Путин 15 пъти от началото на войната е отлагал сроковете за превземане на Донбас

Президентът на Русия Владимир Путин 15 пъти от началото на нахлуването в Украйна е поставял на военните срокове за пълното превземане на Донбас, но генералите от Генералния щаб не са изпълнили нито един от тях. Това пишат анализатори от американския Институт за изследване на войната (ISW), позовавайки се на данни от западни разузнавателни служби и украинското военно разузнаване.

Според източници на Reuters още през август миналата година военното командване е обещало на Путин, че украинският фронт ще се срине до октомври–ноември, а Донецка област най-накрая ще бъде напълно превзета до средата на четвъртата година от войната.

През пролетта на 2026 г., според източници на Financial Times, срокът е бил изместен за есента на тази година. През лятото, по данни на Bloomberg, военните са обещали, че Донбас ще премине изцяло под руски контрол до зимата.

Въпреки това към настоящия момент руската армия продължава да контролира само 79,89% от територията на Донецка област (21,17 хил. кв. км), според изчисленията на ISW. Военните цели на Кремъл "продължават да са откъснати от реалността", смятат анализаторите от института.

През миналата година руската армия е успяла да превземе едва 0,8% от територията на Украйна, а през 2024 г. — само 0,6%. На отделни направления темповете на руското настъпление са достигнали антирекорди за повече от 100 години съвременна военна история — едва 15–70 метра на ден.

През тази година настъплението практически е спряло. Според данни на DeepState руските войски са увеличили контролираната от тях територия само с 88 кв. км, а месец по-рано — с 57 кв. км. През май те са приключили месеца с нетна загуба на 11 кв. км територия, въпреки рекордния брой т.нар. "месни щурмове", които са се увеличили с 60% в сравнение със зимата и началото на пролетта.

С оглед на сегашните темпове на настъпление руските войски вероятно няма да успеят да превземат Донбас до края на 2026 г., а е възможно и никога да не го направят, смятат от ISW.

Някои военни от Генералния щаб също смятат целите на Путин за нереалистични, както и че войната за Донбас ще продължи и през 2027 г., са заявили пред Bloomberg източници, близки до руското Министерство на отбраната.

Въпреки серията украински атаки срещу руска територия, засегнали нефтопреработвателни заводи, пристанища и складове на онлайн търговци, все още е преждевременно да се твърди, че Киев е успял да обърне ситуацията на фронта в своя полза, смята Дара Массикот, старши научен сътрудник в берлинския Център "Карнеги" за изследване на Русия и Евразия.

Украинските войски водят активна отбрана на повечето участъци от фронта. Руските сили компенсират това, като увеличават числеността на общовойсковите подразделения срещу приоритетните сектори — на първо място в Донецка област, отбелязва Массикот.

В същото време руската тактика на наземни щурмове през 2026 г. практически не се е променила, подчертава тя. Инфилтрацията на пехота остава основният метод, като щурмовите групи понякога се състоят само от 1–2 души.

Междувременно т.нар. "зона на смъртта", в която пехотата е унищожавана от безпилотници, се разширява и за двете страни, което прави придвижването и снабдяването изключително опасни.