberg Economics:

"За постигането на тези цели Кремъл запазва възможността да отрича участието си, като действа чрез посредници, за да затрудни установяването на пряка причастност на [руската] държава."